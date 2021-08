TORONTO, le 19 août 2021 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle fera un don de 100 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour soutenir les efforts de secours immédiats en Haïti, à la suite du récent tremblement de terre catastrophique et de la tempête tropicale qui ont touché le pays.

« La dévastation causée par le récent séisme demande une intervention de toute urgence auprès du peuple d'Haïti, a déclaré Stephen Forbes, vice-président à la direction, Raison d'être, Marque et Affaires générales, Banque CIBC. Dans la foulée de ces événements tragiques, nous nous joignons à nos clients et aux membres de notre équipe pour soutenir les efforts de secours continus. »

La Banque CIBC invite les Canadiens à soutenir les personnes touchées en faisant un don au Fonds de secours: séisme en Haïti de la Croix-Rouge canadienne. Les fonds amassés permettront à la Croix-Rouge de fournir une aide de secours immédiate et continue en réponse à la catastrophe et serviront notamment à favoriser le rétablissement à long terme, à renforcer le niveau de résilience ainsi qu'à préparer la région à faire face à d'autres sinistres.

