TORONTO, le 30 avril 2021 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle verse un don de 100 000 $ à l'UNICEF pour contribuer à l'aide humanitaire sur le terrain en Inde, à la suite de la montée en flèche des décès liés à la COVID-19.



« La pandémie a un effet dévastateur en Inde, et les éclosions de cas de COVID-19 accablent le système de soins de santé et les collectivités partout au pays, a déclaré Victor G. Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC. Nous sommes déterminés à soutenir les efforts des gens qui travaillent sans relâche pour fournir une aide immédiate et sauver des vies. »



Le don de la Banque CIBC servira à améliorer l'accès essentiel à un approvisionnement en oxygène dans les hôpitaux pour les patients gravement malades atteints de la COVID-19 et à acheter des outils de dépistage précis pour accélérer l'identification et le traitement.



« Alors que nous nous efforçons de soutenir l'Inde pendant la deuxième vague de COVID-19 dévastatrice et meurtrière, UNICEF Canada est reconnaissant envers des entreprises partenaires comme la Banque CIBC qui se tiennent à nos côtés. Ensemble, nous travaillerons à améliorer l'accès essentiel à des soins médicaux et fournitures médicales qui sauvent des vies », a déclaré David Morley, président et chef de la direction d'UNICEF Canada.

Les Canadiens qui souhaitent soutenir les efforts de secours peuvent faire un don à UNICEF Canada. Appuyées par les chaînes d'approvisionnement mises en place par l'UNICEF et guidées par son expertise, les équipes de 14 bureaux locaux dans toute l'Inde sont prêtes à obtenir et distribuer ces produits essentiels qui sauvent des vies. Les fonds recueillis permettront à l'UNICEF de fournir les meilleurs soins aux gens dans le besoin pendant cette période critique.

