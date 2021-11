TORONTO, le 19 nov. 2021 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle faisait un don de 50 000 $ pour soutenir les efforts de secours aux sinistrés en Colombie-Britannique, à la suite de la dévastation causée par les pluies et les inondations de cette semaine, qui ont forcé l'évacuation de milliers de personnes et touché des infrastructures de la province.

« Les récentes conditions météorologiques extrêmes qui ont frappé la Colombie-Britannique ont occasionné chez les Britanno-Colombiens un besoin de soutien immédiat pour faire face à cette situation difficile, a indiqué Stephen Forbes, vice-président à la direction, Raison d'être, Marque et Affaires générales à la Banque CIBC. En plus de fournir des fonds de secours, notre équipe est là pour aider les clients qui éprouvent des difficultés financières. »

Le don comprend un montant de 25 000 $ versé au fonds de secours pour les inondations en Colombie-Britannique de Centraide, qui appuiera directement les collectivités, les clients et les employés, ainsi qu'un montant de 25 000 $ remis au BC Agriculture Council (BCAC), un organisme-conseil à but non lucratif qui soutient les programmes et services agricoles, alors que la province réagit aux répercussions prévues sur ce secteur.

De plus, la Banque CIBC offre de l'aide financière, des conseils et du soutien aux clients touchés en Colombie-Britannique, notamment ce qui suit :

Options souples de paiement mensuel de facture de carte de crédit CIBC

Modification de la période d'amortissement de prêts hypothécaires pour réduire les versements

Ententes de paiement spéciales et reports de paiement sur les prêts et les marges de crédit

Conversion des points Aventura MD en paiement en espèces pour les cartes de crédit applicables

en paiement en espèces pour les cartes de crédit applicables Consolidation de dettes pour des versements plus faciles à gérer

La Banque CIBC encourage tous les clients touchés par ces récents événements et qui ont besoin d'ententes financières souples à appeler au 1 888 997-0929 pour parler à un membre de l'équipe CIBC.

La Banque CIBC invite les Canadiens à soutenir leurs concitoyens en détresse en faisant un don au fonds de secours pour les inondations en Colombie-Britannique de Centraide . L'argent recueilli permettra à Centraide en Colombie-Britannique d'offrir un soutien immédiat et continu aux résidents et aux collectivités alors qu'ils font face à la dévastation causée par les inondations et s'en remettent physiquement et émotionnellement.

Renseignements: Josh Burleton, Communications et affaires publiques CIBC, 416 304-2712 | [email protected]

