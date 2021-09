Le don vise à soutenir l'évacuation et la réinstallation des femmes et des familles afghanes qui arrivent au Canada, ainsi que les personnes de la communauté LGBTQIA+ et les journalistes victimes de persécution

TORONTO, le 3 sept. 2021 /CNW/ - La Banque CIBC (CM aux bourses de Toronto et de New York) a annoncé aujourd'hui qu'elle fait don de 200 000 $ à trois organismes qui s'efforcent d'offrir une aide d'urgence aux Afghans à risque, en réponse à la crise humanitaire en cours qui a fait des centaines de victimes et déplacé des dizaines de milliers de personnes.

Le don comprend ce qui suit :

75 000 $ à Afghan Women's Organization Refugee & Immigrant Services, un organisme canadien qui participe activement à l'accueil et à la réinstallation des familles afghanes qui arrivent au Canada .

. 75 000 $ à Rainbow Railroad, un organisme mondial sans but lucratif qui aide les personnes LGBTQIA+ victimes de persécution.

50 000 $ à Journalists for Human Rights, un organisme de Toronto qui collabore avec une coalition d'entreprises médiatiques et d'autres partenaires en vue d'évacuer les journalistes, ainsi que leur équipe et leur famille, qui travaillent avec des groupes médiatiques canadiens ou qui ont un lien avec le Canada .

« Le peuple afghan a grandement besoin de soutien dans le contexte de la récente crise humanitaire, a déclaré Victor Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC. En raison de l'urgence de la situation, nous nous joignons à nos clients et aux membres de notre équipe aujourd'hui pour soutenir les efforts visant à aider les personnes les plus vulnérables dans leur évacuation d'urgence, leur relocalisation et leur réinstallation. »

La Banque CIBC invite les Canadiens à soutenir les personnes à risque en faisant un don aux organismes Afghan Women's Organization Refugee & Immigrant Services, Rainbow Railroad et Journalists for Human Rights. L'argent recueilli leur permettra d'offrir une aide immédiate aux groupes vulnérables en réponse à la crise humanitaire en Afghanistan.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE CIBC

Renseignements: Josh Burleton, [email protected] ou 416-304-2712

Liens connexes

www.cibc.com