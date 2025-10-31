TORONTO, le 31 oct. 2025 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle fera un don de 100 000 $ à la ComTrust Foundation de CIBC Caribbean pour soutenir les efforts de secours liés aux ouragans en Jamaïque et dans les autres îles des Caraïbes touchées par l'ouragan Melissa.

« La dévastation causée par l'ouragan Melissa a malheureusement entraîné des décès et la destruction presque complète de certaines collectivités et des milliers de personnes dans la région ont un besoin urgent d'aide, a déclaré Mark St. Hill, PDG de CIBC Caribbean et président de la ComTrust Foundation. Nous sommes solidaires des membres de notre équipe et des communautés touchées dans les Caraïbes qui doivent faire face à cette situation éprouvante, et nous nous joignons à nos clients pour soutenir les activités de rétablissement immédiates. »

Afin de soutenir davantage les personnes touchées par l'ouragan Melissa, la Banque CIBC a lancé le Fonds de soutien aux victimes de l'ouragan Melissa de la Fondation CIBC pour permettre à nos membres d'équipe, nos clients et le public de faire un don. Les fonds recueillis serviront à fournir une aide immédiate, et à soutenir les efforts de rétablissement ainsi que les activités de résilience et de préparation pour les événements futurs dans la région.

De plus, la Banque CIBC et Simplii offrent des taux préférentiels sur les transferts de fonds mondiaux aux clients qui envoient de l'argent à des amis et à leur famille en Jamaïque.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.

SOURCE CIBC

Pour tout complément d'information : Deborah Rowe, Communications et affaires publiques CIBC, [email protected]