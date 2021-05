« En tant qu'infirmière, je sais à quel point nos infirmières et infirmiers et travailleuses et travailleurs de première ligne apprécient les distributions de repas comme celles de l'initiative #SouperAuSuivant, a déclaré Elizabeth Buller, présidente et chef de la direction du réseau de la santé de Scarborough. Recevoir un cadeau lors de la Semaine nationale des soins infirmiers prend tout son sens alors que nous réfléchissons aux défis auxquels les membres du personnel infirmier dévoués ont été confrontés tout au long de l'année. Ils méritent toute notre reconnaissance pour tout ce qu'ils font, et je sais que ce geste ensoleillera la journée de tout le monde. Au nom de toutes nos équipes de soins de santé, nous remercions sincèrement la Banque CIBC et Goodfood pour ce beau cadeau. »

