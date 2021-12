La Banque CIBC et Gestion d'actifs CIBC inc. annoncent des réductions de frais pour certains fonds

TORONTO, le 2 déc. 2021 /CNW/ - Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) - Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC) et la Banque CIBC ont annoncé aujourd'hui des réductions des frais d'administration fixes ou des frais de gestion pour la Stratégie de rendement absolu d'actifs multiples CIBC ainsi que pour certains fonds d'Investissements Renaissance et fonds communs de placement de Fonds mutuels CIBC.

« Ces réductions font suite à plusieurs autres qui ont été appliquées au cours des dernières années, ce qui témoigne de notre engagement continu à assurer une tarification concurrentielle et une valeur globale pour les investisseurs », a déclaré David Scandiffio, président et chef de la direction, GAC.

Les frais d'administration fixes et les frais de gestion réduits entrent en vigueur le 1er janvier 2022, et sont décrits ci-dessous.

Fonds de placement non traditionnel Catégorie/Série Frais de gestion Frais d'administration

fixes

Actuels Nouveaux Actuels Nouveaux Stratégie de rendement absolu d'actifs multiples CIBC A 1,90 % 1,70 % 0,20 % 0,15 % F 0,90 % 0,70 % 0,20 % 0,15 % S 0,90 % 0,70 %





Famille de fonds Investissements Renaissance Catégorie/Série Frais de gestion

Actuels Nouveaux Fonds de revenu à court terme Renaissance A 1,10 % 0,95 % F 0,60 % 0,45 % Fonds d'obligations canadiennes Renaissance A 1,10 % 1,00 % F 0,60 % 0,50 % Fonds de dividendes canadien Renaissance A 1,75 % 1,70 % F 0,75 % 0,70 % Fonds de petites capitalisations canadien Renaissance A 1,75 % 1,70 % F 0,75 % 0,70 % Fonds d'actions internationales Renaissance A 1,95 % 1,90 % F 0,85 % 0,80 % Fonds d'actions internationales neutre en devises

Renaissance A 1,95 % 1,90 % F 0,85 % 0,80 % Fonds de croissance mondial Renaissance A 1,95 % 1,90 % F 0,85 % 0,80 % Fonds de croissance mondial neutre en devises

Renaissance A 1,95 % 1,90 % F 0,85 % 0,80 % Fonds de valeur mondial Renaissance A 1,95 % 1,80 % F 0,95 % 0,80 % Fonds de petites capitalisations mondial Renaissance A 2,00 % 1,80 % F 1,00 % 0,80 % Fonds immobilier mondial Renaissance A 2,25 % 2,05 % F 1,25 % 1,05 % Fonds immobilier mondial neutre en devises

Renaissance A 2,25 % 2,05 % F 1,25 % 1,05 % Fonds de sciences et de technologies mondial

Renaissance A 2,00 % 1,85 % F 1,00 % 0,85 %

Fonds mutuels CIBC Catégorie/Série Frais de gestion

Actuels Nouveaux Fonds de revenu à court terme CIBC A 1,10 % 0,95 % F 0,60 % 0,45 % Fonds canadien d'obligations CIBC A 1,10 % 1,00 % F 0,60 % 0,50 % Fonds de petites capitalisations canadien CIBC A 2,00 % 1,70 % F 1,00 % 0,70 % Fonds petites sociétés internationales CIBC A 2,25 % 1,80 % F 1,25 % 0,80 % Fonds immobilier canadien CIBC A 2,00 % 1,80 % F 1,00 % 0,80 % Fonds mondial de technologie CIBC A 2,00 % 1,85 % F 1,00 % 0,85 % Fonds mondial à revenu mensuel CIBC A 2,00 % 1,75 % F 1,00 % 0,75 % Fonds sociétés financières CIBC A 2,00 % 1,75 % F 1,00 % 0,75 %

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 11 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

À propos de Gestion d'actifs CIBC

Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC), filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une gamme de services et de solutions de gestion de placements de qualité supérieure aux investisseurs institutionnels ou de détail. L'offre de GAC comprend une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. GAC est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs du Canada et administre des biens de plus de 170 G$ (en octobre 2021).

