La Banque CIBC est nommée meilleur fournisseur de services bancaires numériques au Canada par Global Finance

TORONTO, le 15 août 2019 /CNW/ - Le magazine Global Finance a nommé la Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) meilleur fournisseur de services bancaires numériques au Canada, tout en reconnaissant ses services bancaires mobiles, son application de services bancaires mobiles et la conception de son site Web comme les meilleurs.

« Nous sommes très heureux d'avoir été nommés meilleur fournisseur de services bancaires numériques au Canada et d'avoir été reconnus comme chef de file en matière de conception de site Web et de services bancaires mobiles, a déclaré Aayaz Pira, premier vice-président et chef, Services bancaires numériques et directs, Banque CIBC, Simplii Financial. Ces nominations sont à l'image de notre engagement à fournir des solutions novatrices axées sur le client, ainsi que de nos efforts à évoluer constamment dans le paysage numérique. »

Les lauréats sont sélectionnés selon plusieurs facteurs, notamment la force de leur stratégie pour attirer et servir les clients des services numériques, le succès de leurs efforts pour inciter leurs clients à utiliser des offres de services numériques, l'augmentation de leur bassin de clients des services numériques, l'étendue des produits offerts, les preuves de gains tangibles découlant des initiatives numériques ainsi que la conception et les fonctionnalités de leurs sites Web et mobile.

La Banque CIBC continue à bonifier et à offrir ses capacités numériques qui tiennent avant tout compte des besoins des clients. La fonction Gérer mes cartes permet aux clients de bloquer instantanément leur carte de crédit en cas de perte, et de la débloquer facilement lorsqu'ils l'ont retrouvée. En utilisant l'application Services bancaires mobiles CIBCMD, les clients peuvent consulter leur cote de crédit gratuitement, instantanément et de façon sûre et sécuritaire, sans que cela ait une incidence sur leur cote actuelle. De plus, pour améliorer l'expérience utilisateur, les clients ont également la possibilité de clavarder avec un représentant CIBC en ligne.

« Ces fonctions, et bien d'autres, sont conçues dans l'optique d'améliorer constamment notre gamme de services et de répondre continuellement aux besoins de nos clients », a ajouté M. Pira.

Les gagnants ont été choisis parmi des candidatures qui ont été évaluées par des juges d'Infosys, chef de file mondial en matière de services-conseils, de technologie et d'impartition. La sélection définitive a été déterminée par des rédacteurs de Global Finance.

En mars 2019, la CIBC a été nommée meilleure banque de gestion de liquidités en Amérique du Nord par Global Finance et, pour la quatrième fois, elle a été nommée meilleure banque de gestion de trésorerie et de liquidités au Canada.

En juin, une étude de Serviscor a nommé la CIBC meilleure banque au Canada pour son expérience bancaire mobile globale. La banque a également été classée première pour la satisfaction des clients à l'égard des applications mobiles de paiement par carte de crédit dans une étude de J.D. Power.

Des renseignements supplémentaires sur le prix seront publiés dans l'édition de septembre du magazine sur le site GFMag.com.

Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, de ses emplacements dans tout le Canada et de ses bureaux aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au http://cibc.fr.mediaroom.com/.

