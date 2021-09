La raison d'être de la banque figurera visiblement dans sa nouvelle image de marque, qui comprend un nouveau logo audacieux et moderne qui représente la relation de la banque avec les clients et le rôle transformateur que la banque joue pour aider les clients à réaliser leurs idées.

« Notre nouveau look est directement lié à notre raison d'être percutante et rassembleuse, qui consiste à aider à réaliser les idées de nos clients, et reflète la banque que nous sommes devenus en investissant dans nos capacités et notre culture client », affirme Victor Dodig, président et chef de la direction, Banque CIBC. « Depuis sa fondation, il y a plus de 150 ans, la banque a cherché à offrir des expériences exceptionnelles à ses clients, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, alors que nous établissons une banque axée sur les relations pour le monde moderne. »

Ces dernières années, la Banque CIBC a entrepris une vaste transformation qui comprend la mise en place d'une plateforme nord-américaine de croissance dotée de capacités numériques et d'innovations de premier plan, ainsi que des solutions et des conseils bancaires de base adaptés aux besoins et aux attentes des clients des deux côtés de la frontière. Ceci comprend également le complexe CIBC SQUARE, le nouveau siège mondial de la banque, situé dans un campus ultramoderne au centre-ville de Toronto, qui a été conçu pour favoriser un lieu de travail collaboratif, dynamique et sain.

« Tout au long de notre histoire, nous avons toujours fait nôtres les objectifs de nos clients », maintient M. Dodig. « La pandémie a fait ressortir le rôle que nous jouons dans la vie de nos clients. Notre raison d'être renouvelée a été notre étoile polaire tout au long de cette période-là, et en nous tournant vers l'avenir, il est plus important que jamais que notre marque saisisse la banque que nous sommes aujourd'hui - une banque avec une plateforme nord-américaine de croissance, une culture centrée sur le client, et un regard sur l'avenir pour nos parties prenantes. »

Le nouveau logo de la Banque CIBC : unir le passé et l'avenir

La nouvelle marque de la Banque CIBC, symbole de la raison d'être de la banque, est une réinvention de son premier logo, qui a été créé en 1966 pour célébrer le centenaire de la banque. Le nouveau logo réunit les chevrons emblématiques du logo centenaire pour représenter le passage du passé vers le présent et créer un symbole de sa raison d'être, un symbole qui fait le lien entre le passé et les possibilités de demain.

Les clients verront la nouvelle marque le jeudi 23 septembre sur les canaux numériques et dans les publicités de la Banque CIBC. Les produits bancaires et les établissements CIBC arboreront la nouvelle marque dans l'année à venir.

Visitez cibc.com/réalité pour en savoir plus sur la raison d'être et la marque renouvelée de la Banque CIBC.

