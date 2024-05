TORONTO, le 30 mai 2024 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,90 $ par action ordinaire pour le trimestre se terminant le 31 juillet 2024. Ce dividende sera versé le 29 juillet 2024 aux actionnaires dûment inscrits à la clôture du marché le 28 juin 2024.

Actions privilégiées de catégorie A

Le conseil d'administration a également déclaré les dividendes par action suivants :

Pour le trimestre se terminant le 31 juillet 2024, payables le 29 juillet 2024 aux actionnaires dûment inscrits à la clôture du marché le 28 juin 2024 :

Série 39 - 0,232063 $

Série 41 - 0,244313 $

Série 43 - 0,196438 $

Série 47 - 0,367375 $

Série 51 - 0,321875 $

Changement au Régime d'investissement à l'intention des actionnaires

La Banque CIBC a également annoncé aujourd'hui qu'elle apportera un changement aux choix offerts en vertu du Régime d'investissement à l'intention des actionnaires CIBC (le « Régime »).

Conformément au Régime, la Banque CIBC offre l'Option de réinvestissement des dividendes aux résidents canadiens et l'Option de dividendes en actions aux résidents des États-Unis, ce qui permet respectivement de réinvestir les dividendes sur les actions ordinaires et les actions privilégiées de la Banque CIBC sous forme d'actions ordinaires de la Banque CIBC au lieu de recevoir un dividende en espèces. Les actionnaires qui sont des résidents canadiens peuvent également acheter des actions ordinaires supplémentaires en vertu de l'Option d'achat d'actions.

Pour le dividende du 29 juillet 2024 et pour les dividendes futurs déclarés jusqu'à nouvel ordre, les actions ordinaires reçues par les participants en vertu du Régime seront émises sur le capital autorisé sans réduction. Auparavant, les actions ordinaires reçues par les participants en vertu de « l'Option de réinvestissement des dividendes » ou de « l'Option de dividendes en actions » du Régime étaient émises sur le capital autorisé au cours moyen du marché réduit de 2 % (selon la définition du Régime).

Les actionnaires inscrits résidant au Canada ou aux États-Unis qui souhaitent adhérer au Régime peuvent obtenir un formulaire d'inscription auprès de l'agent de la Banque CIBC, la Société de fiducie TSX (tél. : 1 800 387-0825 ou courriel à [email protected]). Une fois le formulaire rempli, veuillez le retourner à la Société de fiducie TSX P.O Box 4229 Station A Toronto, ON M5W 0G1 Télécopieur : 888 488-1416. Afin d'assurer une participation à temps pour la date de paiement des dividendes du 29 juillet 2024, la Société de fiducie TSX doit recevoir les formulaires d'inscription des actionnaires inscrits avant la fermeture des bureaux le 21 juin 2024. Les propriétaires réels d'actions ou les actionnaires non inscrits admissibles doivent communiquer avec leur institution financière ou leur courtier bien avant la date susmentionnée pour obtenir des instructions sur la façon de s'inscrire au Régime.

Les participants inscrits au Régime qui préféreraient recevoir un dividende en espèces plutôt que de réinvestir leurs dividendes le 29 juillet 2024 et après cette date doivent remettre un avis écrit à la Société de fiducie TSX à l'adresse susmentionnée au plus tard le 21 juin 2024. Les participants réels ou non inscrits admissibles au Régime qui préféreraient recevoir un dividende en espèces plutôt que de réinvestir leurs dividendes le 29 juillet 2024 et après cette date, doivent communiquer avec leur institution financière ou leur courtier pour obtenir des instructions sur la façon de mettre fin à la participation au Régime avant le 21 juin 2024.

Une copie de la circulaire d'offre du Régime décrivant les modalités applicables au Régime est disponible dans la section Relations avec les investisseurs de www.cibc.com www.tsxtrust.com ou par courriel à [email protected].

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, de Marchés des capitaux, et des Services financiers directs, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

