La Banque CIBC choisit la plateforme de gestion des relations avec la clientèle de Salesforce pour transformer davantage l'expérience bancaire de ses clients

TORONTO, le 5 août 2020 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui qu'elle a choisi la plateforme de gestion des relations avec la clientèle (GRC) Salesforce, au moment où elle continue de transformer l'expérience bancaire des millions de clients de la Banque CIBC. Cette annonce est un autre exemple de l'engagement de la CIBC envers la transformation continue, qui prévoit des investissements visant à simplifier davantage les opérations de la banque, en mettant l'accent sur la numérisation de bout en bout, l'analytique avancée et la vitesse de la mise en marché.

« Notre investissement dans la plateforme Salesforce est essentiel afin d'accélérer la réalisation de notre mandat de transformation et d'offrir une expérience moderne, simplifiée et différente à nos clients », a déclaré Christina Kramer, chef de groupe, Technologie, Infrastructure et Innovation, Banque CIBC. « À un moment où la demande pour les services bancaires numériques augmente rapidement, l'investissement dans notre technologie visant à offrir une expérience multicanal intégrée est un élément primordial de notre feuille de route en matière d'architecture technologique à long terme. Cet investissement nous permet de transformer nos activités afin de répondre aux besoins changeants de nos clients et de nos équipes. »

En vertu d'une entente pluriannuelle, la Banque CIBC déploiera la plateforme Salesforce Customer 360 afin d'offrir toutes les capacités de la banque à un plus grand nombre de clients au moyen de conseils financiers, solutions et services personnalisés à chaque interaction. La Banque CIBC tirera également parti d'autres technologies clés du portefeuille de Salesforce, y compris Sales Cloud et Service Cloud, pour permettre une approche globale des interactions avec les clients, et Einstein Analytics pour obtenir des données intelligentes et personnalisées.

La Banque CIBC tirera parti de la plateforme Salesforce dans tous ses canaux pour répondre aux différents besoins de sa clientèle. Marchés des capitaux CIBC utilise Salesforce depuis 2008 pour appuyer ses tâches de service à la clientèle et ses conseils aux entreprises et clients institutionnels. La nouvelle entente permettra de renforcer les capacités de la Banque CIBC en matière de gestion des relations au profit de ses clients et de ses équipes en Amérique du Nord.

« Le secteur des services financiers n'est pas à l'abri des exigences dictées aux entreprises par cette nouvelle ère technologique et les attentes de la clientèle. De nos jours, les consommateurs et les propriétaires d'entreprises s'attendent à profiter de solutions et de conseils personnalisés au moment de planifier leur avenir financier », a déclaré Rohit Mahna, premier vice-président et directeur général des services financiers chez Salesforce. « Nous sommes impatients d'aider la Banque CIBC à offrir une expérience bancaire moderne à ses clients. »

Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 10 millions de clients, incluant des particuliers, des entreprises, des clients institutionnels et d'autres du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, de ses emplacements dans tout le Canada et de ses bureaux aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

Salesforce

Salesforce est le chef de file mondial de la gestion des relations avec la clientèle (GRC), qui rapproche les entreprises de leurs clients à l'ère numérique. Fondée en 1999, Salesforce permet aux entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs de tirer parti de technologies puissantes (infonuagique, technologie mobile, technologie des médias sociaux, Internet des objets, intelligence artificielle, technologie de reconnaissance vocale et technologie de la chaîne de blocs), afin d'offrir une vision globale à leurs clients. Pour en savoir plus sur Salesforce (NYSE : CRM), consultez le www.salesforce.com

Renseignements: Pour les questions des médias, veuillez communiquer avec Trish Tervit : [email protected] | 416-813-9119.

