La Banque CIBC célèbre ses clients aujourd'hui et partage des histoires inspirantes de Canadiens et de Canadiennes qui ont atteint leurs objectifs

TORONTO, le 25 oct. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, la Banque CIBC célèbre les plus de 10 millions de Canadiens et Canadiennes qui nous font confiance dans l'atteinte de leurs objectifs à l'occasion des événements en lien avec la Journée nationale de reconnaissance envers les clients qui auront lieu partout au pays. Pour souligner l'occasion, la banque lancera le projet Memento CIBC, une nouvelle série de vidéos présentant les histoires inspirantes de nos clients et la façon dont la Banque CIBC les aide en cours de route.

« Lors de la Journée nationale de reconnaissance envers les clients, nous célébrons nos relations avec les Canadiens et les Canadiennes qui travaillent activement à l'atteinte de leurs objectifs, qu'ils soient grands ou petits. Nous sommes fiers de faire partie de chacune de ces histoires, a déclaré Stephen Forbes, vice-président exécutif aux objectifs, à la marque et au marketing. Nous célébrons également nos quelque 400 000 clients d'affaires qui bâtissent leur entreprise, font croître l'économie et dynamisent nos collectivités. Aider nos clients à atteindre leurs objectifs est un privilège que nous ne tenons jamais pour acquis. »

Crystal Regehr Westergard, une cliente de la Banque CIBC en Alberta, est un excellent exemple de la façon dont, avec de bons conseils, une petite idée peut prendre une ampleur insoupçonnée. La Banque CIBC a aidé Crystal à atteindre son objectif de démarrer une entreprise prospère; une aventure qui a commencé par un simple désir de ramener la tablette de chocolat « Cuban Lunch », autrefois une gâterie populaire dans l'Ouest canadien. Grâce à l'appui d'un prêt et des conseils d'affaires avisés de la Banque CIBC, Crystal et son mari Bert ont transformé leur petite entreprise établie dans leur cuisine en une entreprise prospère qui a produit plus de deux millions de barres en seulement deux ans. Pour l'aider à célébrer cette étape importante, la Banque CIBC transformera pour la journée sa succursale du Centre bancaire CIBC de Camrose en « Centre bancaire de Crystal », en son honneur et en celui de son entreprise. Crystal est également la première cliente présentée dans le cadre du projet Memento CIBC.

« Avec le projet Memento CIBC, nous mettons nos clients à l'avant-plan et célébrons le travail acharné qu'ils ont accompli dans la poursuite de leurs objectifs, a affirmé M. Forbes. Nous avons centré chaque histoire autour d'un souvenir qui revêt une importance particulière pour nos clients, les objets qui nous rappellent d'où nous venons et vers où nous voulons nous diriger. Dans le cas de Crystal, il s'agit d'un livre de recettes familiales. »

Les célébrations de la Journée nationale de reconnaissance envers les clients de la Banque CIBC auront lieu dans plus de 1 000 centres bancaires au Canada, et la banque invite tous ses clients à y participer. Les clients admissibles seront également automatiquement inscrits à un concours pour courir la chance de gagner des points Aventura à utiliser pour réaliser leurs objectifs de voyage.

