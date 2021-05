TORONTO, le 20 mai 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la Banque CIBC célèbre la Journée mondiale de sensibilisation à l'accessibilité comme une occasion de contribuer à la sensibilisation à la conception inclusive et de promouvoir le sentiment d'appartenance des personnes handicapées partout dans le monde.

«La pandémie a créé des défis et des possibilités uniques pour les personnes handicapées. Nous avons une occasion unique d'orienter notre reprise économique sur la valorisation de tout notre capital humain», a déclaré Andrea Nalyzyty, première vice-présidente et présidente du Comité d'action sur l'accessibilité de la Banque CIBC.

Aujourd'hui marque également le dévoilement des quatre domaines cibles du Défi de conception inclusive MaRS-CIBC, lancé en décembre 2020, qui vise à éliminer les obstacles à l'emploi auxquels font face les Canadiens handicapés.

Les quatre domaines cibles sont les suivants :

Premier défi : L'accès au travail

Deuxième défi : Le soutien au travail

Troisième défi : L'avancement professionnel

Quatrième défi : L'avenir du travail

Les membres des communautés de l'innovation et des personnes handicapées sont invités à soumettre des solutions pour le premier défi d'ici le 30 juin. Pour en savoir plus sur le Défi de conception inclusive MaRS-CIBC, suivez ce lien.

«Nous nous efforçons de maintenir des chances équitables et de supprimer les obstacles afin que les membres de notre équipe, les clients et les membres de la collectivité puissent tous exceller et réaliser leurs ambitions. Le changement vient à travers les actes, pas les mots. Nous nous engageons à apporter des changements significatifs dans notre secteur et dans les collectivités qui nous entourent en adoptant et en promouvant pleinement l'inclusion», a ajouté Nalyzyty.

Voici des réalisations et des progrès notables récents de la Banque CIBC :

Soutenir la prochaine génération de leaders et d'agents de changement au sein de la communauté des personnes handicapées demeure une priorité d'investissement pour la banque. En 2020, la Banque CIBC a versé plus de 2 M$ à des organismes de bienfaisance et organismes sans but lucratif partout au Canada qui soutiennent les ambitions de la communauté des personnes handicapées au moyen de bourses d'études, de perfectionnement des compétences et de mentorat.

qui soutiennent les ambitions de la communauté des personnes handicapées au moyen de bourses d'études, de perfectionnement des compétences et de mentorat. La Banque CIBC demeure la seule institution financière à commanditer Magnusmode et son application MagnusCards, qui aide à créer l'indépendance pour les familles vivant avec la neurodiversité.

La Banque CIBC est heureuse de soutenir l'exposition d'art virtuel du Nina Haggerty Centre pour célébrer la Semaine nationale de l'accessibilité plus tard ce mois-ci.

La Banque CIBC a récemment été reconnue par Timbres de Pâques Nouveau-Brunswick pour son soutien à son programme d'accessibilité, qui a profité à beaucoup d'enfants et de familles de la province.

La Banque CIBC maintient son engagement annuel de veiller à ce que huit à neuf pour cent des candidats externes embauchés soient des personnes handicapées. La Banque CIBC s'associe à des organismes comme Specialisterne, Lime Connect et Npower pour aider à élargir les réseaux, à diversifier le bassin de compétences de la banque et à offrir des possibilités de carrière aux personnes handicapées partout au Canada .

