La Banque CIBC annonce une nomination à la haute direction

TORONTO, le 1er sept. 2020 /CNW/ - Victor Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM), a annoncé aujourd'hui une nomination au comité de direction de la banque.

Kikelomo (Kike) Lawal a été nommée vice-présidente à la direction et chef des affaires juridiques. Elle entrera en fonction le 12 octobre 2020. À ce titre, Mme Lawal sera responsable de superviser les affaires juridiques à l'échelle mondiale ainsi que le Secrétariat général, le Bureau de l'ombudsman et de la protection des renseignements personnels et les politiques et programmes connexes. Elle fera partie du comité de direction de la banque et relèvera de Victor Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC.

Mme Lawal occupait jusqu'à tout récemment le poste de chef du service juridique, médiatrice et secrétaire générale à Interac Corp. Elle compte plus de 20 ans d'expérience, ayant grimpé les échelons en occupant des postes de leadership, et possède une expertise juridique, notamment à titre d'avocate plaidante et d'avocate en droit transactionnel. Diplômée de la Harvard Law School, elle est membre, entre autres, du Barreau de New York et du Barreau du Haut-Canada.

Mme Lawal défend avec ardeur l'inclusion et s'exprime régulièrement sur son importance dans de multiples dimensions, que ce soit le genre, la race, l'origine ethnique et l'expérience de vie.

« Kike est une leader chevronnée et elle jouera un rôle clé alors que nous continuons à bâtir une banque axée sur les relations pour un monde moderne et à incarner notre raison d'être, soit aider nos clients à réaliser leurs ambitions, a déclaré M. Dodig. C'est une professionnelle du droit accomplie qui possède un sens aigu des affaires et qui apporte une approche stratégique au poste. Nous sommes ravis d'accueillir Kike au sein de notre équipe de leadership et de pouvoir tirer parti de son expertise, de son expérience et de son point de vue. »

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, de ses emplacements dans tout le Canada et de ses bureaux aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

Renseignements: Tom Wallis, Communications et affaires publiques, [email protected] 416 980-4048

