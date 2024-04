TORONTO, le 29 avril 2024 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui une modification à son programme de titrisation CARDS II. La Banque Canadienne Impériale de Commerce, de concert avec d'autres parties impliquées dans le programme de titrisation des créances sur cartes de crédit CARDS II Trust, a apporté un changement afin de permettre l'inclusion des revenus des comptes de cartes de crédit Mastercard dans le programme de titrisation, en plus des comptes de carte de crédit Visa qui représentent actuellement le seul type de compte du programme de titrisation.

Le présent document ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente de titres. Les offres sont faites uniquement au moyen de prospectus ou d'autres documents d'offre. Les titres émis par CARDS II Trust n'ont pas été enregistrés en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, ou de toute loi sur les valeurs mobilières d'un État applicable aux États-Unis.

