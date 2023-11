La Banque CIBC annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2023

Les états financiers consolidés annuels audités de 2023 de la Banque CIBC et le rapport de gestion s'y rattachant seront disponibles aujourd'hui à l'adresse www.cibc.com/francais, ainsi que le rapport d'information financière et le rapport sur les fonds propres réglementaires supplémentaires qui comprennent l'information financière du quatrième trimestre. Notre Rapport annuel 2023 se trouve sur le site de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Tous les montants sont libellés en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

TORONTO, le 30 nov. 2023 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 31 octobre 2023.

« Dans un contexte économique plus changeant en 2023, notre banque a généré de solides résultats financiers grâce aux avantages tirés de ses investissements stratégiques, et nous continuons d'exécuter notre stratégie client en mettant l'accent sur une gestion prudente des dépenses et une croissance soutenue des fonds propres dans l'ensemble des activités clés, a déclaré Victor Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC. Au début de ce nouvel exercice, nous affichons un bilan solide et une qualité du crédit élevée, des éléments essentiels à nos progrès alors que nous cherchons à créer des conditions propices pour notre banque et à en simplifier les opérations, à stimuler la croissance dans les segments de la clientèle bien nantie et de la gestion privée de patrimoine, à renforcer nos capacités numériques et à tirer parti de notre culture connectée pour faire croître les activités de Groupe Entreprises et de Marchés des capitaux. L'équipe CIBC maintient un engagement sans faille envers notre raison d'être, soit d'aider à faire des idées une réalité en étant au service de la clientèle tout au long du cycle économique et en contribuant au dynamisme et à la croissance durable des collectivités. »

Points saillants du quatrième trimestre



T4 2023 T4 2022 T3 2023 Variation

d'un exercice

à l'autre Variation

d'un

trimestre

à l'autre Produits 5 844 M$ 5 388 M$ 5 850 M$ +8 % 0 % Résultat net comme présenté 1 483 M$ 1 185 M$ 1 430 M$ +25 % +4 % Résultat net ajusté1 1 520 M$ 1 308 M$ 1 473 M$ +16 % +3 % Résultat avant impôt et provisions ajusté1 2 449 M$ 2 072 M$ 2 600 M$ +18 % -6 % Résultat dilué par action comme présenté2 1,53 $ 1,26 $ 1,47 $ +21 % +4 % Résultat dilué par action ajusté1, 2 1,57 $ 1,39 $ 1,52 $ +13 % +3 % Rendement des capitaux propres (RCP) applicables aux porteurs d'actions ordinaires comme présenté3 11,8 % 10,1 % 11,6 %

RCP ajusté1 12,1 % 11,2 % 11,9 % Ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires4 12,4 % 11,7 % 12,2 %

Les résultats de la Banque CIBC pour le quatrième trimestre de 2023 ont été touchés par les éléments d'importance suivants qui, regroupés, ont donné lieu à une incidence négative de 0,04 $ par action :

un montant de 45 M$ (37 M$ après impôt) au titre de l'amortissement et de la dépréciation d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions.

Pour l'exercice clos le 31 octobre 2023, la Banque CIBC a présenté un résultat net de 5,0 G$ et un résultat net ajusté1 de 6,5 G$, par rapport à un résultat net comme présenté de 6,2 G$ et un résultat net ajusté1 de 6,6 G$ pour 2022, ainsi qu'un résultat avant impôt et provisions ajusté1 de 10,2 G$, comparativement à 9,4 G$ pour 2022.

1) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions, y compris un rapprochement quantitatif des mesures conformes aux PCGR comme présentées et des charges autres que d'intérêts ajustées et du résultat net ajusté, aux pages 15 à 19, et du résultat avant impôt et provisions ajusté, à la page 20. 2) Le 7 avril 2022, les actionnaires de la CIBC ont approuvé le fractionnement des actions ordinaires émises et en circulation de la CIBC (fractionnement d'actions), à raison de deux actions pour une. Chaque actionnaire inscrit à la fermeture des bureaux le 6 mai 2022 (date de clôture des registres) a reçu une action additionnelle le 13 mai 2022 (date de paiement) pour chaque action détenue à la date de clôture des registres. Le nombre d'actions ordinaires et les montants par action ordinaire ont été rajustés de manière rétroactive pour refléter le fractionnement d'actions, comme s'il avait eu lieu au début de l'exercice 2022. 3) Se reporter à la section Points saillants financiers du quatrième trimestre pour plus de précisions sur la composition de ces mesures financières. 4) Les ratios de fonds propres sont calculés conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres (NFP) du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), laquelle est fondée sur le cadre normatif du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB). Depuis le deuxième trimestre de 2023, les résultats reflètent l'incidence de la mise en œuvre des réformes de Bâle III qui ont pris effet le 1er février 2023. Se reporter à la section Gestion des fonds propres du Rapport annuel 2023, lequel se trouve sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca.

Le tableau suivant présente le résumé de notre rendement en 2023 par rapport à nos principales mesures financières et cibles à moyen terme, soit d'ici les trois à cinq prochains exercices, en supposant un contexte commercial et un cycle de crédit normaux :

Mesure financière Cible à moyen terme Résultats comme présentés de 2023 Résultats ajustés de 20232 Croissance du résultat dilué par action3 Croissance annuelle de 7 % à 10 %1, 6 TCAC4 sur 3 ans = 7,9 % TCAC4 sur 5 ans = (2,4) % TCAC4 sur 3 ans = 11,5 % TCAC4 sur 5 ans = 1,9 % RCP5 Au moins 16 %1, 6 Moyenne sur 3 ans = 13,5 % Moyenne sur 5 ans = 13,0 % Moyenne sur 3 ans = 14,9 % Moyenne sur 5 ans = 14,4 % Levier d'exploitation5 Positif1, 6 Moyenne sur 3 ans = (0,6) % Moyenne sur 5 ans = (1,5) % Moyenne sur 3 ans = 0,0 % Moyenne sur 5 ans = (0,1) % Ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires Solide réserve par rapport aux exigences réglementaires 12,4 % Ratio de versement de dividendes5 De 40 % à 50 %1, 6 Moyenne sur 3 ans = 52,4 % Moyenne sur 5 ans = 55,6 % Moyenne sur 3 ans = 45,9 % Moyenne sur 5 ans = 48,9 % Rendement total pour les actionnaires Surpasser le rendement de l'indice composé S&P/TSX des banques sur une période mobile de trois et cinq exercices 3 ans 5 ans CIBC : 15,0 % 12,7 % Indice composé

S&P/TSX

des banques : 36,2 % 29,8 %

Rendement de nos activités essentielles

Points saillants financiers de l'exercice 2023

(en millions de dollars canadiens) E2023 E2022 Variation d'un

exercice à l'autre Services bancaires personnels et PME, région du Canada





Résultat net comme présenté 2 358 $ 2 249 $ En hausse de 5 % Résultat net ajusté2 2 403 $ 2 396 $ 0 % Résultat avant impôt et provisions2 4 233 $ 3 934 $ En hausse de 8 % Résultat avant impôt et provisions ajusté2 4 293 $ 4 039 $ En hausse de 6 %







Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région du Canada





Résultat net comme présenté 1 878 $ 1 895 $ En baisse de 1 % Résultat net ajusté2 1 878 $ 1 895 $ En baisse de 1 % Résultat avant impôt et provisions2 2 712 $ 2 598 $ En hausse de 4 % Résultat avant impôt et provisions ajusté2 2 712 $ 2 598 $ En hausse de 4 %







Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région des États‑Unis





Résultat net comme présenté 379 $ 760 $ En baisse de 50 % Résultat net ajusté2 420 $ 810 $ En baisse de 48 % Résultat avant impôt et provisions2 1 226 $ 1 129 $ En hausse de 9 % Résultat avant impôt et provisions ajusté2 1 282 $ 1 197 $ En hausse de 7 %







Marchés des capitaux et Services financiers directs





Résultat net comme présenté 1 986 $ 1 908 $ En hausse de 4 % Résultat net ajusté2 1 986 $ 1 908 $ En hausse de 4 % Résultat avant impôt et provisions2 2 767 $ 2 564 $ En hausse de 8 % Résultat avant impôt et provisions ajusté2 2 767 $ 2 564 $ En hausse de 8 %

1) En fonction des résultats ajustés. Les mesures ajustées sont des mesures non conformes aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions. 2) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions. 3) Le 7 avril 2022, les actionnaires de la CIBC ont approuvé le fractionnement des actions ordinaires émises et en circulation de la CIBC (fractionnement d'actions), à raison de deux actions pour une. Chaque actionnaire inscrit à la fermeture des bureaux le 6 mai 2022 (date de clôture des registres) a reçu une action additionnelle le 13 mai 2022 (date de paiement) pour chaque action détenue à la date de clôture des registres. Le nombre d'actions ordinaires et les montants par action ordinaire ont été rajustés de manière rétroactive pour refléter le fractionnement d'actions, comme s'il avait eu lieu au début de l'exercice 2022. 4) Le taux de croissance annuel composé (TCAC) sur trois ans est calculé pour la période de 2020 à 2023, et le TCAC sur cinq ans, pour la période de 2018 à 2023. 5) Se reporter à la section Points saillants financiers du quatrième trimestre pour plus de précisions sur la composition de ces mesures financières. 6) Les cibles à moyen terme s'entendent de celles qui sont établies pour le cycle en cours. Se reporter à la section Vue d'ensemble du Rapport annuel 2023, lequel se trouve sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca.

Données fondamentales solides

Tout en investissant dans ses activités essentielles, la Banque CIBC a continué de renforcer ses données fondamentales clés. En 2023, la Banque CIBC a maintenu la solidité de ses fonds propres et de saines pratiques de gestion du risque :

les ratios de fonds propres ont été excellents, le ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires 1 s'établissant à 12,4 %, comme il a été mentionné auparavant, et le ratio des fonds propres de première catégorie 1 et le ratio du total des fonds propres 1 , respectivement, à 13,9 % et 16,0 % au 31 octobre 2023;

s'établissant à 12,4 %, comme il a été mentionné auparavant, et le ratio des fonds propres de première catégorie et le ratio du total des fonds propres , respectivement, à 13,9 % et 16,0 % au 31 octobre 2023; le risque de marché, calculé selon la valeur à risque moyenne, a été de 9,2 M$ en 2023, comparativement à 8,7 M$ en 2022;

notre rendement au chapitre du crédit est demeuré solide, le coefficient de pertes sur créances 2 s'établissant à 30 points de base par rapport à 14 points de base en 2022;

s'établissant à 30 points de base par rapport à 14 points de base en 2022; le ratio de liquidité à court terme 1 s'est établi à 135 % pour le trimestre clos le 31 octobre 2023;

s'est établi à 135 % pour le trimestre clos le 31 octobre 2023; le ratio de levier1, 3 était de 4,2 % au 31 octobre 2023.

La Banque CIBC a annoncé une augmentation du dividende trimestriel sur les actions ordinaires, qui passera de 0,87 $ par action à 0,90 $ par action pour le trimestre qui prendra fin le 31 janvier 2024.

1) Les ratios de fonds propres sont calculés conformément à la ligne directrice NFP du BSIF; le ratio de levier, conformément à la ligne directrice Exigences de levier du BSIF; et le ratio de liquidité à court terme, conformément à la ligne directrice Normes de liquidité du BSIF; toutes fondées sur le cadre normatif du CBCB. Depuis le deuxième trimestre de 2023, les résultats reflètent l'incidence de la mise en œuvre des réformes de Bâle III qui ont pris effet le 1er février 2023. Se reporter aux sections Gestion des fonds propres et Risque de liquidité du Rapport annuel 2023, lequel se trouve sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca. 2) Se reporter à la section Points saillants financiers du quatrième trimestre pour plus de précisions sur la composition de ces mesures financières. 3) L'exclusion temporaire des réserves auprès des banques centrales de la mesure de l'exposition aux fins du ratio de levier, instaurée dans le contexte du début de la pandémie de COVID-19, ne s'applique plus depuis le deuxième trimestre de 2023.

Qualité du crédit

La dotation à la provision pour pertes sur créances s'est chiffrée à 541 M$ au quatrième trimestre, en hausse de 105 M$, ou 24 %, par rapport à celle pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. La dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs a diminué de 154 M$, reflet surtout d'une évolution plus défavorable de nos perspectives économiques au trimestre correspondant de l'exercice précédent. La dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux a augmenté de 259 M$, ce qui est essentiellement attribuable à Services bancaires personnels et PME, région du Canada, et à Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région des États-Unis.

Apporter davantage à nos collectivités

À la Banque CIBC, nous croyons que chaque idée est une possibilité. Nous investissons temps et ressources pour éliminer les obstacles à l'atteinte des objectifs et nous faisons la preuve qu'en unissant nos forces nous créons des changements positifs qui contribuent à l'essor de nos collectivités. Au cours du trimestre considéré :

plus de 50 000 participants, dont plus de 11 000 membres de l'équipe CIBC de partout au pays, se sont rassemblés le 1 er octobre 2023, dans le cadre de la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer. En tout, plus de 14,5 M$ ont été amassés, dont plus de 2,4 M$ par l'Équipe CIBC, pour contribuer à l'avancement des programmes de recherche, de sensibilisation et de soutien dans le domaine du cancer du sein;

octobre 2023, dans le cadre de la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer. En tout, plus de 14,5 M$ ont été amassés, dont plus de 2,4 M$ par l'Équipe CIBC, pour contribuer à l'avancement des programmes de recherche, de sensibilisation et de soutien dans le domaine du cancer du sein; la Banque CIBC a versé 250 000 $ à l'Appel juif unifié et au Fonds de secours : Crise humanitaire au Moyen-Orient de la Croix-Rouge canadienne en appui aux efforts d'aide humanitaire immédiats et continus visant à assurer que les civils israéliens et palestiniens touchés par le conflit sont en sécurité et à l'abri. Dans le cadre d'un programme de dons jumelés, la Banque CIBC et ses employés ont fait un don supplémentaire de 250 000 $ à des organismes d'aide œuvrant dans cette région;

la Banque CIBC a versé 100 000 $ par l'entremise du Fonds de secours d'urgence pour les Territoires du Nord-Ouest de la Fondation CIBC et du Fonds de secours d'urgence pour la Colombie-Britannique de la Fondation CIBC en vue de fournir une aide immédiate et à long terme aux personnes touchées par les feux de forêt et les ordres d'évacuation dans les Territoires du Nord-Ouest et en Colombie-Britannique. De plus, un don de 50 000 $ a permis d'offrir une aide essentielle aux personnes touchées par le séisme dévastateur survenu au Maroc;

afin d'aider les nouveaux arrivants à se familiariser avec leur nouveau pays et à s'y établir, la Banque CIBC a annoncé un partenariat avec l'Institut pour la citoyenneté canadienne (ICC), un organisme de bienfaisance national qui appuie les nouveaux arrivants dans leur cheminement vers une citoyenneté pleine et active, au moyen notamment de l'application numérique de l'ICC, Canoo. Grâce à ce partenariat, les membres de Canoo auront accès aux ressources, aux outils et aux conseils financiers de la Banque CIBC pour les aider à s'établir au Canada .

Points saillants financiers du quatrième trimestre

Aux dates indiquées ou pour

les trois mois clos les







Aux dates indiquées ou pour

les douze mois clos les

























31 oct. 31 juill.

31 oct.





31 oct. 31 oct.



Non audité 2023 2023

2022





2023 2022



Résultats financiers (en millions de dollars)



Produits nets d'intérêts

3 197 $

3 236 $

3 185 $





12 825 $

12 641 $

Produits autres que d'intérêts

2 647



2 614



2 203







10 498



9 192



Total des produits

5 844



5 850



5 388







23 323



21 833



Dotation à la provision pour pertes sur créances

541



736



436







2 010



1 057



Charges autres que d'intérêts

3 440



3 307



3 483







14 349



12 803



Résultat avant impôt sur le résultat

1 863



1 807



1 469







6 964



7 973



Impôt sur le résultat

380



377



284







1 931



1 730



Résultat net

1 483 $

1 430 $

1 185 $





5 033 $

6 243 $

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

8



10



7







38



23



Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres

62



66



37







267



171



Porteurs d'actions ordinaires

1 413



1 354



1 141







4 728



6 049



Résultat net applicable aux actionnaires

1 475 $

1 420 $

1 178 $





4 995 $

6 220 $

Mesures financières



































Coefficient d'efficacité comme présenté1

58,9 %

56,5 %

64,6 %





61,5 %

58,6 %

Levier d'exploitation comme présenté1

9,7 %

1,1 %

(4,7) %





(5,2) %

(1,9) %

Coefficient de pertes sur créances2

0,35 %

0,35 %

0,16 %





0,30 %

0,14 %

Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d'actions ordinaires comme présenté1, 3

11,8 %

11,6 %

10,1 %





10,3 %

14,0 %

Marge d'intérêts nette1

1,32 %

1,36 %

1,33 %





1,35 %

1,40 %

Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen1, 4

1,44 %

1,49 %

1,51 %





1,49 %

1,58 %

Rendement de l'actif moyen1, 4

0,61 %

0,60 %

0,50 %





0,53 %

0,69 %

Rendement de l'actif productif d'intérêts moyen1, 4

0,67 %

0,66 %

0,56 %





0,58 %

0,78 %

Taux d'impôt effectif comme présenté

20,4 %

20,9 %

19,3 %





27,7 %

21,7 %

Renseignements sur les actions ordinaires



































Par action ($)5 - résultat de base

1,53 $

1,47 $

1,26 $





5,16 $

6,70 $



- résultat dilué comme présenté

1,53



1,47



1,26







5,16



6,68





- dividendes

0,870



0,870



0,830







3,440



3,270





- valeur comptable6

51,61



50,05



49,95







51,61



49,95



Cours de clôture de l'action ($)5

48,91



58,08



61,87







48,91



61,87



Nombre d'actions en circulation (en milliers)5 - moyen pondéré de base

924 798



918 551



905 120







915 631



903 312





- moyen pondéré dilué

924 960



919 063



906 533







916 223



905 684





- fin de la période

931 099



924 034



906 040







931 099



906 040



Capitalisation boursière (en millions de dollars)

45 540 $

53 668 $

56 057 $





45 540 $

56 057 $

Mesures de valeur



































Rendement total pour les actionnaires

(14,38) %

3,85 %

(3,17) %





(15,85) %

(13,56) %

Rendement des actions (selon le cours de clôture de l'action)

7,1 %

5,9 %

5,3 %





7,0 %

5,3 %

Ratio de versement de dividendes comme présenté1

56,9 %

59,0 %

65,9 %





66,6 %

48,8 %

Ratio cours/valeur comptable

0,95



1,16



1,24







0,95



1,24



Principales mesures financières - ajustées7



































Coefficient d'efficacité ajusté8

57,5 %

55,2 %

60,9 %





55,8 %

56,4 %

Levier d'exploitation ajusté8

6,2 %

0,1 %

(5,8) %





1,2 %

(1,9) %

Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d'actions ordinaires ajusté3

12,1 %

11,9 %

11,2 %





13,3 %

14,7 %

Taux d'impôt effectif ajusté

20,3 %

21,0 %

20,1 %





21,0 %

21,9 %

Résultat dilué par action ajusté ($)5

1,57 $

1,52 $

1,39 $





6,72 $

7,05 $

Ratio de versement de dividendes ajusté

55,4 %

57,2 %

59,5 %





51,2 %

46,3 %

Données du bilan et hors bilan (en millions de dollars)



































Trésorerie, dépôts auprès d'autres banques et valeurs mobilières

267 066 $

247 525 $

239 740 $





267 066 $

239 740 $

Prêts et acceptations, nets de la provision pour pertes sur créances

540 153



538 216



528 657







540 153



528 657



Total de l'actif

975 719



943 001



943 597







975 719



943 597



Dépôts

723 376



704 505



697 572







723 376



697 572



Capitaux propres applicables aux porteurs d'actions ordinaires1

48 056



46 250



45 258







48 056



45 258



Actif moyen4

962 405



943 640



947 830







948 121



900 213



Actif productif d'intérêts moyen1, 4

882 196



862 064



834 639







861 136



799 224



Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires1, 4

47 435



46 392



44 770







46 130



43 354



Biens administrés1, 9, 10 2 853 007

3 003 629

2 854 828





2 853 007

2 854 828



Biens sous gestion1, 10 300 218

313 635

291 513





300 218

291 513



Mesures de qualité du bilan et mesures en matière de liquidité11



































Actif pondéré en fonction du risque (APR) (en millions de dollars)

326 120 $

317 773 $

315 634 $





326 120 $

315 634 $

Ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires12

12,4 %

12,2 %

11,7 %





12,4 %

11,7 %

Ratio des fonds propres de première catégorie12

13,9 %

13,7 %

13,3 %





13,9 %

13,3 %

Ratio du total des fonds propres12

16,0 %

15,9 %

15,3 %





16,0 %

15,3 %

Ratio de levier13

4,2 %

4,2 %

4,4 %





4,2 %

4,4 %

Ratio de liquidité à court terme (LCR)14

135 %

131 %

129 %





s. o.



s. o.



Ratio de liquidité à long terme (NSFR)

118 %

117 %

118 %





118 %

118 %

Autres renseignements



































Équivalents temps plein

48 074



48 718



50 427







48 074



50 427





1) Certaines informations supplémentaires sur la composition de ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Glossaire de notre Rapport annuel 2023, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca. 2) Ratio obtenu en divisant la dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur prêts douteux par les prêts et acceptations bancaires moyens, déduction faite de la provision pour pertes sur créances. 3) Annualisé. 4) Les soldes moyens correspondent à la moyenne pondérée des soldes de clôture quotidiens. 5) Le 7 avril 2022, les actionnaires de la CIBC ont approuvé le fractionnement des actions ordinaires émises et en circulation de la CIBC (fractionnement d'actions), à raison de deux actions pour une. Chaque actionnaire inscrit à la fermeture des bureaux le 6 mai 2022 (date de clôture des registres) a reçu une action additionnelle le 13 mai 2022 (date de paiement) pour chaque action détenue à la date de clôture des registres. Le nombre d'actions ordinaires et les montants par action ordinaire ont été rajustés de manière rétroactive pour refléter le fractionnement d'actions, comme s'il avait eu lieu au début de l'exercice 2022. 6) Capitaux propres applicables aux porteurs d'actions ordinaires divisés par le nombre d'actions ordinaires émises et en circulation à la fin de la période. 7) Les mesures ajustées sont des mesures non conformes aux PCGR. Les mesures ajustées sont calculées de la même façon que les mesures comme présentées, mis à part le fait que l'information financière utilisée dans le calcul des mesures ajustées a été ajustée pour éliminer l'incidence des éléments d'importance. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions et un rapprochement des résultats comme présentés et des résultats ajustés, s'il y a lieu. 8) Calculé sur une base d'imposition équivalente (BIE). 9) Comprennent le plein montant contractuel des biens administrés ou gardés par une coentreprise à parts égales entre la Banque CIBC et The Bank of New York Mellon de 2 241,9 G$ (2 368,8 G$ au 31 juillet 2023 et 2 258,1 G$ au 31 octobre 2022). 10) Les biens sous gestion sont compris dans les montants présentés au titre des biens administrés. 11) L'APR et les ratios de fonds propres sont calculés conformément à la ligne directrice NFP du BSIF, le ratio de levier, conformément à la ligne directrice Exigences de levier du BSIF, et le LCR et le NSFR, conformément à la ligne directrice Normes de liquidité du BSIF, toutes fondées sur le cadre normatif du CBCB. Depuis le deuxième trimestre de 2023, les résultats reflètent l'incidence de la mise en œuvre des réformes de Bâle III qui ont pris effet le 1er février 2023. Se reporter aux sections Gestion des fonds propres et Risque de liquidité du Rapport annuel 2023, lequel se trouve sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca. 12) Les ratios pour 2022 reflètent les mesures transitoires relatives aux pertes de crédit attendues annoncées par le BSIF le 27 mars 2020 en réponse à la pandémie de COVID-19. Le 1er novembre 2022, les mesures transitoires relatives aux pertes de crédit attendues ont cessé de s'appliquer. 13) L'exclusion temporaire des réserves auprès des banques centrales de la mesure de l'exposition aux fins du ratio de levier, instaurée dans le contexte du début de la pandémie de COVID-19, ne s'applique plus depuis le deuxième trimestre de 2023. 14) Moyenne pour les trimestres clos de chaque exercice indiqué. s. o. Sans objet.





Revue des résultats du quatrième trimestre de Services bancaires personnels et PME, région du Canada























31 oct.



31 juill.



31 oct.

En millions de dollars, pour les trois mois clos les

2023



2023



2022

Produits

2 455 $

2 412 $

2 262 $ Dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances



















Prêts douteux

259



244



158



Prêts productifs

23



179



147

Total de la dotation à la provision pour pertes sur créances

282



423



305

Charges autres que d'intérêts

1 307



1 303



1 313

Résultat avant impôt sur le résultat

866



686



644

Impôt sur le résultat

231



189



173

Résultat net

635 $

497 $

471 $ Résultat net applicable aux :



















Actionnaires

635 $

497 $

471 $ Total des produits



















Produits nets d'intérêts

1 908 $

1 898 $

1 720 $

Produits autres que d'intérêts1

547



514



542





2 455 $

2 412 $

2 262 $ Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen2, 3

2,38 %

2,38 %

2,19 % Coefficient d'efficacité

53,2 %

54,0 %

58,0 % Levier d'exploitation

9,0 %

4,7 %

(7,7) % Rendement des capitaux propres4

25,7 %

20,2 %

22,1 % Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires répartis4

9 781 $

9 778 $

8 437 $ Équivalents temps plein

13 208



13 231



13 840



Le résultat net pour le trimestre a été de 635 M$, en hausse de 164 M$ comparativement à celui du quatrième trimestre de 2022. Le résultat avant impôt et provisions ajusté4 a été de 1 154 M$, en hausse de 186 M$ par rapport à celui du quatrième trimestre de 2022, en raison de l'augmentation des produits, contrebalancée en partie par la hausse des charges.

Les produits ont atteint 2 455 M$, en hausse de 193 M$ comparativement à ceux du quatrième trimestre de 2022, ce qui s'explique essentiellement par la hausse des produits nets d'intérêts, laquelle est surtout attribuable à l'accroissement des marges sur les dépôts découlant du contexte de hausse des taux d'intérêt, et par la croissance des volumes.

La marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen a augmenté de 19 points de base, en lien essentiellement avec la hausse des marges sur les dépôts, partiellement contrebalancée par la baisse des marges sur les prêts.

La dotation à la provision pour pertes sur créances s'est chiffrée à 282 M$, en baisse de 23 M$ comparativement à celle du quatrième trimestre de 2022, en raison d'une diminution de la dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs découlant d'une évolution plus défavorable de nos perspectives économiques au quatrième trimestre de 2022, le tout en partie contrebalancé par une hausse de la dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux sous l'effet d'un accroissement des radiations et d'une augmentation des prêts considérés comme douteux.

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 1 307 M$, ce qui est comparable à celles du quatrième trimestre de 2022.

1) Incluent les produits intersectoriels, qui représentent les commissions de vente internes et la répartition des produits selon le modèle de gestion de la répartition selon le responsable du produit-segment de clientèle‑canal de distribution. 2) Les soldes moyens correspondent à la moyenne pondérée des soldes de clôture quotidiens. 3) Certaines informations supplémentaires sur la composition de ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Glossaire de notre Rapport annuel 2023, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca. 4) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions.



Revue des résultats du quatrième trimestre de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région du Canada























31 oct.



31 juill.



31 oct.

En millions de dollars, pour les trois mois clos les

2023



2023



2022

Produits



















Groupe Entreprises

634 $

626 $

601 $

Gestion des avoirs

732



724



715

Total des produits

1 366



1 350



1 316

Dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances



















Prêts douteux

11



38



14



Prêts productifs

-



2



7

Total de la dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances

11



40



21

Charges autres que d'intérêts

679



674



658

Résultat avant impôt sur le résultat

676



636



637

Impôt sur le résultat

186



169



168

Résultat net

490 $

467 $

469 $ Résultat net applicable aux :



















Actionnaires

490 $

467 $

469 $ Total des produits



















Produits nets d'intérêts

452 $

443 $

452 $

Produits autres que d'intérêts1

914



907



864







1 366 $

1 350 $

1 316 $ Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen2, 3

3,37 %

3,35 %

3,38 % Coefficient d'efficacité

49,7 %

49,9 %

50,0 % Levier d'exploitation

0,7 %

0,3 %

4,1 % Rendement des capitaux propres4

23,1 %

22,0 %

21,6 % Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires répartis4

8 401 $

8 411 $

8 598 $ Équivalents temps plein

5 433



5 442



5 711



Le résultat net pour le trimestre a été de 490 M$, en hausse de 21 M$ comparativement à celui du quatrième trimestre de 2022. Le résultat avant impôt et provisions ajusté4 a été de 687 M$, en hausse de 29 M$ par rapport à celui du quatrième trimestre de 2022, en raison de l'augmentation des produits, contrebalancée en partie par la hausse des charges.

Les produits se sont établis à 1 366 M$, en hausse de 50 M$ par rapport à ceux du quatrième trimestre de 2022, ce qui reflète essentiellement la hausse des marges sur les dépôts, l'accroissement des volumes et l'augmentation des honoraires, le tout contrebalancé en partie par la baisse des marges sur les prêts de Groupe Entreprises. Les produits de Gestion des avoirs ont augmenté en raison de la hausse des soldes des actifs assortis d'honoraires, en partie contrebalancée par la baisse des produits nets d'intérêts en lien surtout avec les dépôts.

La marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen a diminué de 1 point de base, en raison essentiellement de la hausse des marges sur les dépôts qui a été plus que contrebalancée par la baisse des marges sur les prêts.

La dotation à la provision pour pertes sur créances s'est chiffrée à 11 M$, en baisse de 10 M$ comparativement à celle du quatrième trimestre de 2022, en raison d'une diminution de la dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs et sur prêts douteux.

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 679 M$, en hausse de 21 M$ par rapport à celles du quatrième trimestre de 2022, ce qui est essentiellement le fait de l'augmentation de la rémunération liée au rendement.

1) Incluent les produits intersectoriels, qui représentent les commissions de vente internes et la répartition des produits selon le modèle de gestion de la répartition selon le responsable du produit-segment de clientèle‑canal de distribution. 2) Les soldes moyens correspondent à la moyenne pondérée des soldes de clôture quotidiens. 3) Certaines informations supplémentaires sur la composition de ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Glossaire de notre Rapport annuel 2023, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca. 4) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions.



Revue des résultats du quatrième trimestre de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs,

région des États-Unis, en dollars canadiens























31 oct.



31 juill.



31 oct.

En millions de dollars, pour les trois mois clos les

2023



2023



2022

Produits



















Groupe Entreprises

462 $

452 $

432 $

Gestion des avoirs

210



214



221

Total des produits1

672



666



653

Dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances



















Prêts douteux

205



174



34



Prêts productifs

44



81



66

Total de la dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances

249



255



100

Charges autres que d'intérêts

387



345



356

Résultat avant impôt sur le résultat

36



66



197

Impôt sur le résultat

(14)



(7)



36

Résultat net

50 $

73 $

161 $ Résultat net applicable aux :



















Actionnaires

50 $

73 $

161 $ Total des produits1



















Produits nets d'intérêts

476 $

477 $

466 $

Produits autres que d'intérêts

196



189



187







672 $

666 $

653 $ Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen2, 3

3,44 %

3,46 %

3,49 % Coefficient d'efficacité

57,6 %

51,9 %

54,5 % Rendement des capitaux propres4

1,7 %

2,6 %

5,8 % Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires répartis4

11 267 $

11 386 $

11 015 $ Équivalents temps plein

2 780



2 760



2 472





Revue des résultats du quatrième trimestre de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs,

région des États-Unis, en dollars américains























31 oct.



31 juill.



31 oct.

En millions de dollars, pour les trois mois clos les

2023



2023



2022

Produits



















Groupe Entreprises

338 $

339 $

320 $

Gestion des avoirs

154



160



163

Total des produits1

492



499



483

Dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances



















Prêts douteux

151



130



25



Prêts productifs

32



61



51

Total de la dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances

183



191



76

Charges autres que d'intérêts

284



258



264

Résultat avant impôt sur le résultat

25



50



143

Impôt sur le résultat

(10)



(5)



27

Résultat net

35 $

55 $

116 $ Résultat net applicable aux :



















Actionnaires

35 $

55 $

116 $ Total des produits1



















Produits nets d'intérêts

348



358



346



Produits autres que d'intérêts

144



141



137





492



499



483

Levier d'exploitation

(5,7) %

6,7 %

(4,1) %

Le résultat net pour le trimestre a été de 50 M$ (35 M$ US), en baisse de 111 M$ (baisse de 81 M$ US) comparativement à celui du quatrième trimestre de 2022. Le résultat avant impôt et provisions ajusté4 a été de 294 M$ (214 M$ US), en baisse de 20 M$ (baisse de 18 M$ US) par rapport à celui du quatrième trimestre de 2022, en raison de l'augmentation des produits nets d'intérêts, partiellement contrebalancée par la hausse des charges et la baisse des produits tirés des honoraires.

Les produits ont été de 492 M$ US, en hausse de 9 M$ US par rapport à ceux du quatrième trimestre de 2022, en lien principalement avec l'augmentation des frais de gestion d'actifs, des marges sur les dépôts et des volumes de prêts, le tout en partie contrebalancé par la diminution des marges sur les prêts et des volumes de dépôts.

La marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen a diminué de 5 points de base, en lien surtout avec la baisse des volumes de dépôts, en partie contrebalancée par la hausse des marges sur les dépôts.

La dotation à la provision pour pertes sur créances s'est établie à 183 M$ US, en hausse de 107 M$ US par rapport à celle du quatrième trimestre de 2022, ce qui est surtout le fait de l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux attribuable au secteur de l'immobilier et de la construction. Cette augmentation a été en partie contrebalancée par la diminution de la dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs, car au quatrième trimestre de 2022 la dotation à la provision avait été plus élevée en raison de la mise à jour des paramètres des modèles.

Les charges autres que d'intérêts ont été de 284 M$ US, en hausse de 20 M$ US par rapport à celles du quatrième trimestre de 2022, en raison surtout de l'augmentation des salaires du personnel.

1) Comprenait des produits de néant (néant en $ US) liés à la désactualisation de l'écart associé à la juste valeur des prêts acquis à la date d'acquisition de The PrivateBank pour le trimestre clos le 31 octobre 2023 (1 M$ (1 M$ US) pour le trimestre clos le 31 juillet 2023 et 2 M$ (1 M$ US) pour le trimestre clos le 31 octobre 2022). 2) Les soldes moyens correspondent à la moyenne pondérée des soldes de clôture quotidiens. 3) Certaines informations supplémentaires sur la composition de ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Glossaire de notre Rapport annuel 2023, disponible sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca. 4) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions.



Revue des résultats du quatrième trimestre de Marchés des capitaux et Services financiers directs





31 oct.



31 juill.



31 oct.

En millions de dollars, pour les trois mois clos les

2023



2023



2022

Produits



















Marchés CIBC, réseau mondial

555 $

604 $

463 $

Services financiers aux entreprises et services de Banque d'investissement

423



430



440



Services financiers directs

312



321



279

Total des produits1

1 290



1 355



1 182

Dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances



















Prêts douteux

6



5



(5)



Prêts productifs

(2)



1



4

Total de la dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances

4



6



(1)

Charges autres que d'intérêts

734



673



656

Résultat avant impôt sur le résultat

552



676



527

Impôt sur le résultat1

169



182



149

Résultat net

383 $

494 $

378 $ Résultat net applicable aux :



















Actionnaires

383 $

494 $

378 $ Coefficient d'efficacité

56,9 %

49,7 %

55,4 % Levier d'exploitation

(2,8) %

(0,3) %

(7,1) % Rendement des capitaux propres2

18,8 %

24,1 %

15,8 % Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires répartis2

8 122 $

8 143 $

9 522 $ Équivalents temps plein

2 411



2 500



2 384



Le résultat net comme présenté pour le trimestre a été de 383 M$, comparativement à un résultat net comme présenté de 378 M$ au quatrième trimestre de 2022. Le résultat avant impôt et provisions ajusté2 a augmenté de 30 M$, ou 6 %, par rapport à celui du quatrième trimestre de 2022, en raison de l'augmentation des produits, contrebalancée en partie par la hausse des charges.

Les produits se sont élevés à 1 290 M$, en hausse de 108 M$ par rapport à ceux du quatrième trimestre de 2022. Les produits de Marchés CIBC, réseau mondial, ont augmenté en raison de la hausse des produits tirés de la négociation de dérivés sur actions et des activités de financement. Dans Services financiers aux entreprises et services de Banque d'investissement, la baisse des produits tirés des activités de prise ferme et des activités de services consultatifs et la diminution des profits issus de nos portefeuilles de placement ont été en partie compensées par l'accroissement des produits tirés des services financiers aux entreprises. Les produits de Services financiers directs ont augmenté en raison de la hausse des marges sur les dépôts de la Financière Simplii.

Pour le trimestre considéré, la dotation à la provision pour pertes sur créances s'est établie à 4 M$, une hausse de 5 M$ par rapport à celle du quatrième trimestre de 2022, qui est surtout attribuable à la dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux. Au quatrième trimestre de 2022, une reprise de provision pour pertes sur créances de 1 M$ avait été comptabilisée.

Les charges autres que d'intérêts ont été de 734 M$, en hausse de 78 M$ par rapport à celles du quatrième trimestre de 2022, ce qui reflète surtout la progression des coûts liés aux salaires du personnel, y compris la hausse des coûts liés aux cessations d'emploi et de la rémunération liée au rendement.

Revue des résultats du quatrième trimestre du groupe Siège social et autres



31 oct. 31 juill.

31 oct.

En millions de dollars, pour les trois mois clos les 2023 2023

2022

Produits

















Services bancaires internationaux

234 $ 245 $

220 $

Divers

(173)

(178)



(245)

Total des produits1

61

67



(25)

Dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances

















Prêts douteux

(3)

17



18



Prêts productifs

(2)

(5)



(7)

Total de la dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances

(5)

12



11

Charges autres que d'intérêts

333

312



500

Perte avant impôt sur le résultat

(267)

(257)



(536)

Impôt sur le résultat1

(192)

(156)



(242)

Perte nette

(75) $ (101) $

(294) $ Résultat net (perte nette) applicable aux :

















Participations ne donnant pas le contrôle

8 $ 10 $

7 $

Actionnaires

(83)

(111)



(301)

Équivalents temps plein2

24 242

24 785



26 020



La perte nette pour le trimestre a été de 75 M$, comparativement à une perte nette de 294 M$ au quatrième trimestre de 2022. La perte avant impôt et provisions ajustée3 a reculé de 152 M$, ou 39 %, par rapport à celle du quatrième trimestre de 2022, en raison de l'augmentation des produits et de la baisse des charges.

Les produits ont augmenté de 86 M$, comparativement à ceux du quatrième trimestre de 2022, en lien avec la hausse des produits de trésorerie et celle des produits de Services bancaires internationaux, attribuable à l'accroissement des marges d'intérêts nettes et à l'incidence de la conversion des monnaies étrangères.

Une reprise de provision pour pertes sur créances de 5 M$ a été comptabilisée au trimestre considéré, soit une baisse de 16 M$ par rapport à celle du quatrième trimestre de 2022, attribuable à une légère reprise de provision pour pertes sur prêts productifs et prêts douteux dans Services bancaires internationaux. La dotation à la provision pour pertes sur créances de 11 M$ comptabilisée au quatrième trimestre de 2022 reflétait une dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux, en partie contrebalancée par une légère reprise de provision pour pertes sur prêts productifs dans Services bancaires internationaux.

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 333 M$, en baisse de 167 M$ par rapport à celles du quatrième trimestre de 2022. Les charges autres que d'intérêts ajustées3 se sont établies à 303 M$, en baisse de 66 M$ par rapport à celles du quatrième trimestre de 2022, ce qui reflète surtout une diminution des coûts imputables au siège social, notamment un profit attribuable aux modifications apportées aux régimes de retraite.

L'économie d'impôt a reculé de 50 M$ par rapport à celle du quatrième trimestre de 2022, en raison principalement d'une perte moins importante.

1) Les produits et l'impôt sur le résultat de Marchés des capitaux et Services financiers directs sont présentés sur une BIE. Des montants correspondants sont inclus dans les produits et l'impôt sur le résultat de Siège social et autres. Par conséquent, les produits et l'impôt sur le résultat comprennent un ajustement selon la BIE de 62 M$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2023 (66 M$ pour le trimestre clos le 31 juillet 2023 et 51 M$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2022). 2) Comprennent les équivalents temps plein pour lesquels les charges sont réparties entre les secteurs d'activité au sein des unités d'exploitation stratégiques. La majorité des équivalents temps plein en ce qui a trait aux coûts fonctionnels et de soutien de CIBC Bank USA sont pris en compte dans l'unité d'exploitation stratégique Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région des États-Unis. 3) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions.





Bilan consolidé



















En millions de dollars, aux 31 octobre

2023



2022

ACTIF











Trésorerie et dépôts non productifs d'intérêts auprès d'autres banques

20 816 $

31 535 $ Dépôts productifs d'intérêts auprès d'autres banques

34 902



32 326

Valeurs mobilières



211 348



175 879

Garanties au comptant au titre de valeurs empruntées

14 651



15 326

Valeurs acquises en vertu de prises en pension de titres

80 184



69 213

Prêts











Prêts hypothécaires à l'habitation

274 244



269 706

Prêts personnels

45 587



45 429

Cartes de crédit

18 538



16 479

Prêts aux entreprises et aux gouvernements

194 870



188 542

Provision pour pertes sur créances

(3 902)



(3 073)









529 337



517 083

Divers











Dérivés

33 243



43 035

Engagements de clients en vertu d'acceptations

10 816



11 574

Immobilisations corporelles

3 251



3 377

Goodwill

5 425



5 348

Logiciels et autres immobilisations incorporelles

2 742



2 592

Placements dans des entreprises associées et des coentreprises comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence

669



632

Actif d'impôt différé

629



480

Autres actifs

27 706



35 197









84 481



102 235









975 719 $

943 597 $ PASSIF ET CAPITAUX PROPRES











Dépôts











Particuliers

239 035 $

232 095 $ Entreprises et gouvernements

412 561



397 188

Banques

22 296



22 523

Emprunts garantis

49 484



45 766









723 376



697 572

Engagements liés à des valeurs vendues à découvert

18 666



15 284

Garanties au comptant au titre de valeurs prêtées

8 081



4 853

Engagements liés à des valeurs vendues en vertu de mises en pension de titres

87 118



77 171

Divers











Dérivés

41 290



52 340

Acceptations

10 820



11 586

Passif d'impôt différé

40



45

Autres passifs

26 632



28 072









78 782



92 043

Titres secondaires

6 483



6 292

Capitaux propres











Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres

4 925



4 923

Actions ordinaires

16 082



14 726

Surplus d'apport

109



115

Résultats non distribués

30 402



28 823

Cumul des autres éléments du résultat global

1 463



1 594

Total des capitaux propres applicables aux actionnaires

52 981



50 181

Participations ne donnant pas le contrôle

232



201

Total des capitaux propres

53 213



50 382









975 719 $

943 597 $



Compte de résultat consolidé



Pour les trois mois

clos les



Pour les douze mois

clos les











31 oct.

31 juill.

31 oct.





31 oct.

31 oct.



En millions de dollars, sauf indication contraire 2023

2023

2022





2023

2022



Produits d'intérêts1



































Prêts

8 215 $ 7 830 $ 5 806 $





30 235 $ 16 874 $

Valeurs mobilières

2 165



1 870



1 243







7 341



3 422



Valeurs empruntées ou acquises en vertu de prises en pension de titres

1 357



1 186



669







4 566



1 175



Dépôts auprès d'autres banques et autres dépôts

720



733



474







2 877



708







12 457



11 619



8 192







45 019



22 179



Charges d'intérêts



































Dépôts

7 569



6 966



4 177







26 633



7 887



Valeurs vendues à découvert

109



105



121







408



380



Valeurs prêtées ou vendues en vertu de mises en pension de titres

1 299



1 107



564







4 283



943



Titres secondaires

120



117



84







458



203



Divers

163



88



61







412



125







9 260



8 383



5 007







32 194



9 538



Produits nets d'intérêts

3 197



3 236



3 185







12 825



12 641



Produits autres que d'intérêts



































Rémunération de prise ferme et honoraires de consultation

137



143



143







519



557



Frais sur les dépôts et les paiements

229



261



221







924



880



Commissions sur crédit

369



355



331







1 385



1 286



Honoraires d'administration de cartes

100



67



102







379



437



Honoraires de gestion de placements et de garde

454



451



428







1 768



1 760



Produits tirés des fonds communs de placement

421



428



418







1 743



1 776



Produits tirés des assurances, nets des réclamations

82



84



80







338



351



Commissions liées aux transactions sur valeurs mobilières

81



82



79







338



378



Profits (pertes) sur les instruments financiers évalués/désignés à la

juste valeur par le biais du résultat net (JVRN), montant net





































611



562



309







2 346



1 172



Profits (pertes) sur les titres de créance évalués à la juste valeur par le

biais des autres éléments du résultat global (JVAERG) et au coût

amorti, montant net





































15



27



(6)







83



35



Produits tirés des opérations de change autres que de négociation

74



82



25







360



242



Produits tirés des entreprises associées et des coentreprises

comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence

(5)



3



9







30



47



Divers

79



69



64







285



271







2 647



2 614



2 203







10 498



9 192



Total des produits

5 844



5 850



5 388







23 323



21 833



Dotation à la provision pour pertes sur créances

541



736



436







2 010



1 057



Charges autres que d'intérêts



































Salaires et avantages du personnel

1 890



1 888



1 897







7 550



7 157



Frais d'occupation

216



199



253







823



853



Matériel informatique, logiciels et matériel de bureau

658



613



598







2 467



2 297



Communications

91



88



89







364



352



Publicité et expansion des affaires

87



76



101







304



334



Honoraires

77



51



82







245



313



Taxes d'affaires et taxes sur le capital

26



28



33







124



123



Divers

395



364



430







2 472



1 374







3 440



3 307



3 483







14 349



12 803



Résultat avant impôt sur le résultat

1 863



1 807



1 469







6 964



7 973



Impôt sur le résultat

380



377



284







1 931



1 730



Résultat net

1 483 $ 1 430 $ 1 185 $





5 033 $ 6 243 $

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

8 $ 10 $ 7 $





38 $ 23 $



Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres

62 $ 66 $ 37 $





267 $ 171 $



Porteurs d'actions ordinaires

1 413



1 354



1 141







4 728



6 049



Résultat net applicable aux actionnaires

1 475 $ 1 420 $ 1 178 $





4 995 $ 6 220 $

Résultat par action (en dollars)2





































De base

1,53 $ 1,47 $ 1,26 $





5,16 $ 6,70 $



Dilué

1,53



1,47



1,26







5,16



6,68



Dividendes par action ordinaire (en dollars)2

0,87



0,87



0,83







3,44



3,27





1) Comprennent des produits d'intérêts, calculés selon la méthode du taux d'intérêt effectif, de 11,7 G$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2023 (11,0 G$ pour le trimestre clos le 31 juillet 2023 et 7,6 G$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2022). 2) Le 7 avril 2022, les actionnaires de la CIBC ont approuvé le fractionnement des actions ordinaires émises et en circulation de la CIBC (fractionnement d'actions), à raison de deux actions pour une. Chaque actionnaire inscrit à la fermeture des bureaux le 6 mai 2022 (date de clôture des registres) a reçu une action additionnelle le 13 mai 2022 (date de paiement) pour chaque action détenue à la date de clôture des registres. Le nombre d'actions ordinaires et les montants par action ordinaire ont été rajustés de manière rétroactive pour refléter le fractionnement d'actions, comme s'il avait eu lieu au début de l'exercice 2022.



État du résultat global consolidé





Pour les trois mois

clos les



Pour les douze mois

clos les



















31 oct. 31 juill. 31 oct.



31 oct. 31 oct.

En millions de dollars 2023 2023 2022



2023 2022

Résultat net

1 483 $ 1 430 $ 1 185 $



5 033 $ 6 243 $ Autres éléments du résultat global, nets de l'impôt sur le résultat, qui pourraient faire l'objet d'un

reclassement subséquent en résultat net





















































Écart de change, montant net



























Profits nets (pertes nettes) sur investissements dans des établissements à l'étranger

2 594

(1 205)

2 691





1 163

4 043



Profits nets (pertes nettes) sur transactions de couverture d'investissements dans des établissements à l'étranger

(1 600)

676

(1 510)





(812)

(2 290)









994

(529)

1 181





351

1 753



Variation nette des titres de créance évalués à la JVAERG



























Profits nets (pertes nettes) sur les valeurs évaluées à la JVAERG

(72)

83

(107)





274

(784)



Reclassement en résultat net de (profits nets) pertes nettes

(13)

(20)

5





(65)

(25)









(85)

63

(102)





209

(809)



Variation nette des couvertures de flux de trésorerie



























Profits nets (pertes nettes) sur dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie

(217)

(686)

(488)





(222)

(1 351)



Reclassement en résultat net de (profits nets) pertes nettes

173

165

50





(142)

552





(44)

(521)

(438)





(364)

(799)

Autres éléments du résultat global, nets de l'impôt sur le résultat, qui ne pourraient

pas faire l'objet d'un reclassement subséquent en résultat net



























Profits nets (pertes nettes) au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à prestations définies

(95)

18

(198)





(240)

198



Profits nets (pertes nettes) découlant de la variation de la juste valeur des passifs

désignés à leur juste valeur attribuable aux variations du risque de crédit





























80

(45)

40





(106)

262



Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés à la JVAERG

-

6

(5)





19

(35)









(15)

(21)

(163)





(327)

425

































Total des autres éléments du résultat global1

850

(1 008)

478





(131)

570

Résultat global

2 333 $ 422 $ 1 663 $



4 902 $ 6 813 $ Résultat global applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

8 $ 10 $ 7 $



38 $ 23 $

Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres

62 $ 66 $ 37 $



267 $ 171 $

Porteurs d'actions ordinaires

2 263

346

1 619





4 597

6 619

Résultat global applicable aux actionnaires

2 325 $ 412 $ 1 656 $



4 864 $ 6 790 $

1) Comprend des profits de 11 M$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2023 (pertes de 6 M$ pour le trimestre clos le 31 juillet 2023 et pertes de 48 M$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2022) ayant trait à nos placements dans des entreprises associées et des coentreprises comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence.







































Pour les trois mois

clos les



Pour les douze mois

clos les



















31 oct. 31 juill. 31 oct.



31 oct. 31 oct.

En millions de dollars 2023 2023 2022



2023 2022

(Charge) économie d'impôt sur le résultat attribuée à chacune des composantes des autres éléments du résultat global

























Éléments qui pourraient faire l'objet d'un reclassement subséquent en résultat net



























Écart de change, montant net



























Profits nets (pertes nettes) sur investissements dans des établissements à l'étranger

(72) $ 39 $ (91) $



(26) $ (136) $

Profits nets (pertes nettes) sur transactions de couverture d'investissements dans des établissements à l'étranger

93

(56)

82





26

131









21

(17)

(9)





-

(5)



Variation nette des titres de créance évalués à la JVAERG



























Profits nets (pertes nettes) sur les valeurs évaluées à la JVAERG

32

(34)

15





(65)

160



Reclassement en résultat net de (profits nets) pertes nettes

5

7

(2)





25

9









37

(27)

13





(40)

169



Variation nette des couvertures de flux de trésorerie



























Profits nets (pertes nettes) sur dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie

84

264

174





106

482



Reclassement en résultat net de (profits nets) pertes nettes

(67)

(63)

(18)





46

(197)







17

201

156





152

285

Éléments qui ne peuvent faire l'objet d'un reclassement subséquent en résultat net



























Profits nets (pertes nettes) au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à prestations définies

36

(7)

44





75

(97)



Profits nets (pertes nettes) découlant de la variation de la juste valeur des passifs

désignés à leur juste valeur attribuable aux variations du risque de crédit





























(30)

17

(14)





38

(93)



Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés à la JVAERG

-

(2)

2





(6)

9









6

8

32





107

(181)









































81 $ 165 $ 192 $



219 $ 268 $



État des variations des capitaux propres consolidé

Pour les trois mois

clos les



Pour les douze mois

clos les

















31 oct.

31 juill.

31 oct.





31 oct.

31 oct.

En millions de dollars

2023

2023

2022





2023

2022

Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres

























Solde au début de la période

4 925 $ 4 925 $ 4 325 $



4 923 $ 4 325 $ Émission d'actions privilégiées et de billets avec remboursement de capital à recours limité

-

-

600





-

1 400

Rachat d'actions privilégiées

-

-

-





-

(800)

Actions autodétenues

-

-

(2)





2

(2)

Solde à la fin de la période

4 925 $ 4 925 $ 4 923 $



4 925 $ 4 923 $ Actions ordinaires

























Solde au début de la période

15 742 $ 15 389 $ 14 643 $



14 726 $ 14 351 $ Émission d'actions ordinaires

338

357

81





1 358

401

Achat d'actions ordinaires aux fins d'annulation

-

-

-





-

(29)

Actions autodétenues

2

(4)

2





(2)

3

Solde à la fin de la période

16 082 $ 15 742 $ 14 726 $



16 082 $ 14 726 $ Surplus d'apport

























Solde au début de la période

103 $ 118 $ 107 $



115 $ 110 $ Charge de rémunération découlant des attributions fondées sur des actions réglées en instruments de capitaux propres

5

3

9





13

24

Exercice d'options sur actions et règlement d'autres attributions fondées sur des actions réglées en

instruments de capitaux propres

-

(17)

(1)





(20)

(20)

Divers

1

(1)

-





1

1

Solde à la fin de la période

109 $ 103 $ 115 $



109 $ 115 $ Résultats non distribués

























Solde au début de la période

29 796 $ 29 240 $ 28 439 $



28 823 $ 25 793 $ Résultat net applicable aux actionnaires

1 475

1 420

1 178





4 995

6 220

Dividendes et distributions



























Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres

(62)

(66)

(37)





(267)

(171)



Actions ordinaires

(804)

(799)

(752)





(3 149)

(2 954)

Prime à l'achat d'actions ordinaires aux fins d'annulation

-

-

-





-

(105)

Profits réalisés (pertes réalisées) sur les titres de participation désignés à la JVAERG

reclassés du cumul des autres éléments du résultat global

(4)

2

(1)





-

45

Divers

1

(1)

(4)





-

(5)

Solde à la fin de la période

30 402 $ 29 796 $ 28 823 $



30 402 $ 28 823 $ Cumul des autres éléments du résultat global, net de l'impôt sur le résultat

























Cumul des autres éléments du résultat global, net de l'impôt sur le résultat, qui pourraient

faire l'objet d'un reclassement subséquent en résultat net



























Écart de change, montant net



























Solde au début de la période

1 168 $ 1 697 $ 630 $



1 811 $ 58 $

Variation nette de l'écart de change

994

(529)

1 181





351

1 753



Solde à la fin de la période

2 162 $ 1 168 $ 1 811 $



2 162 $ 1 811 $

Profits nets (pertes nettes) sur les titres de créance évalués à la JVAERG



























Solde au début de la période

(322) $ (385) $ (514) $



(616) $ 193 $

Variation nette des titres de créance évalués à la JVAERG

(85)

63

(102)





209

(809)



Solde à la fin de la période

(407) $ (322) $ (616) $



(407) $ (616) $

Profits nets (pertes nettes) sur couvertures de flux de trésorerie



























Solde au début de la période

(982) $ (461) $ (224) $



(662) $ 137 $

Variation nette des couvertures de flux de trésorerie

(44)

(521)

(438)





(364)

(799)



Solde à la fin de la période

(1 026) $ (982) $ (662) $



(1 026) $ (662) $ Cumul des autres éléments du résultat global, net de l'impôt sur le résultat, qui ne pourraient pas

faire l'objet d'un reclassement subséquent en résultat net



























Profits nets (pertes nettes) au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à prestations définies

























Solde au début de la période

687 $ 669 $ 1 030 $



832 $ 634 $

Variation nette des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à prestations définies

(95)

18

(198)





(240)

198



Solde à la fin de la période

592 $ 687 $ 832 $



592 $ 832 $

Profits nets (pertes nettes) découlant de la variation de la juste valeur des

passifs désignés à leur juste valeur attribuable aux variations du risque de crédit























Solde au début de la période

48 $ 93 $ 194 $



234 $ (28) $

Variation nette attribuable aux variations du risque de crédit

80

(45)

40





(106)

262



Solde à la fin de la période

128 $ 48 $ 234 $



128 $ 234 $

Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés à la JVAERG



























Solde au début de la période

10 $ 6 $ (1) $



(5) $ 75 $

Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés à la JVAERG

-

6

(5)





19

(35)



Profits réalisés (pertes réalisées) sur les titres de participation désignés à la JVAERG reclassé(e)s en résultats non distribués

4

(2)

1





-

(45)



Solde à la fin de la période

14 $ 10 $ (5) $



14 $ (5) $ Total du cumul des autres éléments du résultat global, net de l'impôt sur le résultat

1 463 $ 609 $ 1 594 $



1 463 $ 1 594 $ Participations ne donnant pas le contrôle

























Solde au début de la période

216 $ 215 $ 195 $



201 $ 182 $ Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

8

10

7





38

23

Dividendes

(2)

(2)

(2)





(8)

(8)

Divers

10

(7)

1





1

4

Solde à la fin de la période

232 $ 216 $ 201 $



232 $ 201 $ Capitaux propres à la fin de l'exercice

53 213 $ 51 391 $ 50 382 $



53 213 $ 50 382 $



Tableau des flux de trésorerie consolidé







Pour les trois mois

clos les





Pour les douze mois

clos les































31 oct.

31 juill.

31 oct.







31 oct.

31 oct.



En millions de dollars

2023

2023

2022







2023

2022



Flux de trésorerie d'exploitation





























Résultat net

1 483 $ 1 430 $ 1 185 $





5 033 $ 6 243 $

Ajustements pour rapprocher le résultat net des flux de trésorerie d'exploitation :































Dotation à la provision pour pertes sur créances

541

736

436







2 010

1 057





Amortissement et perte de valeur1

310

274

278







1 143

1 047





Charge au titre des options sur actions et des actions subalternes

5

3

9







13

24





Impôt différé

39

(62)

(118)







(87)

(46)





Pertes (profits) sur titres de créance évalués à la JVAERG et au coût amorti

(15)

(27)

6







(83)

(35)





Pertes nettes (profits nets) à la cession d'immobilisations corporelles

-

-

3







(3)

(6)





Autres éléments hors caisse, montant net

179

1 582

(786)







1 822

(1 126)





Variations nettes des actifs et des passifs d'exploitation

































Dépôts productifs d'intérêts auprès d'autres banques

(8 035)

4 483

(12 942)







(2 576)

(9 902)







Prêts, nets des remboursements

(2 643)

(1 040)

(13 188)







(14 301)

(65 000)







Dépôts, nets des retraits

17 515

(1 803)

20 188







17 045

74 511







Engagements liés à des valeurs vendues à découvert

917

1 018

(4 895)







3 382

(7 506)







Intérêts courus à recevoir

(528)

108

(532)







(1 272)

(959)







Intérêts courus à payer

474

406

839







2 521

1 228







Actifs dérivés

(3 215)

(1 015)

(6 740)







9 826

(7 073)







Passifs dérivés

2 972

2 298

12 991







(10 382)

20 622







Valeurs mobilières évaluées à la JVRN

(291)

(13 015)

3 718







(15 427)

4 949







Autres actifs et passifs évalués/désignés à la JVRN

2 955

1 197

2 173







8 259

9 404







Impôt exigible

111

46

171







361

(809)







Garanties au comptant au titre de valeurs prêtées

2 989

(585)

1 554







3 228

2 390







Engagements liés à des valeurs vendues en vertu de mises en pension de titres

3 699

5 944

13 233







9 319

3 680







Garanties au comptant au titre de valeurs empruntées

(1 154)

(3 240)

(49)







675

(2 958)







Valeurs acquises en vertu de prises en pension de titres

(6 296)

(4 098)

(9 078)







(10 971)

(1 641)







Divers, montant net

94

(1 135)

409







2 619

(5 379)













12 106

(6 495)

8 865







12 154

22 715



Flux de trésorerie de financement





























Émission de titres secondaires

-

-

-







1 750

1 000



Remboursement/rachat/échéance de titres secondaires

-

-

(2)







(1 500)

(2)



Émission d'actions privilégiées et de billets avec remboursement de capital à recours limité,

nette des frais liés à l'émission

-

-

597







-

1 395



Rachat d'actions privilégiées

-

-

-







-

(800)



Émission d'actions ordinaires au comptant

45

46

40







183

228



Achat d'actions ordinaires aux fins d'annulation

-

-

-







-

(134)



Vente (achat) d'actions autodétenues, montant net

2

(4)

-







-

1



Dividendes et distributions versés

(573)

(571)

(750)







(2 261)

(2 972)



Remboursement des obligations locatives

(82)

(84)

(86)







(331)

(326)













(608)

(613)

(201)







(2 159)

(1 610)



Flux de trésorerie d'investissement





























Achat de valeurs mobilières évaluées/désignées à la JVAERG et au coût amorti

(17 193)

(19 689)

(16 689)







(79 487)

(70 954)



Produit de la vente de valeurs mobilières évaluées/désignées à la JVAERG et au coût amorti

6 479

9 965

6 298







26 914

23 183



Produit à l'échéance de titres de créance évalués à la JVAERG et au coût amorti

6 653

8 758

7 555







32 824

27 574



Acquisition du portefeuille canadien de cartes de crédit Costco

-

-

(7)







-

(3 085)



Vente (achat) d'immobilisations corporelles, de logiciels et d'autres immobilisations incorporelles, montant net

(290)

(238)

(392)







(1 014)

(1 109)













(4 351)

(1 204)

(3 235)







(20 763)

(24 391)



Incidence de la fluctuation des taux de change sur la trésorerie et les dépôts non productifs

d'intérêts auprès d'autres banques

124

(84)

156







49

248



Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des dépôts non productifs d'intérêts

auprès d'autres banques au cours de la période































7 271

(8 396)

5 585







(10 719)

(3 038)



Trésorerie et dépôts non productifs d'intérêts auprès d'autres banques au début de la période

13 545

21 941

25 950







31 535

34 573



Trésorerie et dépôts non productifs d'intérêts auprès d'autres banques à la fin de

la période2

20 816 $ 13 545 $ 31 535 $





20 816 $ 31 535 $

Intérêts versés au comptant

8 786 $ 7 977 $ 4 168 $





29 673 $ 8 310 $

Intérêts reçus au comptant

11 598

11 404

7 368







42 600

20 120



Dividendes reçus au comptant

331

323

292







1 147

1 100



Impôt sur le résultat payé au comptant

230

394

231







1 657

2 585





1) Comprennent l'amortissement et la perte de valeur des bâtiments, des actifs au titre de droits d'utilisation, du mobilier, du matériel, des améliorations locatives, ainsi que des logiciels et autres immobilisations incorporelles. 2) Comprennent des liquidités soumises à restrictions de 491 M$ (471 M$ au 31 juillet 2023 et 493 M$ au 31 octobre 2022) et des comptes de dépôt à vue productifs d'intérêts avec la Banque du Canada.

Mesures non conformes aux PCGR

Nous avons recours à différentes mesures financières pour évaluer le rendement de nos secteurs d'activité. Certaines mesures sont calculées conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS ou PCGR), tandis que d'autres n'ont pas de signification normalisée en vertu des PCGR et ne peuvent donc pas être comparées à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés. Ces mesures non conformes aux PCGR, qui comprennent des mesures financières non conformes aux PCGR et des ratios non conformes aux PCGR décrits dans le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières, peuvent permettre aux investisseurs de mieux comprendre la façon dont la direction évalue le rendement des activités sous-jacentes.

La direction évalue les résultats comme présentés et ajustés et juge que ces mesures de performance sont toutes deux utiles. Les mesures ajustées, qui comprennent le total des produits ajusté, la dotation à la provision pour pertes sur créances ajustée, les charges autres que d'intérêts ajustées, le résultat avant impôt sur le résultat ajusté, l'impôt sur le résultat ajusté, le résultat net ajusté et le résultat avant impôt et provisions ajusté, excluent les éléments d'importance des résultats comme présentés aux fins du calcul de nos résultats ajustés. Les mesures ajustées sont des mesures non conformes aux PCGR. Les ratios non conformes aux PCGR comprennent au moins un élément qui constitue une mesure ajustée. Les ratios non conformes aux PCGR comprennent le résultat dilué par action ajusté, le coefficient d'efficacité ajusté, le levier d'exploitation ajusté, le ratio de versement de dividendes ajusté, le rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d'actions ordinaires ajusté et le taux d'impôt effectif ajusté.

Certaines informations supplémentaires sur ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Mesures non conformes aux PCGR de notre Rapport annuel 2023, lequel se trouve sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca.

Le tableau ci-après présente un rapprochement entre les résultats (comme présentés) conformes aux PCGR et les résultats (ajustés) non conformes aux PCGR par secteur.





























Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région des

États-Unis

(en millions

de $ US)







Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région du

Canada Groupe

Entreprises

et Gestion

des avoirs,

région des États-Unis



















Services

bancaires

personnels et

PME, région

du Canada





































Marchés

des

capitaux

et Services

financiers directs Siège

social

et autres Total

CIBC



En millions de dollars, pour les trois mois clos le 31 octobre 2023



Résultats d'exploitation - comme présentés































Total des produits

2 455 $ 1 366 $ 672 $ 1 290 $ 61 $ 5 844 $

492 $ Dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances

282

11

249

4

(5)

541



183

Charges autres que d'intérêts

1 307

679

387

734

333

3 440



284

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat

866

676

36

552

(267)

1 863



25

Impôt sur le résultat

231

186

(14)

169

(192)

380



(10)

Résultat net (perte nette)

635

490

50

383

(75)

1 483



35



Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

-

-

-

-

8

8



-



Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires

635

490

50

383

(83)

1 475



35

Résultat dilué par action ($)





















1,53 $





Incidence des éléments d'importance1































Charges autres que d'intérêts

































Amortissement et dépréciation d'immobilisations incorporelles liées

aux acquisitions

(6) $ - $ (9) $ - $ (30) $ (45) $

(6) $ Incidence des éléments d'importance sur les charges autres que d'intérêts

(6)

-

(9)

-

(30)

(45)



(6)

Total de l'incidence avant impôt des éléments d'importance sur le résultat net

6

-

9

-

30

45



6

Impôt sur le résultat

































Amortissement et dépréciation d'immobilisations incorporelles liées

aux acquisitions

2

-

3

-

3

8



2

Incidence des éléments d'importance sur l'impôt sur le résultat

2

-

3

-

3

8



2

Total de l'incidence après impôt des éléments d'importance sur le résultat net

4 $ - $ 6 $ - $ 27 $ 37 $

4 $ Incidence des éléments d'importance sur le résultat dilué par action ($)





















0,04 $





Résultats d'exploitation - ajustés2































Total des produits - ajusté3

2 455 $ 1 366 $ 672 $ 1 290 $ 61 $ 5 844 $

492 $ Dotation à la (reprise de) provision pour pertes sur créances - ajustée

282

11

249

4

(5)

541



183

Charges autres que d'intérêts - ajustées

1 301

679

378

734

303

3 395



278

Résultat (perte) avant impôt sur le résultat - ajusté(e)

872

676

45

552

(237)

1 908



31

Impôt sur le résultat - ajusté

233

186

(11)

169

(189)

388



(8)

Résultat net (perte nette) - ajusté(e)

639

490

56

383

(48)

1 520



39



Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le

contrôle - ajusté

-

-

-

-

8

8



-



Résultat net (perte nette) applicable aux actionnaires - ajusté(e)

639

490

56

383

(56)

1 512



39

Résultat dilué par action ajusté ($)





















1,57 $







1) Les éléments d'importance sont exclus des résultats comme présentés aux fins du calcul des résultats ajustés. 2) Ajustés pour ne pas tenir compte de l'incidence des éléments d'importance. Les mesures ajustées sont des mesures non conformes aux PCGR. 3) Les résultats pour l'ensemble de la CIBC ne tiennent pas compte d'un ajustement selon la base d'imposition équivalente (BIE) de 62 M$ (66 M$ 31 juillet 2023 et 51 M$ au 31 octobre 2022). Le coefficient d'efficacité ajusté et le levier d'exploitation ajusté sont calculés sur une BIE. 4) Le 7 avril 2022, les actionnaires de la CIBC ont approuvé le fractionnement des actions ordinaires émises et en circulation de la CIBC (fractionnement d'actions), à raison de deux actions pour une. Chaque actionnaire inscrit à la fermeture des bureaux le 6 mai 2022 (date de clôture des registres) a reçu une action additionnelle le 13 mai 2022 (date de paiement) pour chaque action détenue à la date de clôture des registres. Le nombre d'actions ordinaires et les montants par action ordinaire ont été rajustés de manière rétroactive pour refléter le fractionnement d'actions, comme s'il avait eu lieu au début de l'exercice 2022. 5) Les coûts d'acquisition et d'intégration sont des coûts marginaux engagés dans le cadre de la planification et de l'exécution de l'intégration du portefeuille canadien de cartes de crédit Costco, notamment la recherche d'occasions de franchisage, l'actualisation et la conversion des systèmes et processus, la réalisation de projets, les frais de communication et les primes de bienvenue aux clients. Les ajustements selon la méthode de l'acquisition comprennent la désactualisation de l'écart associé à la juste valeur des créances sur cartes de crédit du portefeuille canadien de cartes de crédit Costco acquises à la date d'acquisition. La dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs liée à l'acquisition du portefeuille canadien de cartes de crédit Costco, présentée à titre d'élément d'importance au deuxième trimestre de 2022, comprend la provision pour pertes de crédit attendues de premier stade établie immédiatement après la date d'acquisition et l'incidence de la migration des comptes du premier vers le deuxième stade au cours du deuxième trimestre de 2022. 6) La charge d'impôt sur le résultat comprend un montant de 510 M$ qui représente la valeur actualisée du montant estimé du dividende pour la relance au Canada (DRC), soit 555 M$, ainsi qu'une charge de 35 M$ liée à l'incidence pour l'exercice 2022 de la hausse de 1,5 % du taux d'imposition qui s'applique au revenu imposable supérieur à 100 M$ de certaines banques et de certains assureurs-vie pour les périodes ouvertes après avril 2022. L'écart d'actualisation de 45 M$ sur l'impôt au titre du DRC est amorti sur la période de versement de quatre ans à compter de la comptabilisation initiale. 7) Comprend l'incidence des provisions pour procédures juridiques comptabilisées au premier et au deuxième trimestres de 2023.