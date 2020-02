La Banque CIBC annonce les nominations de cadres supérieurs

TORONTO, le 26 févr. 2020 /CNW/ - Le président et chef de la direction de la Banque CIBC (TSX: CM ) (NYSE: CM), Victor Dodig, a annoncé aujourd'hui des nominations au comité exécutif de la banque qui mettront à profit et renforceront la force de son équipe de direction tout en accélérant les efforts visant à construire une banque axée sur les relations pour un monde moderne.

« Nous avons réalisé des progrès considérables en transformant notre banque en fonction des besoins de nos clients, en diversifiant nos revenus, en établissant une culture gagnante et en améliorant nos cotes liées à l'expérience client, ce qui témoigne d'une équipe très déterminée et unie, a expliqué M. Dodig. Les changements annoncés aujourd'hui tirent parti de l'expérience que nous avons au sein de notre équipe de direction afin de poursuivre notre transformation et d'accélérer notre croissance axée sur le client. »

Les changements ci-dessous entrent en vigueur le 2 mars 2020 :

Comme il a été annoncé précédemment en août 2019, Kevin Patterson, premier vice-président à la direction et chef de groupe, Technologie et opérations, prendra sa retraite de la Banque CIBC le 1 er mai 2020. « Kevin Patterson est un dirigeant exceptionnel et authentique pour notre banque et un défenseur de l'inclusion qui a contribué de façon importante aux efforts du groupe Technologie et opérations au nom de nos clients. Nous lui offrons nos meilleurs vœux à l'occasion de sa retraite de la Banque CIBC », a affirmé M. Dodig.





mai 2020. « Kevin Patterson est un dirigeant exceptionnel et authentique pour notre banque et un défenseur de l'inclusion qui a contribué de façon importante aux efforts du groupe Technologie et opérations au nom de nos clients. Nous lui offrons nos meilleurs vœux à l'occasion de sa retraite de la Banque CIBC », a affirmé M. Dodig. Christina Kramer a été nommée au poste de première vice-présidente à la direction et chef de groupe, Technologie, infrastructure et innovation. « Grâce à sa vaste expérience au sein de la Banque CIBC dans des postes de direction des opérations et des affaires, conjuguée à son expérience de la mise en marché d'innovations clés dans le domaine des services bancaires de détail pour nos clients, Christina sera bien outillée pour diriger nos efforts en matière de technologie, d'innovation et d'infrastructure dans un contexte où les attentes des clients et les capacités technologiques évoluent rapidement. »





Laura Dottori-Attanasio a été nommée première vice-présidente à la direction, Services bancaires personnels et PME. « Laura est entrée au service de notre banque en 2009 à titre de chef, Services financiers aux entreprises. Elle est responsable de toutes les activités de crédit de Marchés des capitaux à l'échelle mondiale. Son sens aigu des affaires et son leadership passionné et visible dans nos collectivités la placent en position favorable pour concrétiser notre raison d'être et favoriser une croissance axée sur le client au sein de notre groupe Services bancaires personnels et PME. »





Shawn Beber a été nommé chef de la gestion du risque. « Shawn possède une solide expérience de nos activités transfrontalières, y compris une vaste expérience dans la direction des aspects réglementaires et de gouvernance de notre banque. Il est en bonne position pour assumer la direction de notre équipe de gestion des risques au moment où nous continuons d'établir un équilibre entre notre croissance axée sur le client et une saine gestion du risque. »





Harry Culham continuera de diriger notre groupe Marchés des capitaux à titre de premier vice-président à la direction et chef de groupe, Marchés des capitaux, et il assumera désormais la responsabilité de CIBC FirstCaribbean et de CIBC Mellon, ainsi que de notre secteur d'activité Services financiers directs, notamment Simplii Financial, Placement direct et conseils, et notre Groupe Solutions de rechange. « Sous la direction de Harry, notre secteur d'activités Marchés des capitaux a établi des liens étroits avec l'ensemble de notre banque et a prouvé sa capacité à offrir une valeur à nos clients, en plus de générer de nouvelles sources de revenus. »





Sandy Sharman a été nommée première vice-présidente à la direction, Personnel, culture et marque suivant son mandat élargi dans ces secteurs au cours des dernières années et à l'ajout du groupe de Services immobiliers de l'entreprise à ses responsabilités. « Sandy a joué un rôle de premier plan dans la création d'une culture axée sur l'inclusion et la collaboration, visant à permettre aux membres de notre équipe de réaliser leur plein potentiel. Réunir les équipes responsables de nos employés et de leurs milieux de travail nous permettra de renforcer notre culture et favorisera notre croissance. »





De plus, Heather Kaine assume le rôle de première vice-présidente et vérificatrice en chef, et d'observatrice au sein du Comité d'exploitation de la Banque CIBC. « La vaste expérience de Heather au sein de notre Groupe Finance et son excellente compréhension de nos activités et de nos processus la placent en position favorable pour jouer ce rôle important pour notre banque. »





Mike Capatides, Jon Hountalas et Hratch Panossian conservent leurs fonctions actuelles au sein du Comité exécutif de la Banque CIBC.

« Dans l'ensemble, ces changements favoriseront la connectivité à l'échelle de notre banque et nous permettront de poursuivre sur notre lancée afin d'attirer des clients et d'établir des relations avec ceux-ci des deux côtés de la frontière », a ajouté M. Dodig.

