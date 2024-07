TORONTO, le 4 juill. 2024 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui un fractionnement (le « fractionnement des CCAÉ ») de ses certificats canadiens d'actions étrangères de Nvidia (couverts en $ CA) (les « CCAÉ de Nvidia »), comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous.

Symbole à la Cboe Canada Série de CCAÉ Cours de clôture (2 juillet 2024) Ratio de fractionnement NVDA Certificats canadiens d'actions étrangères Nvidia (couverts en $ CA) 115,70 $ 4 pour 1

Le fractionnement des CCAÉ sera réalisé au moyen de la subdivision de tous les CCAÉ de Nvidia en circulation après la clôture des marchés le 9 juillet 2024, chaque CCAÉ de Nvidia en circulation étant automatiquement divisé en un nombre prédéterminé de CCAÉ de Nvidia après fractionnement, comme il est indiqué dans le tableau ci-dessus.

Les CCAÉ de Nvidia ont commencé à être négociés sur une base rajustée en fonction du fractionnement le 10 juillet 2024.

La Banque CIBC confirme que le produit du ratio de CCAÉ pour les CCAÉ de Nvidia et le nombre de CCAÉ de Nvidia en circulation ne changeront pas à la suite du fractionnement des CCAÉ. Par conséquent, le fractionnement des CCAÉ ne devrait pas avoir d'incidence économique sur la valeur des positions des investisseurs dans les CCAÉ de Nvidia.

La Banque CIBC a obtenu un avis de Torys, S.E.N.C.R.L. selon lequel le fractionnement des CCAÉ n'aurait pas de conséquences défavorables importantes en vertu des lois fiscales fédérales canadiennes pour les porteurs de CCAÉ de Nvidia résidant au Canada.

Les CCAÉ de Nvidia ont été précédemment soumis à un événement de rajustement du ratio prenant effet le 10 juin 2024, lié au fractionnement des actions ordinaires de Nvidia Corporation à raison de dix pour une, comme il est indiqué dans l'annonce finale de l'ajustement du ratio pour le fractionnement d'actions à raison de dix pour une, qui peut être consultée ici.

La Banque CIBC se réserve le droit d'annuler ou de modifier cette mesure liée aux CCAÉ si elle le juge approprié avant le 8 juillet 2024.

Le supplément de prospectus pour les CCAÉ de Nvidia a été déposé sur SEDAR+ au http://www.sedarplus.ca/www.sedarplus.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les CCAÉ, veuillez consulter le site https://cdr.cibc.com.

Informations pour les porteurs de CCAÉ

Les porteurs de CCAÉ n'ont aucune mesure à prendre dans le cadre d'un fractionnement de CCAÉ. Les comptes de courtage des porteurs de CCAÉ devraient être automatiquement mis à jour pour tenir compte du fractionnement des CCAÉ. Il peut s'écouler quelques jours avant que le courtier d'un porteur de CCAÉ modifie le nombre de CCAÉ détenus dans le compte du porteur afin que ce denier reflète les CCAÉ supplémentaires. Toutefois, le porteur de CCAÉ devrait être en mesure de négocier des CCAÉ de Nvidia pendant cette période. La Banque CIBC recommande aux porteurs de CCAÉ de communiquer avec leur courtier pour négocier les CCAÉ après fractionnement, s'ils le souhaitent.

