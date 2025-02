TORONTO, le 11 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la Banque CIBC a annoncé la désinscription volontaire de 10 certificats canadiens d'actions étrangères (CCAÉ) de Cboe Canada. Les CCAÉ continueront d'être cotés et négociables à la Bourse de Toronto (TSX) sous leurs symboles actuels et les actionnaires canadiens pourront continuer de les négocier.

La désinscription de ces CCAÉ de Cboe Canada entrera en vigueur à la fermeture des bourses le jeudi 13 février 2025. Les 10 CCAÉ retirés de Cboe Canada sont les suivants :

CCAÉ d'Advanced Micro Devices (couverts en $ CA)

CCAÉ d'Alphabet Inc. (couverts en $ CA)

CCAÉ d'Amazon.com (couverts en $ CA)

CCAÉ d'Apple (couverts en $ CA)

CCAÉ de Berkshire Hathaway (couverts en $ CA)

CCAÉ de Costco (couverts en $ CA)

CCAÉ de Meta (couverts en $ CA)

CCAÉ de Microsoft (couverts en $ CA)

CCAÉ de Nvidia (couverts en $ CA)

CCAÉ de Tesla (couverts en $ CA)

