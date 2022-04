TORONTO, le 7 avril 2022 /CNW/ - Katharine B. Stevenson, présidente du conseil d'administration de la Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM), a le plaisir d'annoncer qu'aujourd'hui, Ammar Aljoundi a été élu nouveau membre du conseil d'administration de la Banque CIBC par les actionnaires. M. Aljoundi possède une vaste expérience en finances et en stratégie d'affaires, ainsi que dans les secteurs des mines, des marchés financiers et des services bancaires.

Il est président et chef de la direction de Mines Agnico Eagle Limitée. Précédemment, M. Aljoundi agissait à titre de président de Mines Agnico Eagle Limitée (depuis 2015) et, avant cela, à titre de vice-président principal et chef des finances de l'entreprise.

Avant de travailler chez Agnico Eagle, M. Aljoundi a assumé diverses fonctions de direction dans le domaine financier chez Barrick Gold Corporation, notamment les suivantes : vice-président directeur et de chef des finances, vice-président principal - Répartition du capital et Stratégie d'affaires, et vice-président principal - Finances. De plus, il a occupé des postes de direction chez Barrick Amérique du Sud, dont ceux de directeur général et de chef des finances, et a été vice-président - Financement structuré chez Citibank, Canada.

Enfin, M. Aljoundi est titulaire d'un diplôme en génie mécanique (avec distinction) de l'Université de Toronto ainsi que d'une maîtrise en administration des affaires (avec distinction) de l'Université Western.

