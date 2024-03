La Banque CIBC annonce des nominations de cadres supérieurs

Ces nominations renforcent davantage la haute direction de la banque et appuient la mise en œuvre continue de sa stratégie client et l'essor soutenu de ses activités

TORONTO, le 6 mars 2024 /CNW/ - Le président et chef de la direction de la Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM), Victor Dodig, a annoncé aujourd'hui des nominations à la haute direction pour appuyer la mise en œuvre continue de la stratégie client de la banque, renforcer ses capacités de leadership et poursuivre l'essor de ses activités.

« À l'échelle de notre banque, nous avons une équipe très collaborative qui agit dans le respect de notre raison d'être pour faire des idées une réalité alors que nous mettons en œuvre notre stratégie client, a déclaré M. Dodig. Il s'agit de la pierre angulaire de notre réussite, et les changements au sein de la direction que nous annonçons aujourd'hui renforcent notre culture de collaboration tandis que nous poursuivons sur notre lancée et continuons de créer une valeur durable pour toutes nos parties prenantes. Chacun de ces dirigeants apporte un leadership exceptionnel, des capacités éprouvées et une détermination à offrir le meilleur de notre banque à notre clientèle. Je me réjouis de continuer à travailler avec notre comité de direction et l'ensemble de notre équipe à l'avenir. »

Les changements à la direction suivants entreront en vigueur le 1er avril 2024.

Sous la direction de Jon Hountalas à titre de premier vice-président à la direction (PVPD) et chef de groupe, Services bancaires canadiens a fait de solides progrès en ce qui concerne l'attraction de nouveaux clients vers notre banque, l'amélioration de l'expérience client et la croissance. Pour poursuivre sur cette lancée, Hratch Panossian deviendra PVPD et chef, Services bancaires personnels et PME, poste auquel il relèvera simultanément de MM. Dodig et Hountalas et continuera de siéger au comité de direction de la banque. M. Panossian a joué un rôle essentiel dans l'équipe de leadership CIBC depuis qu'il s'est joint à la banque en 2011. Jusqu'à tout récemment, il agissait à titre de chef des services financiers à la tête des équipes Finance, Trésorerie et Stratégie et Expansion de l'entreprise, fort d'une vaste expérience des secteurs des services financiers et de la technologie acquise avant de se joindre à notre banque.

« L'expertise de Hratch en services financiers, son expérience en technologie et en innovation et son engagement à établir des relations durables avec les clients et l'équipe le placent en bonne position pour assumer ses nouvelles fonctions. Son expérience récente comme leader de nos plans de croissance stratégique lui sera également utile alors que nous continuons de nous concentrer sur l'offre d'une expérience client moderne et exceptionnelle », a déclaré M. Dodig.

Harry Culham, PVPD et chef de groupe, Marchés des capitaux et Services financiers directs, continue d'occuper son poste actuel et verra ses responsabilités élargies pour inclure Stratégie et Expansion de l'entreprise, ainsi que le Bureau de la clientèle stratégique de la banque. M. Culham s'est joint à la Banque CIBC en 2008. Il y a occupé des postes clés au sein de Marchés des capitaux avant d'en assumer la direction. Il assume depuis peu la direction de Services financiers directs, et supervise les activités de la Banque CIBC dans les Caraïbes et au sein de CIBC Mellon.

« Sous la direction de Harry et grâce à l'attention que notre équipe accorde à notre clientèle, nos activités de Marchés des capitaux et Services financiers directs ont toujours obtenu de bons résultats. Le leadership de Harry à l'égard de notre stratégie d'entreprise et de nos relations stratégiques avec la clientèle sera un atout formidable alors que nous poursuivons sur notre lancée », a ajouté M. Dodig.

Shawn Beber, qui a été nommé PVPD et chef de groupe, région des États-Unis, et président et chef de la direction, CIBC Bank USA, en 2022, continuera d'occuper son poste actuel et d'exercer son solide leadership dans notre région des États-Unis.

« Shawn a fait un excellent travail de repositionnement et de réorientation de nos activités aux États-Unis dans des conditions de marché très difficiles. La région des États-Unis demeure un secteur de croissance important sur le plan stratégique pour la Banque CIBC, et le leadership continu de Shawn sera essentiel pour poursuivre sur notre lancée », a déclaré M. Dodig.

Robert Sedran occupera le poste de PVPD et chef des services financiers et se joindra au comité de direction de la banque. M. Sedran occupait jusqu'à tout récemment le poste de trésorier de la Banque CIBC. Il a occupé des postes aux responsabilités croissantes au cours de sa carrière qui s'échelonne sur plus de 20 ans dans le secteur des services financiers, notamment à la direction de Stratégie et Expansion de l'entreprise, ainsi qu'au sein du Service de recherche sur les actions de Marchés des capitaux.

« Robert possède une vaste compréhension du secteur bancaire et de la finance assortie d'une perspective stratégique. Il a été un conseiller stratégique respecté tout au long de sa carrière et représente un ajout exceptionnel à notre comité de direction », a déclaré M. Dodig.

Les personnes suivantes continuent d'exercer leurs fonctions actuelles au sein du comité de direction de la Banque CIBC : Frank Guse, PVPD et chef de la gestion du risque; Christina Kramer, PVPD et chef de groupe, Technologie, infrastructure et innovation; Kikelomo Lawal, vice-présidente à la direction et chef des affaires juridiques; et Sandy Sharman, PVPD et chef de groupe, Personnel, culture et marque.

« L'équipe de leadership CIBC est un facteur clé de la réussite de notre banque, a ajouté M. Dodig. Ces nominations permettent de soutenir la mise en œuvre de notre stratégie client. Elles constituent un autre exemple de la façon dont nous consolidons l'unité de notre culture et l'interconnexion de notre équipe en tirant parti des capacités de nos leaders tout en les renforçant, le tout en vue de positionner notre banque favorablement à long terme. »

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, de Marchés des capitaux et Services financiers directs, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC à https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

