TORONTO, le 27 oct. 2021 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui un certain nombre d'initiatives axées sur le bien-être financier pour aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs et à réaliser leurs ambitions. Grâce aux événements pour les clients et aux nouveaux outils et ressources sur des sujets financiers, la Banque CIBC vise à donner aux Canadiens les compétences et les connaissances nécessaires pour prendre de meilleures décisions financières afin d'améliorer leur vie.

« À la Banque CIBC, nous avons décidé de faire de novembre le Mois du bien-être financier. Le fait de vous sentir en contrôle de vos finances contribue grandement à votre santé globale. L'accent que nous mettons sur le bien-être financier intègre des outils et des conseils qui peuvent aider les Canadiens dans leur parcours financier, a déclaré Carissa Lucreziano, vice-présidente, Conseils financiers et placements à la Banque CIBC. Compte tenu de tous les changements survenus récemment dans le monde et dans l'économie, il est plus important que jamais de renforcer les connaissances financières pour prendre des décisions éclairées en matière de dépenses, d'épargne et d'investissement. »

Voici quelques façons dont la Banque CIBC aide les Canadiens à réaliser leurs ambitions financières :

L'organisation d'événements virtuels gratuits en français et en anglais le 4 novembre 2021 pour explorer les tendances qui redéfinissent la retraite pour les Canadiens. Des experts financiers partageront des idées sur le moyen de réaliser une vision du mode de vie à la retraite et de trouver un but, échangeront des stratégies pour maximiser le revenu et parleront de la façon d'élaborer un plan pour se préparer à la transition ou à la réinvention de la retraite.





Un nouveau site Web, Conseils Intelli de la Banque CIBC, qui offre des outils, des vidéos et des articles sur divers sujets liés à la planification financière personnelle afin d'aider les Canadiens à assurer leur bien-être financier global.





Une trousse numérique gratuite pour les ambitions (disponible à partir de la première semaine de novembre) qui fournit aux parents des ressources qui contribuent à éduquer leurs enfants au sujet de l'argent et de l'épargne pour l'avenir.





Pour la deuxième année consécutive, la Banque CIBC s'associe à la Fondation canadienne d'éducation économique (FCEE) pour lancer Mon argent, mon avenir, un concours qui invite les jeunes de tout le Canada à créer une nouvelle ressource d'apprentissage qui aidera à enseigner à d'autres jeunes Canadiens ce qu'est l'argent.

« Qu'il s'agisse de conversations avec nos familles, nous-mêmes ou un conseiller, il est essentiel d'investir dans l'acquisition de connaissances par le biais de l'apprentissage continu pour aider à prendre des décisions financières judicieuses pour notre avenir », a ajouté Mme Lucreziano.

Les Canadiens ne connaissent peut-être pas tous les outils financiers et de soutien offerts en ligne pour les aider à planifier et à réaliser leurs ambitions. Qu'il s'agisse d'établir un budget pour des rénovations, d'investir dans l'éducation d'un enfant ou d'obtenir des conseils sur le remboursement des dettes, les Conseils Intelli de la Banque CIBC offrent des renseignements, des outils interactifs et des événements en direct et sur demande pour aider les gens à atteindre leurs objectifs.

