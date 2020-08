Obtenez des points plus rapidement, voyagez davantage et profitez d'expériences encore plus enrichissantes dans le cadre du nouveau programme de fidélisation d'Air Canada

TORONTO, le 11 août 2020 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui qu'elle améliorera sa gamme de cartes de crédit Visa AéroplanMD dans le cadre du programme de fidélisation amélioré d'Air Canada, son partenaire, programme dont le lancement est prévu le 8 novembre 2020.

Les titulaires de cartes de crédit Aéroplan de la Banque CIBC pourront tirer profit de ce programme transformé pour gagner des points plus rapidement et voyager davantage et d'une meilleure façon, lorsqu'ils achèteront des vols ou échangeront leurs points contre des vols.

Avec le programme Aéroplan amélioré, les titulaires pourront réclamer leurs primes aériennes sur les vols d'Air Canada sans assumer de frais supplémentaires, et chaque siège sur les vols d'Air Canada pouvant être réservé avec un dépôt pourra être réservé avec des points. De plus, grâce à l'avantage Partage familial Aéroplan et à la possibilité de payer en Points + Argent, plus de gens seront en mesure d'obtenir plus facilement des primes aériennes. La gamme améliorée de cartes Aéroplan de la Banque CIBC comprendra également des options populaires en lesquelles les clients ont déjà confiance.

« Nous nous réjouissons des améliorations à venir relatives aux options de primes déjà solides de notre carte de voyage, proposées dans le cadre de notre programme de fidélisation Aéroplan transformé, a déclaré Laura Dottori-Attanasio, chef de groupe, Services bancaires personnels et PME, Banque CIBC. Ce nouveau programme offrira aux titulaires de cartes Aéroplan une transition en douceur, dans la tranquillité d'esprit que tous leurs milles Aéroplan actuels deviendront des points Aéroplan, et ce, sans perdre leur valeur. »

Pour obtenir plus de détails sur le programme Aéroplan amélioré, les détenteurs de cartes Aéroplan de la Banque CIBC peuvent visiter le site aircanada.com/aeroplan.

Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière canadienne d'envergure mondiale qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et Services bancaires aux entreprises, du Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE CIBC

Renseignements: Kathryn Lawler, Affaires publiques : [email protected] ou 416 242-1943

