TORONTO, le 3 juin 2024 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu, pour la deuxième année consécutive, le prix de la Réconciliation avec les peuples autochtones et le prix de l'Innovation dans le cadre des Prix de réalisation pour l'équité en emploi organisés par le ministre du Travail et des Aînés.

Le programme des Prix de réalisation pour l'équité en emploi reconnaît les employeurs qui obtiennent des résultats remarquables dans la mise en œuvre de l'équité en emploi dans leur milieu de travail, y compris des approches novatrices pour créer des liens avec les chercheurs d'emploi des collectivités sous-représentées et la mise en œuvre de programmes qui favorisent des relations plus solides entre les Autochtones et les non-Autochtones en milieu de travail.

« Nous sommes honorés d'être de nouveau reconnus pour les réalisations de notre banque, qui soutient les membres de notre équipe et apporte des changements significatifs au sein des collectivités que nous servons dans le cadre de notre engagement envers l'accessibilité, l'inclusion et la réconciliation », a déclaré Sandy Sharman, chef de groupe, Personnel, culture et marque, CIBC.

Le Prix de la réconciliation avec les Autochtones et le Prix de l'innovation reconnaissent les mesures prises par la Banque CIBC et son incidence dans plusieurs domaines :

Le cadre de réconciliation de la Banque CIBC , qui contribue à accélérer les progrès de la Banque dans l'appui de la prospérité économique pour les peuples autochtones grâce à des engagements et des rapports clairs et mesurables.

, qui contribue à accélérer les progrès de la Banque dans l'appui de la prospérité économique pour les peuples autochtones grâce à des engagements et des rapports clairs et mesurables. Nous avons versé 3,2 millions de dollars à des organismes communautaires, des bourses d'études et des bourses d'entretien à l'appui de la prochaine génération de leaders et d'agents de changement autochtones en 2023 par l'entremise de la Fondation CIBC.

Rendre notre processus de recrutement sur les campus plus inclusif en soutenant directement les candidats sous-représentés déterminés grâce à nos partenariats de talents.

Nous avons élargi l'accès au soutien à l'interne en offrant notamment des services d'interprétation en langue des signes américaine et de transcription et sous-titrage en temps réel des communications aux membres de notre équipe sourds ou malentendants, ainsi que des services d'accompagnateur et de lecteur.

En savoir plus sur les Prix de réalisation pour l'équité en emploi de 2024

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, de Marchés des capitaux, et des Services financiers directs, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC à l'adresse www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/ .

SOURCE CIBC

Renseignements: Stephanie Marcus, Communications et affaires publiques à la Banque CIBC, 416 643-6358 ou [email protected]