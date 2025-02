Les plus récentes marques de reconnaissances comprennent également des prix pour la finance durable et les obligations vertes

TORONTO, le 26 févr. 2025 /CNW/ - La Banque CIBC a été reconnue comme la meilleure banque d'investissement au Canada par le magazine Global Finance pour la troisième année consécutive, ainsi que pour son leadership dans sa collaboration avec ses clients pour appuyer leurs objectifs en matière de durabilité environnementale et sociale dans le cadre des prix World's Best Investment Bank and Sustainable Finance Awards 2025 de Global Finance. Elle a notamment été nommée :

Meilleure banque d'investissement au Canada

Meilleure banque au Canada en matière de finance durable

en matière de finance durable Meilleure banque pour les obligations vertes en Amérique du Nord

Meilleure banque pour soutenir les collectivités en Amérique du Nord

« Ces réalisations démontrent clairement le leadership et l'expertise de longue date de la Banque CIBC dans le soutien de ses clients, tout en favorisant un avenir plus durable, a déclaré Christian Exshaw, chef adjoint, CIBC Marchés des capitaux. En tant que conseillers de confiance, cette marque de reconnaissance témoigne de notre engagement continu à aider nos clients à réaliser leurs ambitions. »

Cela fait suite aux prix décernés à la Banque CIBC par le magazine Global Finance en 2024, c'est-à-dire celui de la meilleure banque d'investissement au Canada et les cinq prix en financement de la durabilité environnementale et sociale. En outre, la Banque CIBC a reçu le prix de spécialiste en services financiers (Amériques) de 2024 de l'Infrastructure Journal Global, en reconnaissance de son expertise de premier plan en conseils financiers pour des opérations dans le domaine de la transition énergétique.

Les prix Global Finance récompensent le leadership en matière de financement de la durabilité environnementale et sociale et soulignent l'expertise, les conseils et l'innovation des institutions de premier plan pour les clients des marchés des capitaux. Les activités de 2024 ont été prises en compte pour les deux prix.

