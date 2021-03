La Banque CIBC a été nommée l'un des meilleurs employeurs au Canada en matière de diversité en 2021 pour une onzième année consécutive

TORONTO, le 2 mars 2021 /CNW/ - La Banque CIBC a été nommée parmi les meilleurs employeurs au Canada pour la diversité par MediaCorp Canada Inc. pour la onzième année consécutive. Les rédacteurs en chef de MediaCorp Canada font leurs choix en fonction des initiatives d'inclusion et de diversité des meilleurs employeurs.

« Nous sommes fiers d'être reconnus comme une entreprise qui apprécie le caractère unique des membres de notre équipe. Ce prix témoigne de notre engagement continu à faire de l'inclusion la pierre angulaire de la culture de notre banque, a déclaré Sandy Sharman, chef de groupe, Personnel, culture et marque. Veiller à ce que nous ayons une variété de perspectives, de points de vue et d'idées qui aident les membres de notre équipe et nos clients à réaliser leurs ambitions. »

La sélection de la Banque CIBC était fondée sur le succès des initiatives à l'échelle de l'entreprise visant à promouvoir l'inclusion de cinq segments de talents, soit les femmes, les membres des minorités visibles, les personnes handicapées, les Autochtones et les membres de la communauté LGBTQ+.

Les efforts récents visant à instaurer une culture d'inclusion comprennent les suivants :

Nous avons tiré parti de nos dix réseaux de personnes pour découvrir les besoins uniques des employés et des clients en tenant des dizaines d'exercices d'écoute virtuels. Nous avons tenu des séances avec des membres de l'équipe de la communauté noire dans le cadre des manifestations contre les injustices raciales, avec les personnes handicapées et avec celles qui prennent soin de personnes à charge tout au long de la pandémie de COVID-19.

En 2020, nous avons continué de veiller à ce que notre équipe de direction reflète toujours mieux les clients et les collectivités que nous servons en augmentant la représentation des femmes, des minorités visibles et des dirigeants de la communauté noire dans les postes de direction approuvés par le Conseil.

En partenariat avec le Cercle des employés autochtones de la Banque CIBC, nous avons organisé une série d'« exercices des couvertures ». Avec des couvertures symbolisant les terres habitées par les communautés autochtones, les exercices utilisent le pouvoir de la narration pour faire connaître l'histoire des peuples autochtones au Canada , en mettant un accent particulier sur la réconciliation. Ces activités contribuent à promouvoir l'appartenance de nos membres d'équipe autochtones. Pour souligner la Journée du chandail orange, bon nombre de nos centres bancaires ont commencé leur caucus du matin par une reconnaissance traditionnelle du territoire.

La Banque CIBC a continué d'être reconnue dans d'autres classements pour avoir encouragé et mis en œuvre des possibilités d'emploi inclusives pour un certain nombre de groupes, y compris la communauté noire, les peuples autochtones et les jeunes. Parmi les récents prix et reconnaissances dignes de mention, notons les suivants :

L'un des 50 milieux de travail les plus engagés au Canada (50 Most Engaged Workplaces), selon Achievers

(50 Most Engaged Workplaces), selon Achievers L'un des 100 meilleurs employeurs au Canada selon Universum

selon Universum Sélectionnée par TalentEgg dans la catégorie Meilleure contribution à la formation professionnelle des étudiants

Les 100 meilleurs employeurs de Mediacorp Canada

Meilleur employeur pour les jeunes de Mediacorp Canada

L'indice d'égalité des sexes de Bloomberg

Les 100 sociétés les plus favorables à l'égalité des sexes selon Equileap

L'une des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights.

Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles vous êtes à votre place à la Banque CIBC, veuillez consulter le site : https://www.cibc.com/fr/about-cibc/corporate-profile/inclusion-and-diversity/client.html

