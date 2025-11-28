Un milieu de vie moderne et chaleureux conçu pour les 55 ans +

KANATA, ON, le 28 nov. 2025 /CNW/ - EMD-Batimo a donné hier le coup d'envoi officiel avec la pelletée de terre du tout premier complexe Lib en Ontario, marquant une étape majeure dans l'expansion de la bannière à l'extérieur du Québec. Situé dans la banlieue ouest d'Ottawa, Lib Kanata offre une solution moderne et flexible pour les 55 ans et plus, proposant une nouvelle façon de vivre hors du cadre traditionnel des résidences pour aînés.

De gauche à droite : Benoit Fiset, vice-président construction, EMD-Batimo; Ryan Koolwine, architecte, Project 1 Studio; Cathy Curry, conseillère municipale Kanata Nord, Ottawa; Francis Charron, président, Groupe EMD-Batimo; Charbel Abou Tayeh, directeur de projets, EMD-Batimo; Juniper Demers, vice-présidente associée, gestion de portefeuille – financement immobilier – Est du Canada, Banque Nationale du Canada; Judith Neveu, vice-présidente ventes, marketing et exploitation, EMD-Batimo (Groupe CNW/EMD-Batimo)

Situé au 150, Kanata Avenue, le Lib Kanata offrira 236 unités locatives allant du 3½ au 5½, réparties sur neuf étages. Chaque appartement sera spacieux, lumineux et comprendra cinq électroménagers ainsi que de nombreuses inclusions. Le Lib Kanata proposera également une variété d'espaces communs conçus pour favoriser une vie sociale et active : espace culinaire, salle d'entraînement, piscine, salle de billard, espace lounge, cour extérieure, commerces au rez-de-chaussée et bien plus encore.

Idéalement implanté en face du Kanata Entertainment Centrum, il proposera un accès privilégié aux commodités urbaines facilement accessibles à pied, tout en bénéficiant du charme d'une communauté paisible et sécuritaire. Ce nouveau complexe locatif pour les 55 ans et plus prendra place au cœur d'un environnement verdoyant, en plus d'être situé à proximité d'un large éventail de commerces -- boutiques, divertissements, épiceries, pharmacies et restaurants -- répondant à tous les besoins du quotidien. Sa localisation stratégique permettra également un accès rapide à la rivière des Outaouais et à plusieurs espaces verts, dont le magnifique Beaverbrook Park, ainsi qu'au Kanata Seniors' Centre, favorisant un mode de vie actif.

Une réponse à l'évolution des besoins en habitation

D'après les données du recensement 2021 de Statistique Canada, ajustées aux prévisions de marché 2025, 25,6 % de la population de Kanata et des environs est âgée de 55 ans et plus. Comme ailleurs en Ontario, les besoins résidentiels de cette clientèle évoluent, particulièrement en matière de solutions flexibles et adaptées au mode de vie actif d'aujourd'hui. Le site retenu à Kanata répond à ces attentes.

« Félicitations à EMD-Batimo pour le complexe innovant Lib Kanata, le premier projet immobilier résidentiel de l'entreprise à l'extérieur du Québec. Je suis ravie des possibilités que ce complexe offrira aux résidents de 55 ans et plus de notre communauté. Compte tenu de la forte demande de logements à Kanata Nord, je suis toujours heureuse lorsque des logements sont construits là où ils sont nécessaires. Merci à EMD-Batimo d'investir à Kanata! », affirme Cathy Curry, conseillère municipale du district Kanata Nord de la Ville d'Ottawa.

Lib Kanata : un chantier d'envergure écoresponsable aux retombées durables

Le projet Lib Kanata représente un investissement de 126 M$ et contribuera à la création de plus de 130 emplois au pic des travaux. À terme, il générera des retombées annuelles de plusieurs centaines de milliers de dollars pour Kanata. Le chantier, d'une durée prévue de 24 mois, en est actuellement à l'étape du bétonnage et des fondations. Il reste environ 20 mois avant son achèvement. Des mesures concrètes ont été adoptées pour concilier normes environnementales et création d'espaces de vie harmonieux et durables. La livraison est prévue au printemps 2027. La construction d'une deuxième phase sera réalisée ultérieurement. Le bureau de location ouvrira prochainement au printemps 2026. Entre-temps, les personnes intéressées peuvent s'inscrire dès maintenant à la liste VIP sur le site lelib.ca afin de recevoir les informations en primeur et accéder aux offres de prélancement exclusives.

Une bannière en pleine expansion

La bannière poursuit sa croissance. Le modèle s'est concrétisé à Gatineau avec le Lib Aylmer en 2022 et continuera de se déployer en 2026 à Mont-Saint-Hilaire (Lib Mont-Saint-Hilaire), à Pointe-Claire (Lib Hymus) et à Vaudreuil-Dorion (Lib Vaudreuil-Dorion). Lib Kanata, le premier projet ontarien, accueillera quant à lui ses premiers résidents en 2027.

« L'arrivée de Lib en Ontario marque une étape déterminante dans notre stratégie d'expansion. Après avoir consolidé notre présence dans la grande région de Québec, Montréal et l'Outaouais, nous posons la première pierre d'une série de projets qui seront développés en Ontario. Ce complexe offrira un milieu de vie moderne et parfaitement adapté aux besoins des 55 ans et plus. Le marché répond déjà positivement, et l'enthousiasme de nos partenaires confirme que nous avançons dans la bonne direction. Nous avons la bonne équipe, la bonne structure et une conviction profonde : contribuer de manière significative à combler le déficit de logements au Canada », déclare Francis Charron, président du Groupe EMD-Batimo.

À propos de Groupe EMD-Batimo

Depuis 1994, EMD-Batimo est l'un des chefs de file dans le domaine de la construction et de l'immobilier au Québec, spécialisé dans les complexes multirésidentiels (conventionnels et 55 ans +), les résidences pour retraités et les logements sociaux et abordables. À l'écoute de sa clientèle, le groupe lui offre un produit unique, distinct et répondant à ses besoins. Avec plus de 10 000 unités d'habitation construites ou en développement, l'entreprise se distingue par son intégration verticale, l'utilisation de l'IA et son engagement envers des pratiques ESG responsables.

