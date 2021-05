BANDE INDIENNE DE KANAKA BAR, BC, le 27 mai 2021 /CNW/ - Travailler en collaboration pour renouveler les relations et réparer les torts historiques est essentiel pour faire progresser la réconciliation avec les peuples des Premières Nations au Canada.

Aujourd'hui, le chef Patrick Michell et l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé que la Bande indienne de Kanaka Bar et le gouvernement du Canada ont conclu la négociation d'un règlement global qui résout toutes les revendications particulières découlant des relations entre la Couronne et la Bande indienne de Kanaka Bar de 1858 à aujourd'hui. Dans le cadre du règlement des revendications particulières, le Canada versera à la Bande indienne de Kanaka Bar une indemnité totale de 7,7 millions de dollars.

Élaboré en partenariat, cet accord de règlement a permis de régler rapidement de multiples griefs historiques. Ce règlement est une expression de réconciliation par laquelle le Canada et la Bande indienne de Kanaka Bar s'efforcent de redresser les revendications du passé et de créer une nouvelle relation fondée sur la confiance et la collaboration. Le règlement contribuera à soutenir les aspirations importantes de Kanaka Bar pour l'avenir et à réaliser ses plans de développement communautaire à long terme afin d'assurer la résilience et de favoriser le développement économique et les efforts pour faire face aux effets des changements climatiques qui pourraient avoir une incidence sur son mode de vie.

Réalisé par le dialogue et la coopération, ce règlement honore une obligation non réglée envers la Bande indienne de Kanaka Bar et ouvrira la voie au gouvernement du Canada pour renouveler et faire progresser la réconciliation avec la Bande indienne de Kanaka Bar.

Citations

« L'accord de règlement constitue le meilleur moyen de permettre à notre communauté de planifier l'avenir. »

Conseiller Kane Hance, Bande indienne de Kanaka Bar

« Je suis très heureux que nous ayons abordé et résolu nos revendications particulières. Les revendications ont été une expérience d'apprentissage, et nous pouvons tirer des leçons de l'histoire de notre communauté afin que ces revendications ne se reproduisent plus jamais. »

Conseillère Donna Hance-Glad, Bande indienne de Kanaka Bar

« Merci au Canada d'avoir réglé les revendications particulières de la Bande de Kanaka Bar, car cela contribuera à établir la confiance et à offrir une réconciliation pour les actions passées. Aujourd'hui, le Canada et la Bande de Kanaka Bar peuvent commencer une nouvelle façon d'établir des partenariats et avoir la volonté de maintenir une communication ouverte l'un avec l'autre et d'"aller de l'avant" ensemble pour planifier un meilleur avenir pour nos enfants et petits-enfants pour les sept prochaines générations. »

Conseillère Pauline J. Michell, Bande indienne de Kanaka Bar

« Ce jour constitue un pas en avant dans la reconstruction de notre relation de nation à nation avec la Bande indienne de Kanaka Bar. La réparation des torts historiques et le règlement des revendications particulières de longue date par un partenariat coopératif sont essentiels à la réconciliation. La conclusion heureuse de ces revendications particulières a été obtenue grâce au dévouement et à la détermination inébranlables de la Bande indienne de Kanaka Bar. Merci au chef Michell et au conseil pour leur travail acharné. Nous espérons que ce règlement constituera une étape importante alors que nous continuerons à travailler ensemble sur vos priorités. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

L'accord de règlement des revendications particulières globales de la Bande indienne de Kanaka Bar règle toutes les revendications particulières connues et inconnues découlant d'événements survenus entre 1858 et aujourd'hui. Cet accord de règlement résout également les quatre revendications particulières que la Bande indienne de Kanaka Bar avait déposées auprès du Tribunal des revendications particulières.

aujourd'hui. Cet accord de règlement résout également les quatre revendications particulières que la Bande indienne de Kanaka Bar avait déposées auprès du Tribunal des revendications particulières. Du 1 er avril 2020 au 31 mars 2021, 36 revendications particulières ont été résolues pour une indemnisation de plus de 1,7 milliard de dollars.

avril 2020 au 31 mars 2021, 36 revendications particulières ont été résolues pour une indemnisation de plus de 1,7 milliard de dollars. Le processus de règlement des revendications particulières permet de réparer les torts du passé et de répondre aux griefs de longue date des Premières Nations par l'entremise de règlements négociés. Le Canada poursuit ses consultations afin d'élaborer conjointement des réformes du programme. Afin d'assurer le paiement rapide des règlements négociés des revendications particulières, pendant que ce travail se poursuit, le budget de 2021 renflouera le Fonds de règlement des revendications particulières en 2022-2023.

