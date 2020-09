La Bande indienne d'Okanagan célèbre le début de la construction du parc commercial de Duck Lake

OTTAWA et TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN, ON, le 10 sept. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec des partenaires autochtones pour soutenir des projets de développement économique communautaires qui contribueront à bâtir des communautés plus saines et durables.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, a félicité la Bande indienne d'Okanagan pour le début de la construction du parc commercial de Duck Lake. Le gouvernement du Canada a octroyé 2,275 millions de dollars pour soutenir les coûts d'infrastructure du parc commercial, notamment la préparation du site, les travaux de terrassement et de nivellement, la modification du tracé des routes, l'asphaltage, l'approvisionnement en eau et le traitement des eaux usées, l'infrastructure de drainage et l'électricité.

Une fois achevé, ce nouveau projet de développement permettra d'offrir environ 23 acres de nouveaux terrains commerciaux, dont 300 000 pieds carrés pour de nouveaux locaux commerciaux, répondant ainsi à la forte demande d'espace commercial et d'espace pour l'industrie légère dans le centre de l'Okanagan. Parmi les avantages à long terme du parc commercial, on peut mentionner des occasions d'affaires dans la réserve, une augmentation du nombre d'emplois, la prestation de formation professionnelle, une amélioration des infrastructures, et la création de nouvelles possibilités de revenus communautaires générés par les baux, les ventes et les partenariats.

Le projet permettra de créer environ 316 emplois à temps plein, de former 145 Autochtones supplémentaires, d'augmenter les revenus de la communauté de plus de 4,7 millions de dollars, et de produire près de 73 millions de dollars de retombées économiques pour la région sur une période de huit ans.

Citations

« Les entreprises autochtones sont le pilier des communautés de tout le pays et représentent une part importante de notre économie. Le Canada est heureux de soutenir des projets comme le parc commercial de Duck Lake, qui contribue à la croissance et au bien-être à long terme de la Bande indienne d'Okanagan. La communauté et l'économie locale bénéficieront des emplois, des possibilités de formation, et des infrastructures que ce projet apporte. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Au nom du chef et du conseil et de la Bande d'Okanagan, nous remercions l'honorable ministre Marc Miller et Services aux Autochtones Canada d'avoir accepté la demande que nous avions soumise au Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques. Nous sommes fiers que cette demande ait été soumise par notre Groupe d'entreprises de la Bande indienne d'Okanagan et que ce financement serve de base pour faire progresser nos activités de développement commercial locales, offrir des possibilités d'emploi locales et régionales, et améliorer les perspectives économiques de notre peuple et des communautés avoisinantes dans le Nord et le centre de la région de l'Okanagan.

En tant que membres du conseil, nous sommes fiers que la première initiative menée avec succès par notre Groupe d'entreprises de la Bande indienne d'Okanagan ait été la création de notre propre parc commercial, qui offre plus de 300 000 pieds carrés d'espace commercial au sein de notre communauté. Ce projet de développement continuera à offrir des possibilités pour tirer profit de l'esprit d'entreprise de longue date de nos membres, à faciliter la création d'emplois à temps plein, et la prestation de formation pour les membres et les communautés environnantes. Le Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques soutiendra la croissance économique locale et régionale continue, et aidera à offrir un espace commercial pour le développement d'unités commerciales de qualité dans un endroit stratégique. »

Chef Byron Louis

Bande indienne d'Okanagan

Faits en bref

La Bande indienne d'Okanagan est située immédiatement à l'ouest de la ville de Vernon, en Colombie-Britannique, et possède des terres supplémentaires près de la ville de Kelowna .

. Le parc commercial sera situé dans la réserve indienne n o 7 de Duck Lake , à Winfield , au nord de Kelowna .

7 de , à , au nord de . La Bande indienne d'Okanagan a déterminé que le parc commercial de Duck Lake était une priorité dans son plan quinquennal de développement économique et dans son plan d'utilisation des terres.

était une priorité dans son plan quinquennal de développement économique et dans son plan d'utilisation des terres. La Bande indienne d'Okanagan a déjà trouvé deux locataires que des baux à long terme intéressent.

Le projet a été financé par le Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques (PPCPE) de Services aux Autochtones Canada.

Le financement du PPCPE aide les communautés inuites et des Premières Nations à saisir les occasions économiques en soutenant le développement de l'infrastructure économique communautaire et la création, l'acquisition ou l'expansion d'entreprises appartenant à la communauté.

