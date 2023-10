MONTRÉAL, le 17 oct. 2023 /CNW/ - Québecor est heureuse de constater que le facteur déterminant dans la baisse de prix des services sans fil, rapportée ce matin par Statistique Canada dans son rapport mensuel sur l'indice des prix à la consommation, est la concurrence accrue proposée par Vidéotron, Fizz et Freedom Mobile dans le marché canadien, et ce, au bénéfice des consommatrices et des consommateurs.

Alors que l'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,8% de septembre 2022 à septembre 2023, l'indice des prix des services sans fil a, quant à lui, baissé de 12,9% sur la même période. Depuis avril 2023, date de l'acquisition de Freedom Mobile par Vidéotron, ce même indice a baissé de près de 20%.

« Les nouvelles données dévoilées par Statistique Canada confirment ce que nous avons promis : depuis son acquisition par Vidéotron, Freedom Mobile initie le changement et les concurrents suivent. Alors que tous les prix augmentent, ceux des services sans fil diminuent, laissant plus d'argent dans les mains des familles canadiennes, au bénéfice de toute une économie », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

