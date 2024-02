La baisse de la paperasserie médicale au Québec applaudie par la FCEI

MONTRÉAL, le 20 févr. 2024 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) se réjouit de l'annonce du gouvernement du Québec relative à la diminution de la paperasse médicale, qui entraînera un gain de temps pour les médecins et l'ouverture de consultations supplémentaires. En abolissant certains rendez-vous médicaux jugés non nécessaires, mesure demandée par la FCEI, et en évitant le dédoublement d'un formulaire, le gouvernement va dans le bon sens pour un système de santé plus efficace et moins encombré par le fardeau administratif.

En effet, durant sa semaine de la sensibilisation à la paperasserie en 2023, la FCEI avait publié un rapport révélant que les médecins du Québec consacrent collectivement environ 4,4 millions d'heures par année à des tâches administratives superflues. Les médecins canadiens y passent 18,5 millions d'heures. Dans ce contexte, alléger la paperasserie a pour impact de permettre aux médecins de voir plus de patients. De même, dans un sondage mené par la FCEI, une forte majorité de répondants ont indiqué que les gouvernements devraient alléger la paperasserie des médecins pour leur permettre de se concentrer sur les consultations avec leurs patients.

« La diminution de la paperasserie médicale est une mesure clé qui engendrera sans aucun doute de nombreux bénéfices pour les médecins comme pour les patients. En effet, le ministère de la Santé évalue que cela permettra d'ajouter plus de 138 000 rendez-vous médicaux supplémentaires par année. C'est une excellente nouvelle que nous offre aujourd'hui le ministre de la Santé et le ministre du Travail. », déclare François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions et 21 000 au Québec. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Maud Larivière, attachée de presse, FCEI, Cell. : 514-817-0228, [email protected]