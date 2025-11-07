Voici «Antidote : le jeu», volume 2!

MONTRÉAL, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Druide informatique lancera demain, au Salon du Jeu et du Jouet de Québec, Antidote : le jeu -- volume 2. Cet élixir de plaisir propose 500 nouvelles questions de connaissances générales dans le respect de la formule qui a fait le succès du volume 1.

Le volume 2 est indépendant du premier. Les créateurs d'Antidote ont à nouveau puisé dans ses riches dictionnaires pour imaginer de nouvelles questions tout aussi amusantes et des réponses tout aussi instructives.

Antidote : le jeu — volume 2 (Groupe CNW/Druide Informatique Inc.)

Conçu avec soin pour toute la famille (12 ans et plus), ce deuxième opus contient lui aussi cent cartes imprimées. Chacune compte cinq questions de connaissances générales réparties en autant de catégories donnant lieu à des dynamiques de jeu différentes : Embarras du choix, Avis de recherche, Anagramme, Coup double et Expression corporelle. Bien que le plaisir soit le premier objectif du jeu, il est impossible de s'y adonner sans apprendre un nouveau mot ou une expression inusitée.

La coopération est à l'honneur. Deux équipes regroupant jusqu'à dix personnes disputent des parties dont la durée varie de 30 à 60 minutes. Le microsite antidotelejeu.com présente des ressources à télécharger, dont un feuillet de variantes qui explique notamment comment jouer à deux et jouer en classe.

On peut se procurer le volume 1 et le volume 2 auprès de nombreux détaillants canadiens au prix suggéré de 29,95 $ chacun. Le volume 1 est également offert en cadeau pour un temps limité dans les boites d'Antidote+ Personnel (59,95 $) et d'Antidote+ Familial (99,95 $).

Druide informatique est une société spécialisée en intelligence artificielle linguistique depuis 1993. Elle produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

Télécharger le dossier de presse

Source : Druide informatique inc., www.druide.com

Renseignements : Jacynthe Bruneau, [email protected], 514-484-4998, poste 896

SOURCE Druide Informatique Inc.