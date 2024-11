En tant que plateforme cruciale pour la collaboration mondiale, la 7e CIIE a invité 77 pays et organisations internationales des cinq continents à l'exposition nationale complète. Les participants ont intégré des cultures, des identités nationales et des technologies modernes uniques dans la conception des kiosques, avec une impressionnante gamme de plus de 200 événements captivants organisés aux kiosques. Au total, 3 496 entreprises de 129 pays et régions ont participé à l'exposition sur les entreprises et les entreprises, dont 1 585 entreprises de 104 pays dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route, 1 106 entreprises de 13 pays dans le cadre du partenariat économique régional global, et 132 exposants de 35 pays moins avancés.

Vaste gamme d'innovations et de débuts de pointe

Les réalisations novatrices et les débuts diversifiés ont toujours été un point saillant important de chaque édition de l'exposition. Lors de la 7e édition de la CIIE, la section spéciale sur l'incubation d'innovations a présenté 360 projets novateurs de 34 pays et régions, soutenant le développement de petites et moyennes entreprises (PME) et d'entreprises en démarrage. De plus, les multinationales ont lancé 450 nouveaux produits, services et technologies, dont plus de 100 lancements à l'échelle mondiale, 40 en Asie et plus de 200 en Chine, ce qui a donné un élan aux nouveaux moteurs de la demande des consommateurs.

Perspectives internationales et dialogues collaboratifs au HQF

En tant que plateforme importante de communication internationale, le Forum économique international de Hongqiao (HQF) devient un point central d'attention à chaque édition de la CIIE. Se concentrant sur les sujets tendance, le 7e HQF a attiré plus de 8 600 inscriptions et a réuni plus de 300 experts et leaders de renommée mondiale en politique, en affaires et dans le milieu universitaire. Le 7e HQF a également publié le Rapport mondial sur l'ouverture 2024 parallèlement à l'indice d'ouverture mondial, transmettant un message d'ouverture et favorisant la coopération internationale.

La 7e Exposition internationale d'importation de Chine a sans aucun doute été un franc succès, démontrant son rôle important en tant que tribune pour faire progresser la coopération mondiale. Alors que les préparatifs de la 8e CIIE sont en cours, l'exposition continue d'élargir les possibilités de commerce mondial et de coopération économique, invitant chaleureusement les pays et les entreprises de l'étranger à s'y joindre!

Visitez le site Web officiel de la CIIE pour en savoir plus : https://www.ciie.org/zbh/en/?from=prnewswire

