Expansion de l'exposition nationale

L'exposition nationale devrait accueillir une liste élargie de pays, avec la confirmation de la participation de plus de 70 pays et organisations internationales, dépassant le nombre total de participants à l'édition précédente.

La Norvège, la Slovaquie, le Bénin, le Burundi et Madagascar, ainsi que le Fonds international d'urgence pour l'enfance des Nations Unies, feront leur première apparition à la CIIE de cette année.

Les pays participants et les organisations internationales planifient une gamme diversifiée d'activités bilatérales pour mettre en valeur les résultats fructueux de leur coopération avec la Chine.

Configuration complète du kiosque pour l'exposition commerciale

L'exposition commerciale a dévoilé une disposition complète du kiosque qui comprend six grands domaines, à savoir les produits alimentaires et agricoles, les automobiles, l'industrie intelligente et les technologies de l'information, les biens de consommation, l'équipement médical et les produits de soins de santé, et le commerce des services, et la section spéciale sur l'incubation d'innovations, qui vise à offrir aux petites et moyennes entreprises (PME) mondiales des occasions de mettre en valeur l'innovation et de promouvoir les produits en Chine.

Avec plus de 360 000 mètres carrés d'espace d'exposition déjà réservés, les préparatifs de l'exposition commerciale battent leur plein. La disposition est conçue pour optimiser la visibilité et l'engagement des entreprises figurant au palmarès Fortune 500 et des PME.

Les participants peuvent s'attendre à un large éventail d'innovations de pointe dans divers secteurs, car les exposants et les visiteurs tirent parti de cette plateforme pour établir de nouveaux partenariats et accroître leur présence sur le marché chinois. Consultez la disposition du kiosque ici :

https://www.ciie.org/resource/static/zbh/default/assets-2024/download/pdf/2024_FloorPlan.pdf

Plateforme novatrice de jumelage de l'offre et de la demande en ligne

La CIIE présente une plateforme de jumelage en ligne, qui ne comporte aucuns frais supplémentaires pour les utilisateurs, dans le but de permettre des liens précis, pratiques et efficaces entre les exposants et les acheteurs.

Exploitant la puissance de l'IA, cette plateforme numérique offre des connexions en temps réel, un jumelage intelligent et des outils de communication avancés, assurant une expérience transparente pour tous les utilisateurs. Sa section de promotion des investissements offrira une porte d'entrée pour l'engagement en temps réel avec les investisseurs potentiels, maximisant ainsi les possibilités offertes par l'Expo. Explorez la plateforme de jumelage de l'offre et de la demande en ligne dès aujourd'hui :

https://www.ciie.org/zbh/en/news/notice/20240913/45803.html

Alors que le compte à rebours de la 7e CIIE se poursuit, l'enthousiasme grandit pour ce qui promet d'être un rassemblement central pour le commerce et la collaboration à l'échelle mondiale. Avec une gamme complète d'expositions et des outils de jumelage novateurs, la 7e CIIE est prête à offrir de profondes possibilités de croissance et de partenariat à l'échelle mondiale.

