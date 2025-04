La 43e édition d'Expo-Poc dépasse toutes les attentes

Cet événement est devenu un incontournable pour la région apportant ainsi une contribution économique importante dans les commerces pocatois. La Ville de La Pocatière et Développement économique La Pocatière étaient d'ailleurs impliqués dans l'organisation avec, entre autres, l'événement Sucré-Ris et le brunch de la cabane à sucre qui en était à sa première édition. « J'aimerais remercier tous nos généreux commanditaires sans qui cette édition n'aurait pas été aussi réussie, déclare Nathaniël Blais-Robin, étudiant de 3e année en Technique de production agricole et président de d'Expo-Poc. Je désire également exprimer ma gratitude pour notre partenaire officiel Sollio & Avantis, Sollio & Unoria ainsi que pour la Caisse Desjardins de l'Anse de La Pocatière et le gouvernement du Québec qui nous ont permis de réaliser nos objectifs, ajoute M. Blais-Robin.

Un record à la vente de génisses

Entièrement organisé par les étudiants, l'encan de génisses a pu mettre en lumière le talent de ces derniers qui ont su sélectionner des génisses de grande qualité. Avec un prix moyen de 6900 $ par génisses, le record fut toutefois de 22 200 $ pour la génisse Jeanlu Right Stuff-PP Breeze! Le dernier record de 14 000 $ pour une vente de génisse remontait à l'année dernière. Ce succès témoigne non seulement des compétences techniques, mais aussi de leur fine compréhension de l'industrie.

Des nouveautés qui ont attiré les foules

Notons que le showman de moutons qui en était à sa première édition a attiré de nombreux spectateurs. Il en va de même pour les concours et les démonstrations équestres qui ont su ravir les amateurs de chevaux.

Grâce aux pourboires amassés lors des diverses activités, ce sont 1001,55 $ qui ont remis à l'organisme « Au cœur des familles agricoles ».

À propos de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Photos : Démonstration du showman de moutons, vente de génisses et compétition équestre.

