MONTRÉAL, le 25 juin 2025 /CNW/ - Druide informatique annonce la mise à jour annuelle de Tap'Touche - Édition scolaire, son application Web d'apprentissage de la frappe au clavier destinée aux écoles. Cette mise à jour offre un nouveau mode personnalisable dans le jeu éducatif Singes en péril et introduit le provisionnement de comptes. Elle implante par ailleurs de nouvelles mesures qui améliorent la sécurité de l'application.

Mots personnalisés dans le jeu Singes en péril

Nouveautés 2025 de Tap’Touche — Édition scolaire (Groupe CNW/Druide Informatique Inc.)

Toujours à l'écoute des suggestions formulées par les écoles, Druide ajoute à Singes en péril un nouveau mode de jeu qui permet de personnaliser le contenu à taper. Il est maintenant possible d'intégrer au jeu ses propres listes de mots, comme le vocabulaire de la semaine ou une liste thématique liée à une sortie culturelle. Le mode Mots personnalisés offre une occasion de créer du contenu engageant pour les élèves, qui apprennent l'orthographe en même temps que le doigté au clavier. Cette nouveauté rehausse la portée pédagogique du jeu.

Tap'Touche propose trois jeux éducatifs pour s'entrainer tout en s'amusant, en suivant les habiletés acquises tout au long de l'apprentissage de la frappe au clavier. Le nombre de touches utilisées et la complexité augmentent pour chaque jeu : on tape un caractère à la fois dans Balle cosmik, des mots pouvant désormais être personnalisés dans Singes en péril, puis des phrases dans Duel surnaturel.

Provisionnement avec ClassLink

Une nouvelle architecture de base de données permet à Tap'Touche de s'arrimer à différents systèmes de provisionnement, si utiles pour automatiser la création, la modification et la suppression des autorisations, des accès et des comptes élèves. À la manière de sa communication avec l'ancien portail Édu-Groupe, Tap'Touche s'arrime dès maintenant à ClassLink, un système de provisionnement très répandu en Amérique du Nord. D'autres suivront.

Investissement en sécurité

Tap'Touche satisfait aux normes les plus reconnues en matière de sécurité des renseignements personnels. Dans le cadre de cet engagement, de nouvelles mesures de sécurité ont été implantées, notamment pour contrer d'éventuelles attaques par bourrage d'identifiants.

Les établissements scolaires abonnés à Tap'Touche profitent dès aujourd'hui de ces nouveautés, fraichement déployées mondialement. À l'exception du provisionnement, elles figurent aussi dans les éditions personnelle et familiale de Tap'Touche.

À propos de Druide informatique

Druide informatique est une société spécialisée en intelligence artificielle linguistique depuis 1993. Elle produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

