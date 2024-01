La 37e édition du Parlement étudiant du Québec débute aujourd'hui

QUÉBEC, le 2 janv. 2024 /CNW/ - Près de 150 jeunes des quatre coins du Québec siégeront à la place des parlementaires dans l'enceinte de l'Assemblée nationale dès ce soir, jusqu'au 6 janvier, à l'occasion du 37e Parlement étudiant du Québec (PEQ).

Les caucus des « Bleu.e.s » et des « Rouges » présenteront six projets de loi, deux budgets et deux projets de livre, qui porteront notamment sur l'habitation, les transports, le travail et les ressources naturelles. Les deux caucus formeront tour à tour le gouvernement et l'opposition officielle.

« Le PEQ veut représenter l'expérience parlementaire de la manière la plus réaliste possible. En quelques jours seulement, les membres participeront à la rédaction de projets de loi et de déclarations ministérielles, à la critique de discours, à la période de questions et aux commissions parlementaires. De surcroît, tout cela a lieu à l'Assemblée nationale, soit au même endroit où siègent habituellement les députées et députés! », explique Fanny Dagenais-Dion, présidente du conseil d'administration de l'Assemblée parlementaire des étudiants du Québec (APEQ), l'organisme derrière cette activité.

Le quatrième pouvoir a aussi sa place dans le salon Bleu lors du PEQ. En effet, l'équipe des journalistes produira deux journaux distincts chaque jour qui alimenteront les débats tout au long de la simulation. Les deux éditions quotidiennes seront aussi disponibles sur la page Facebook du caucus des Journalistes. ( https://www.facebook.com/journalistesparlementetudiant/ ), des photos des participantes et participants ainsi que de la simulation parlementaire seront disponibles sur la page du PEQ ( https://www.facebook.com/ParlementEtudiantQuebec ).

Depuis maintenant plus de 35 ans, plus de 2 000 jeunes de 18 à 25 ans ont expérimenté les rouages du système parlementaire québécois. Certaines et certains d'entre eux ont endossé le rôle de député par la suite ou le sont actuellement. D'autres sont maintenant des journalistes de renom. Ces jeunes sont unanimes : le PEQ a constitué une étape marquante de leur éducation politique et citoyenne. Le PEQ a avant tout une mission pédagogique et permet aux participantes et participants d'approfondir leurs connaissances sur les institutions parlementaires québécoises.

Fort de sa collaboration avec l'Assemblée nationale depuis qu'il existe, le Parlement étudiant du Québec permet de porter la voix de centaines de jeunes dans les débats de société actuels.

Les participantes et participants de cette simulation viennent de toutes les régions du Québec et de différents établissements scolaires. Il est possible de faire des entrevues avec certaines et certains d'entre eux pendant ou après le PEQ. Des photos sont aussi disponibles sur demande.

