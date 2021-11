La 27e édition des Championnats canadiens de boccia se tiendra à Québec la semaine prochaine

QUÉBEC, le 11 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La semaine prochaine, soit du 15 au 20 novembre 2021, le Centre des congrès de Québec sera l'hôte de la 27e édition des Championnats canadiens de boccia, une compétition qui regroupe les meilleurs athlètes du pays et qui marque le retour des événements majeurs dans ce sport depuis mars 2020.

Organisés par l'Association québécoise de sports pour paralytiques cérébraux (AQSPC), ces championnats seront conformes aux mesures sanitaires en vigueur et permettront aux athlètes et à leur entourage de se retrouver en personne après 20 mois sans rassemblements de ce genre.

« Toutes les mesures ont été mises en place pour que les participants aient du plaisir à se retrouver dans un environnement le plus sécuritaire possible. Il s'agira aussi d'une première compétition en sol canadien après les Jeux paralympiques de Tokyo », explique José Malo, directrice générale de l'AQSPC.

Des infrastructures adaptées et inclusives

À maintes reprises dans les dernières années, le Centre des congrès de Québec a montré son savoir-faire dans le domaine sportif en accueillant divers événements comme les Jeux du Québec (2019), les Championnats canadiens d'escrime (2019), les Championnats canadiens de karaté (2017), etc. Ses installations et ses salles accessibles à tous répondent aux critères de l'organisme Kéroul et constituent l'endroit tout indiqué pour recevoir les participants des Championnats canadiens de boccia en toute sécurité. Sans compter qu'au cours des derniers mois, le Centre a également démontré son expertise en matière de tenue d'événements respectant les consignes sanitaires.

Dans le contexte actuel, ces facteurs ont donc influencé le choix du lieu où organiser cet événement qui se déroule généralement dans des établissements scolaires ou communautaires.

« Le Centre des congrès de Québec déploie beaucoup d'efforts chaque année pour s'assurer que l'établissement est accessible à tous. Nous sommes heureux que les Championnats canadiens de boccia se tiennent chez nous en 2021. C'est aussi une belle occasion de positionner la ville de Québec comme une destination idéale pour les événements sportifs de compétition », a souligné M. Pierre-Michel Bouchard, président-directeur général du Centre des congrès de Québec.

Une attention particulière a été apportée afin que cette édition des Championnats canadiens de boccia laisse un legs pour la communauté sportive. Ainsi, les équipements acquis pour l'événement (plancher de boccia, balles, rampes et équipement de protection) seront par la suite réutilisés par l'AQSPC lors d'organisation de compétitions futures, créant un impact significatif sur le développement de ce sport au Québec.

Les spectateurs ne seront pas autorisés sur place, mais l'événement sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube de Boccia Canada, ce qui leur permettra de regarder l'action depuis leur domicile, comme s'ils y étaient!

Qu'est-ce que le boccia?

Similaire à la pétanque ou au curling, le boccia est un sport de précision et de stratégie qui est pratiqué par des athlètes ayant une paralysie cérébrale, une dystrophie musculaire ou une déficience connexe. Il a été ajouté au programme paralympique en 1984 et se joue dans plus de 50 pays aujourd'hui.

La communauté de Boccia Canada veille à offrir aux athlètes et individus de tous âges la chance de réaliser leur plein potentiel et de se surpasser jusqu'à devenir des champions du monde.

À propos du Centre des congrès de Québec

Ayant pour mission de solliciter la venue de congrès et d'événements d'envergure, le Centre des congrès de Québec génère par ses activités plus de 100 M$ en retombées économiques annuellement pour Québec, tout en contribuant au rayonnement de la capitale, de ses industries clés et de sa communauté scientifique. Certifié LEED-CI et BE, et AIPC Quality Gold Standards, la plus haute certification de l'industrie, nommé Meilleur palais des congrès au monde (AIPC) en 2006 et finaliste en 2014, le Centre des congrès se distingue par ses hauts standards de gestion, le savoir-faire d'une équipe tout sauf conventionnelle et l'excellence de son service à la clientèle.

