La 22e législature du Parlement des jeunes est lancée à l'Assemblée nationale du Québec!

QUÉBEC, le 15 avril 2025 /CNW/ - Du 15 au 17 avril 2025, l'Assemblée nationale du Québec est l'hôte de la 22e législature du Parlement des jeunes. Au total, 135 élèves de 3e et 4e secondaire prennent part à cette simulation parlementaire leur permettant de s'initier aux rouages de la démocratie. L'activité se déroule sous la présidence de M. Frantz Benjamin, vice-président de l'Assemblée nationale.

« Le Parlement des jeunes est une occasion précieuse pour les citoyennes et les citoyens de demain de mieux comprendre les bases de nos institutions parlementaires. C'est un privilège de les accueillir à l'Assemblée nationale et de voir leur passion s'animer, cet élan qui les pousse à exprimer haut et fort leurs convictions dans un esprit collaboratif. Ces jeunes sont non seulement l'avenir de notre société, mais aussi des acteurs de changement du présent », a mentionné M. Frantz Benjamin.

Des journalistes en herbe

Cette année, 10 jeunes ont l'occasion de découvrir le métier de journaliste en couvrant les échanges en Chambre pour le journal numérique du Parlement des jeunes : L'IRIS. Ils et elles pourront s'entretenir avec des journalistes de la Tribune de la presse, approfondissant ainsi leur compréhension du quotidien effervescent sur la colline Parlementaire et du rôle essentiel des médias dans notre démocratie.

Des enjeux environnementaux au cœur des débats

Pour cette 22e édition, les jeunes, en provenance de 30 circonscriptions électorales du Québec, feront valoir leurs idées et débattront sur des enjeux qui leur tiennent à cœur, notamment sur un mandat d'initiative sur le logement et l'habitation ainsi que sur les projets de loi suivants :

projet de loi n o 1 : Loi visant à encadrer l'éclairage pour réduire la pollution lumineuse ;

; projet de loi n o 2 : Loi visant à réduire l'impact environnemental de la consommation de viande ;

: ; projet de loi no 3 : Loi établissant la gratuité du transport en commun pour les élèves et les étudiants à temps plein de moins de 25 ans.

La Fondation Jean-Charles-Bonenfant et la Société des professeurs d'histoire du Québec soutiennent le Parlement des jeunes. Pour plus d'information, consultez le site Web Par ici la démocratie.

Annexe

Les circonscriptions électorales représentées lors de la 22e législature du Parlement des jeunes

Circonscription électorale Nom de l'établissement d'enseignement Arthabaska Collège Clarétain Bellechasse Collège Jésus-Marie de Bellechasse Bertrand École secondaire Augustin-Norbert-Morin Bourassa-Sauvé École secondaire Henri-Bourassa Châteauguay Collège Héritage de Châteauguay École de la Rive Chauveau École secondaire Roger-Comtois Côte-du-Sud Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière Hull École secondaire de l'Île Joliette Académie Antoine-Manseau Laporte Collège Durocher Saint-Lambert - Pavillon Durocher Laviolette-Saint-Maurice École secondaire Val-Mauricie Lévis École Pointe-Lévy Lotbinière-Frontenac École Beaurivage Marie-Victorin Collège Notre-Dame-de-Lourdes Marquette Collège Sainte-Anne Maskinongé École Chavigny Maurice-Richard Collège Regina Assumpta Mirabel École secondaire d'Oka Mont-Royal-Outremont Collège Notre-Dame Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie École secondaire Paul-Gérin-Lajoie-d'Outremont Nicolet-Bécancour Collège Notre-Dame-de-l'Assomption Notre-Dame-de-Grâce École secondaire Saint-Luc Lower Canada College Rosemont Collège Jean-Eudes Rouyn-Noranda-Témiscamingue École La Source Saint-Hyacinthe Polyvalente Hyacinthe-Delorme Saint-Jérôme Académie Lafontaine Sherbrooke Le Salésien Séminaire de Sherbrooke Taschereau Collège Saint-Charles-Garnier École secondaire Joseph-François-Perrault St. Patrick's High School Trois-Rivières Institut secondaire Keranna Vanier-Les Rivières Académie Saint-Louis Westmount-Saint-Louis The Study

