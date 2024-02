La 20e édition des Journées de la persévérance scolaire est à nos portes

QUÉBEC, le 12 févr. 2024 /CNW/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) soutient fièrement la 20e édition des Journées de la persévérance scolaire (JSP) qui se tient partout au Québec du 12 au 16 février 2024. Sous le thème « Pour leur futur, persévérer se conjugue toujours au présent ! » la population est invitée à poser des gestes concrets afin soutenir et encourager les jeunes et adultes à persévérer dans leur parcours scolaire.



Le porte-parole Laurent Duvernay-Tardif souligne l'importance d'agir dès maintenant pour soutenir nos jeunes dans leur cheminement académique : « Chaque jour est une occasion de renforcer le désir d'un jeune à persévérer. C'est en nous intéressant à leurs intérêts, à leurs défis et à leurs réussites que nous pouvons les aider à révéler tout leur potentiel. Je suis très heureux et honoré d'être le porte-parole des Journées de la persévérance scolaire pour la sixième année consécutive. C'est un moment fort de mobilisation qui permet à tout un chacun de prendre conscience que nous avons toutes et tous un rôle à jouer. Que ce soit individuellement ou collectivement, nos gestes permettent aux jeunes de croire en leurs rêves et de s'accrocher pour les concrétiser. »1

« Ensemble, unissons nos efforts pour inspirer, écouter, soutenir et guider nos élèves, autant jeunes qu’adultes, afin qu’ils puissent briller par leur détermination et leur persévérance » a tenu à souligner la présidente directrice générale de la FCSSQ, madame Caroline Dupré.

Pour encourager nos jeunes à persévérer dans la réalisation de leurs aspirations éducatives ou pour en savoir plus sur les activités et outils à votre disposition, rendez-vous sur le site Web des Journées de la persévérance scolaire.

