Face à l'augmentation des 2SLGBTQ+phobies les communautés queer sont là pour rester

MONTRÉAL, le 16 août 2024 /CNW/ - En collaboration avec plus de 300 organisations engagées pour l'avancement des droits 2SLGBTQIA+, le 18e édition du Festival Fierté Montréal, présenté par Groupe Banque TD en collaboration avec Loto-Québec a eu lieu du 1 au 11 août 2024, et a attiré plus de 410 000 participant•e•s, qui ont célébré la créativité et la résilience des communautés de la diversité sexuelle et de genre.

17 000 marcheur•euse•s, chiffre record, ont pris part au Défilé de la Fierté le 11 août, qui a attiré plus de 200 000 spectateur•rice•s. Le Défilé de la Fierté est l'événement phare du Festival qui commémore les luttes et les victoires du passé, honore ceux et celles qui nous ont précédé et met en lumière les revendications des organisations 2SLGBTQIA+. Malgré l'interruption temporaire du Défilé par des contre-manifestant•e•s, et grâce aux actions de médiation découlant d'un plan d'action mis en place depuis l'hiver dernier par Fierté Montréal, les 17 000 participant•e•s ont pu marcher le parcours complet de 2.2 km, reliant l'ancien secteur 2SLGBTQIA+ de la ville avec le Village actuel, et ce, en toute sécurité et dans le respect de la dignité de toustes. Face à la montée de la haine et de la discrimination envers les personnes 2SLGBTQIA+, nos communautés et nos allié•e•s ont envoyé un message clair : Jamais sans notre fierté!

Une édition réussite, même face aux défis que les changements climatiques comportent : les pluies torrentielles du vendredi 9 août ont obligé le Festival à annuler ses activités extérieures prévues pour la journée et à les déplacer au samedi 10 août, avec la collaboration des artistes et producteur•rice•s. Des efforts semblables ont eu lieu pour faciliter l'intégration de plusieurs organismes communautaires 2SLGBTQIA+ à la Journée communautaire le samedi 10 août, présentée par Air Canada, suite à l'annulation du vendredi 9 août. 90 000 visiteur•rice•s ont pu aller à la rencontre de 135 organisations 2SLGBTQIA+ et alliées, de Montréal et venant de plus de onze régions du Québec.

Déployé pour la première fois autour de trois pôles : Urbain, Olympique et Village, le Festival Fierté Montréal a visibilisé la diversité et la créativité des communautés 2SLGBTQIA+ auprès d'un public grandissant. Épicentre de la vie culturelle montréalaise, le Quartier des spectacles a accueilli des spectacles gratuits sur la Scène Loto-Québec mettant en valeur des artistes des communautés 2SLGBTQIA+ racisées, des artistes trans et des femmes issues de la diversité sexuelle et de genre. À la Cinquième Salle de la Place des arts, le public a pu vivre des soirées à guichet fermé mettant de l'avant l'art autochtone bispirituel, ainsi que les luttes et l'histoire des femmes lesbiennes au Québec. Pour sa part, la salle Alanis-Obomsawin de l'ONF a permis aux festivalier•ère•s de découvrir des court-métrages queer, tandis que la SAT et le Club Soda ont accueilli des soirées festives mémorables. Le Pavillon Tranquille et la Maison du développement durable ont reçu une série de conférences communautaires mettant la lumière sur des enjeux des communautés 2SLGBTQIA+. Au total, plus de 30 000 personnes ont pu profiter d'une offre multidisciplinaire au pôle Urbain.

Pour sa part, le pôle Village a accueilli près de 95 000 festivalièr•ère•s qui ont profité d'une soirée d'humour au National, d'une course communautaire à talons hauts, des spectacles de variété aux Jardins Gamelin, de la Journée communautaire et d'une programmation déambulatoire sur la rue Sainte-Catherine Est au long du Festival.

Les grands spectacles gratuits ont eu lieu sur la Scène TD sur l'Esplanade du Parc olympique : des spectacles célébrant la musique francophone, la musique disco, la danse et le plus grand spectacle d'art Drag jamais présenté au Québec, attirant cette année près de 60 000 festivalier•ère•s du 8 au 11 août.

Fierté Montréal a célébré l'engagement des récipiendaires du prix John-Banks, visant à souligner la contribution exceptionnelle d'une personne ou organisme ayant œuvré à la création et au rayonnement du mouvement de la Fierté : Fugues, magazine LGBTQ+ Montréalaise célébrant son 40e anniversaire cette année; du prix Claude-Tourangeau, remis à une personne ou à un organisme afin de souligner son apport exceptionnel à la lutte contre la sérophobie, Le Dispensaire, organisme de santé communautaire; et du prix Bâtisseur, qui souligne la contribution importante d'individus et d'organisations ayant œuvré à la défense des droits des personnes 2SLGBTQIA+ à Montréal et au Québec, Chloé Viau, militante trans lesbienne fortement impliquée dans le milieu communautaire (à titre posthume).

Nous tenons à remercier les co-président•e•s d'honneur du Festival Fierté Montréal 2024 : Sacha Colby, artiste Drag, danseuse et activiste trans originaire d'Hawaï aux États-Unis; et Ouissem Belgacem, footballeur et auteur franco-tunisien qui milite pour la sensibilisation contre l'homophobie dans le milieu sportif.

Jamais sans nos partenaires

Fierté Montréal remercie ses fidèles partenaires, ainsi que ceux et celles qui se sont récemment ajouté•e•s, sans qui il serait impossible de continuer la lutte pour la pleine reconnaissance des droits des communautés 2SLGBTQIA+ : le Groupe Banque TD, partenaire depuis 2008, Loto-Québec, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, Tourisme Montréal, Rogers, Trojan, Cabenuva, la SAQ, Air Canada, Bubly, Radio-Canada, MERCK, Loblaws, sans nom, STM, Bud Light, Hydro-Québec, Fugues, MTL Dans la poche, Cogeco, IN Magazine, La Presse, CTV, Publicité Sauvage, Virgin Radio, Énergie, Rouge, Bell Média, LSTW, Cult, Le Devoir, Petit Futé, Québec Le Mag, Néo, le Vieux-Port de Montréal, le Groupe de recherche et d'intervention psychosociale (GRIP), la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique, le Partenariat du Quartier des spectacles, la SDC Village Montréal, le RÉMI, Fierté Canada Pride et InterPride.

À propos de Fierté Montréal

Depuis 2007, Fierté Montréal amplifie les voix des communautés 2SLGBTQIA+ afin d'assurer leur représentation, leur inclusion et la reconnaissance de leurs droits dans la société. Vecteurs de changement social, notre festival, nos initiatives communautaires et nos projets artistiques et culturels célèbrent la créativité et la résilience de nos communautés. À l'écoute et en collaboration avec les communautés 2SLGBTQIA+, nous mettons de l'avant leurs luttes et leurs réalités auprès du grand public et des institutions.

Fierté Montréal présente ses activités à Tiotia:ke, sur le territoire non-cédé de la nation Kanien'kehá:ka. Nous la reconnaissons comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons. Tiotia:ke est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples, y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les Peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise.

