MONTRÉAL, le 30 avril 2025 /CNW/ - Fierté Montréal franchit une étape décisive dans son évolution avec une refonte complète de sa gouvernance et l'évolution de son modèle d'affaires, consolidant ainsi son rôle clé dans l'écosystème des festivals et celui de la diversité et l'inclusion. À travers une transformation majeure, l'organisation s'est dotée d'une structure inédite et inclusive, à l'image des communautés 2SLGBTQIA+ qu'elle célèbre et rend visible.

En mai 2023, Fierté Montréal a adopté de nouveaux règlements généraux, permettant une meilleure représentativité du vaste réseau de partenaires que l'organisation mobilise, afin de les mettre en relation et de mieux refléter leurs réalités. Cette refonte majeure du membrariat a permis à l'organisation de passer d'une quinzaine de membres individuels en 2022 à plus de 120 organisations membres, intégrant des acteurs des milieux communautaires, culturels, associatifs et économiques. Cette approche unique dans l'écosystème des célébrations de la fierté à l'international assure une diversité de perspectives et un engagement accru des parties prenantes.

« Fierté Montréal a connu une croissance marquée, tant par l'ampleur de ses activités que par la diversité de ses collaborations. Pour rester fidèles à notre mission, nous avons revu nos façons de faire, avec écoute, audace et rigueur », explique Simon Gamache, directeur général, Fierté Montréal. « Nous sommes fier•ère•s du chemin parcouru, tout en demeurant engagé•e•s à représenter nos communautés avec intégrité et ouverture. Ce travail de transformation est le fruit d'un effort collectif porté par une équipe déterminée à faire mieux, toujours. »

Un conseil d'administration à l'image des communautés et un modèle d'affaire résilient

Afin de renforcer sa gouvernance, Fierté Montréal a recruté un nouveau conseil d'administration compétent, diversifié et représentatif des différentes réalités des communautés 2SLGBTQIA+. Ce processus de nomination transparent garantit une gestion éclairée et inclusive, en cohérence avec la mission de l'organisation : amplifier les voix des communautés 2SLGBTQIA+.

Face aux défis du financement public des festivals, Fierté Montréal a également su faire évoluer rapidement son modèle d'affaires, tout en maintenant plus de 90 % de la programmation de son festival gratuite. Par ailleurs, la restructuration des équipes de production, d'opérations et de logistique permet aujourd'hui de soutenir l'un des festivals les plus complexes au Canada, combinant une programmation artistique mettant de l'avant plus de 250 artistes, un défilé regroupant avec plus de 17 000 participant•e•s, un Festival attirant annuellement plus de 400 000 spectateur•rice•s et une panoplie d'activités communautaires.

Une programmation diversifiée et inclusive

Par l'entremise de ses différents programmes et initiatives artistiques et de communication, Fierté Montréal collabore chaque année avec plus de 180 organismes communautaires 2SLGBTQIA+, au sein d'un vaste réseau de plus de 300 organisations engagé•e•s dans la reconnaissance et la défense des droits des personnes 2SLGBTQIA+.

L'édition 2025 du Festival Fierté Montréal, présenté par Groupe Banque TD en collaboration avec Loto-Québec, mettra encore une fois en avant plus de 250 artistes, dont une très forte majorité d'artistes 2SLGBTQIA+, une représentation affirmée de la diversité culturelle et des allié•e•s. Cette approche reflète la richesse culturelle et la diversité de Montréal aujourd'hui, faisant de l'événement un vecteur puissant de diversité et d'inclusion. La programmation se déroulera du 31 juillet au 10 août dans trois pôles : Urbain, à l'esplanade Tranquille, la Place des Arts, le Club Soda, la Société des Arts Technologiques, le MEM et la Salle Alanis-Obomsawin de l'ONF; Village, au National, le Sainte-Catherine Hall et la rue Sainte-Catherine Est; et Olympique, à l'Esplanade du Parc olympique.

Par ailleurs, le Défilé de la Fierté et les Journées communautaires enregistrent un nombre d'inscriptions doublé par rapport à la période pré-pandémie, témoignant de la mobilisation croissante pour ces événements phare.

Un festival qui place la responsabilité sociale au cœur de sa mission

Fierté Montréal poursuit son engagement en matière d'écoresponsabilité et de prévention, avec des plans d'action dédiés à la durabilité, à la réduction des risques, à la lutte contre le harcèlement sexuel et à l'amélioration continue de l'accessibilité.

L'organisme continue ainsi de se positionner comme un acteur incontournable de la célébration et de la défense des droits des communautés 2SLGBTQIA+, en misant sur une gouvernance moderne, une programmation inclusive et une approche socialement responsable.

À propos de Fierté Montréal

Depuis 2007, Fierté Montréal amplifie les voix des communautés 2SLGBTQIA+ afin d'assurer leur représentation, leur inclusion et la reconnaissance de leurs droits dans la société. Vecteurs de changement social, notre festival, nos initiatives communautaires et nos projets artistiques et culturels célèbrent la créativité et la résilience de nos communautés. À l'écoute et en collaboration avec les communautés 2SLGBTQIA+, nous mettons de l'avant leurs luttes et leurs réalités auprès du grand public et des institutions.

Fierté Montréal présente ses activités à Tiotia:ke, sur le territoire non-cédé de la nation Kanien'kehá:ka. Nous la reconnaissons comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons. Tiotia:ke est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples, y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les Peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise.

SOURCE Fierté Montréal

Contact média : Dominique Gagnon, Consultante, tök communications, [email protected], 514-817-8099