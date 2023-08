Les communautés 2SLGBTQIA+ et leurs allié·e·s proclament : « Jamais sans notre fierté! »

MONTRÉAL, le 16 août 2023 /CNW/ - La 17e édition du Festival Fierté Montréal, présenté par TD en collaboration avec Loto-Québec, a eu lieu du 3 au 13 août 2023, et a attiré plus de 450 000 participant·e·s qui ont célébré la diversité sexuelle et de genre.

Avec des inscriptions record de 15 500 marcheur·euse·s, le Défilé de la Fierté a commémoré les luttes et les victoires du passé, honoré ceux et celles qui nous ont précédé et mis en lumière les revendications des organisations 2SLGBTQIA+. Au total, une foule de plus de 200 000 personnes a démontré au centre-ville de Montréal que la fierté est inextinguible. Face à la montée de la haine et de la discrimination, nos communautés et nos allié·e·s ont envoyé un message clair : Jamais sans notre fierté!

Fierté Montréal amplifie les voix des communautés 2SLGBTQIA+, et les Journées communautaires de l'édition 2023, présentées par Air Canada, en ont été la preuve : une participation record de plus de 180 organisations 2SLGBTQIA+ et alliées, de Montréal et venant de plus de dix régions à la grandeur du Québec, a permis à plus de 145 000 visiteur·euse·s d'aller à leur rencontre le vendredi 11 et le samedi 12 août.

Pour sa part, et malgré la pluie, les activités artistiques gratuites à l'extérieur ont célébré la créativité et la résilience de nos communautés, aux Jardins Gamelin du 3 au 6 août, et sur le site principal, l'Esplanade du Parc olympique du 9 au 13 août. Au total, plus de 65 000 personnes ont pu profiter d'une offre multidisciplinaire, allant du concert à l'humour, de prestations de drag aux soirées dansantes. Ce sont plus de 150 artistes, dont une bonne partie issue·e·s de la relève et des communautés racisées, ainsi que des communautés autochtones, qui ont monté sur les scènes du Festival.

Innovation de l'édition 2023, les neuf spectacles en salle ayant eu lieu au Club Soda, au National et dans la Satosphère de la SAT ont tous affiché complet. Les conférences, mettant de l'avant les enjeux de nos communautés et réalisées en collaboration avec des organisations 2SLGBTQIA+ et autochtones, ont connu aussi un succès remarquable.

Fierté Montréal tient à remercier très sincèrement ses quatre co-président·e·s d'honneur Christiane Taubira, Hetera Saskya Caïla Estimphil, Scott Wabano et Yannick Nézet-Seguin, personnes qui grâce à leur engagement, leur talent et leur travail acharné, inspirent et contribuent à améliorer la vie des personnes 2SLGBTQIA+. Également, Fierté Montréal a souligné l'engagement exceptionnel des récipiendaires du prix John-Banks, visant à souligner la contribution exceptionnelle d'une personne ayant œuvré à la création et au rayonnement du mouvement de la Fierté, Laura Yaros; du prix Claude-Tourangeau, remis à une personne ou à un organisme afin de souligner son apport exceptionnel à la lutte contre la sérophobie, Alexandra de Kiewit, à titre posthume; et du prix Bâtisseur, qui souligne la contribution importante d'individus et d'organisations ayant œuvré à la défense des droits des personnes 2SLGBTQIA+ à Montréal et au Québec, Barbada.

Depuis 2007, Fierté Montréal amplifie les voix des communautés 2SLGBTQIA+ afin d'assurer leur représentation, leur inclusion et la reconnaissance de leurs droits dans la société. Vecteurs de changement social, notre festival, nos initiatives communautaires et nos projets artistiques et culturels célèbrent la créativité et la résilience de nos communautés À l'écoute et en collaboration avec les communautés 2SLGBTQIA+, nous mettons de l'avant leurs luttes et leurs réalités auprès du grand public et des institutions.

Fierté Montréal présente ses activités à Tio'tia:ke, sur le territoire non-cédé de la nation Kanien'kehá:ka. Nous la reconnaissons comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons. Tio'tia:ke est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples, y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les Peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise.

