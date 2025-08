Les motocyclistes amasseront des fonds pour soutenir l'hôpital SickKids et acheter du matériel médical spécialisé

TORONTO, le 6 août 2025 /CNW/ - Plus de 600 motocyclistes feront gronder leur moteur pour une cause qui touche des milliers de personnes en Ontario. La 17e édition annuelle de Ride for SickKids se déroulera le dimanche 10 août 2025; le départ se fera au North Maple Regional Park à Vaughan. L'objectif de cette année est d'amasser 200 000 $ afin d'acheter de l'équipement médical pédiatrique permettant de sauver des vies et de soutenir la mission de la fondation de l'hôpital SickKids, qui est d'améliorer les soins de chaque enfant.

« Nous soutenons avec fierté cet important événement de financement pour aider les enfants et leur famille lorsque le besoin se fait sentir », déclare Joanne Dalziel, vice-présidente associée au portefeuille national de produits pour La Compagnie d'assurance générale Co-operators, l'une des principales entreprises partenaires de Ride for SickKids pour la deuxième année. « Les fonds amassés chaque année dans le cadre de l'événement Ride for SickKids servent à l'achat d'équipement médical pédiatrique vital pour les enfants et indispensable au travail quotidien de l'équipe passionnée et dévouée de l'hôpital SickKids. »

Depuis sa création en 2009, la levée de fonds Ride for SickKids, l'une des plus importantes dans la région du Grand Toronto, a permis d'amasser plus de 1,3 million de dollars. Cette année, le trajet escorté de 100 km sillonnera le paysage pittoresque de la région de York; suivra un événement festif avec animation, nourriture, rafraîchissements, fournisseurs sur place et tirages, dont le grand prix est une moto personnalisée 2025 de Cycleworx.

Deux braves ambassadrices à l'honneur

Chaque année, cette levée de fonds honore des enfants dont le courageux parcours à l'hôpital SickKids motive notre collectivité à redonner. Cette année, c'est avec fierté que nous vous présentons nos deux ambassadrices :

Ilaria, âgée aujourd'hui de 18 ans, n'avait que 12 ans lorsqu'elle a appris qu'elle souffrait d'histiocytose à cellules de Langerhans (HCL), une maladie rare qui s'est manifestée chez elle par d'atroces migraines et des lésions touchant le crâne. « C'était une période angoissante et pleine d'incertitudes, se souvient-elle. Mais mes médecins à l'hôpital SickKids ont joué un rôle décisif. » Avec l'aide de l'équipe d'oncologie, Ilaria a emprunté le chemin de la guérison. La force et le calme dont elle a fait preuve face à l'adversité continuent d'inspirer les autres.

Bébé Valentina est née le 6 mars 2024 au Brampton Civic Hospital, mais comme les médecins ont constaté d'importantes complications, elle a été transférée à l'hôpital SickKids dans les jours suivants, où elle a finalement reçu un diagnostic de syndrome de Rubinstein-Taybi de type 2 et d'hypoplasie pontocérébelleuse, des maladies neurologiques rares qui nécessitent des soins complexes continus. Grâce au soutien inégalé de l'équipe de l'hôpital SickKids, sa famille a vécu un grand voyage émotionnel marqué par les découvertes, la force intérieure et la défense d'une cause importante.

« Ces histoires nous rappellent pourquoi nous nous impliquons, explique Nella Figliano, présidente de l'événement Ride for SickKids. Chaque dollar amassé sert directement à offrir aux enfants, comme Ilaria et Valentina, les soins requis. Leur force donne des ailes à notre mission. »

Une journée de fête dans la collectivité

Le grand départ sous escorte policière aura lieu à 11 h et l'arrivée est prévue à 12 h 30 au North Maple Regional Park. La fête se poursuivra avec un dîner, de la musique en direct, des fournisseurs sur place et de nombreux moments magiques, dont le tirage de la moto à titre de grand prix à 14 h.

La personnalité médiatique Stella Acquisto sera de retour cette année comme animatrice, pour s'assurer que la journée est remplie d'énergie, d'interaction et de sens.

« C'est avec fierté que nous soutenons l'événement Ride for SickKids », souligne Tara Laidman, vice-présidente aux assurances habitation et auto chez Co-operators, l'une des principales entreprises partenaires de l'an dernier. « L'engagement de l'équipe organisatrice à l'égard de la santé de la prochaine génération reflète nos valeurs de solidarité et de compassion. »

Détails de l'événement :

OÙ : North Maple Regional Park, 11085 Keele Street, Maple, ON

QUAND : Dimanche 10 août 2025

Arrivée des motocyclistes : 8 h





Mot de bienvenue et histoire des ambassadrices : 10 h 15





Départ des motocyclistes : 11 h





Célébration et dîner : 12 h 30





Tirage : 14 h

