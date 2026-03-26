GUANGZHOU, Chine , le 26 mars 2026 /CNW/ - L'ouverture prévue pour le 15 avril à Guangzhou, la 139e foire de Canton lance une série de mises à niveau intelligentes qui transformeront l'expérience des acheteurs, rendant chaque étape du voyage d'approvisionnement plus fluide, plus pratique et plus efficace que jamais.

1. Assistant IA de niveau supérieur « ASKME »

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L'assistant intelligent de la foire, « ASKME », a été entièrement mis à niveau. Considérez-le comme un assistant personnel 24/7. Que vous ayez besoin de trouver le bon exposant, de réserver un hôtel ou de planifier votre horaire quotidien, ASKME vous offre un soutien de bout en bout qui vous relie de la phase de planification à votre expérience sur le terrain.

2. Navigation précise dans le complexe

Il est maintenant facile de se déplacer. Un système de navigation amélioré au niveau de la cabine couvre 25 salles d'exposition et zones publiques, offrant des conseils détaillés directement à votre cabine cible ou à l'un des milliers de points de service. Il est conçu pour gagner un temps précieux, permettant aux acheteurs de se concentrer sur la conclusion des transactions plutôt que de les chercher.

3. Une façon plus intelligente de manger

Le service de traiteur est devenu numérique grâce à un système en boucle fermée harmonieux. Les acheteurs peuvent maintenant commander des repas en ligne de n'importe où dans le complexe et les faire livrer rapidement -- pas besoin de quitter le hall. C'est un moyen rapide et pratique de profiter d'une variété de cuisines sans longues files d'attente, maximisant ainsi votre temps sur le plancher.

4. Navettes plus intelligentes pour faciliter les déplacements

Il est maintenant plus intelligent de passer d'un couloir à l'autre. Le suivi en temps réel de la flotte de navettes électriques du complexe est disponible directement sur votre téléphone. Les usagers peuvent consulter en temps réel les itinéraires et les temps d'attente, ce qui leur permet de planifier facilement leurs déplacements d'un bâtiment à l'autre, d'éviter les embouteillages et de se déplacer efficacement aux heures de pointe.

Ces mises à niveau de pointe ne se limitent pas à l'amélioration des services : elles témoignent de l'évolution stratégique de la Foire des Cantons, qui est passée d'un salon commercial traditionnel à une plateforme mondiale numérique. Pour les acheteurs, cette augmentation de l'efficacité n'est pas seulement un atout : c'est un actif tangible, tout aussi précieux que les accords commerciaux conclus sur le terrain.

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Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2943158/image.jpg

SOURCE Canton Fair

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