GUANGZHOU, Chine, 14 octobre 2025 /CNW/ - La 138e Foire d'importation et d'exportation de Chine (Foire de Canton) ouvrira ses portes à Guangzhou du 15 octobre au 4 novembre, en trois phases. La foire maintiendra sa présence en ligne de 24 heures pour offrir aux acheteurs du monde entier un accès continu aux fournisseurs chinois. Avec une surface d'exposition de 1,55 million de mètres carrés, cette session comprendra un nombre record de 74 600 kiosques et plus de 32 000 entreprises participantes.

La 138e Foire de Canton marque une nouvelle étape sur le plan de l'échelle et de l'innovation. Pour la première fois, plus de 10 000 exposants détiennent des titres comme « Entreprise nationale de haute technologie », « PME spécialisée et sophistiquée » ou « Champion unique de la fabrication », ce qui représente 34 % de tous les exportateurs. Parmi les faits saillants, mentionnons le lancement de la zone de soins de santé intelligents prévu pour la phase 3 (du 31 octobre au 4 novembre), qui réunira 47 entreprises spécialisées dans les robots chirurgicaux, les systèmes de surveillance intelligents et les appareils médicaux portables. De plus, la zone des robots de service sera de retour avec 46 exposants de premier plan pour présenter les dernières innovations en matière de robots humanoïdes et de chiens robots pendant la phase 1 (du 15 au 19 octobre).

Symbole de longue date de l'ouverture de la Chine, la Foire de Canton continue de stimuler la croissance du commerce extérieur de grande qualité et de favoriser de nouveaux moteurs économiques. La 138e session souligne ce rôle en mettant l'accent sur l'innovation, l'intelligence numérique et la durabilité.

Le communiqué de presse préalable à la Foire indiquait que plus d'un million de nouveaux produits et 1,1 million d'articles bénéficiant de droits de propriété intellectuelle indépendants seront présentés.

La transformation intelligente est un autre thème déterminant. Sur les 175 sections d'exposition, 18 mettent l'accent sur les technologies intelligentes, mettant en vedette collectivement plus de 350 000 produits intelligents. Mettant en lumière les outils, la technologie, les cas et les renseignements émergents qui soutiennent la transformation et la mise à niveau des entreprises, la Foire organisera également une série de forums sur l'intelligence artificielle et le commerce numérique.

La Foire renforce également son engagement envers le développement vert. La section Nouvelles ressources énergétiques comprend des technologies d'énergie hydrogène et des solutions de stockage d'énergie optimisées. Plus de 1,08 million de produits à faibles émissions de carbone seront présentés.

L'innovation technologique redéfinit l'expérience de présence à la 138e Foire de Canton, avec un service de navigation en temps réel au niveau du kiosque alimenté par Bluetooth, le système de navigation BeiDou et les technologies 5G. L'application améliorée Canton Fair intègre des outils assistés par l'IA pour des recommandations personnalisées, de courts aperçus vidéo et un jumelage intelligent acheteur-fournisseur, créant ainsi un environnement commercial mondial plus intelligent, plus vert et plus efficace.

