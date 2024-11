GUANGZHOU, Chine, 6 novembre 2024 /CNW/ - La 136e Foire de Canton s'est terminée avec succès, avec un nombre record d'acheteurs étrangers. L'événement a considérablement favorisé le développement de haute qualité du commerce international et a élargi l'ouverture de la Chine au marché mondial.

En date du 3 novembre, un total de 253 000 acheteurs étrangers de 214 pays et régions ont assisté à cette séance, soit une augmentation de 2,8 % par rapport à la séance précédente au printemps et atteignant pour la première fois le cap des 250 000. Les acheteurs de l'initiative Belt and Road représentaient plus de 60 %, avec un total de 165 000, ce qui représente une augmentation de 3,7 %.

Le nombre d'acheteurs en provenance d'Europe, des États-Unis et du Canada a également fortement rebondi, avec 54 000 participants à la Foire, soit une augmentation de 8,2 % - dont 22 000 acheteurs de l'Union européenne, soit une augmentation de 22,5 % ; et 8 919 acheteurs des États-Unis, soit une augmentation de 5,2 %. Au total, 146 organisations industrielles et commerciales ont participé à la 136e Foire de Canton avec des délégations, soit une augmentation de 18,5 %. Le nombre d'entreprises multinationales d'approvisionnement de premier plan a atteint 300 pour la première fois, pour un total de 308.

Les acheteurs étrangers se sont présentés à la Foire avec des cibles d'approvisionnement claires et une forte volonté de coopérer avec les entreprises chinoises. Le chiffre d'affaires des exportations s'est amélioré, les commandes intentionnelles atteignant 24,95 milliards de dollars américains, soit une croissance de 1 % par rapport à la session précédente. Le chiffre d'affaires des pays de la ceinture et de la route représentait plus de la moitié du total.

La 136e Foire de Canton a présenté les dernières réalisations des nouvelles forces productives de qualité avec une grande variété de produits novateurs émergents. Environ 1,15 million de nouveaux produits ont été présentés au salon, et les acheteurs étrangers ont particulièrement favorisé les produits numériques, intelligents et écologiques.

Entre-temps, 730 entreprises de 49 pays et régions ont participé au pavillon international de la 136e Foire de Canton, dont 65,5 % provenaient des pays de la ceinture et de la route, et 33 % des pays membres du PREG. Des entreprises du monde entier, dont la Turquie, la Corée du Sud, l'Égypte et d'autres, ont déclaré avoir beaucoup gagné à la Foire de Canton et continueront de participer à la prochaine séance.

La 137e Foire de Canton aura lieu du 15 avril au 5 mai 2025 à Guangzhou.

