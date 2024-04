GUANGZHOU, Chine, 18 avril 2024 /CNW/ - La 135e Foire d'importation et d'exportation de la Chine (la « Foire de Canton » ou la « Foire ») a donné le coup d'envoi de sa phase 1, qui a été acclamée à l'échelle mondiale, mettant en vedette de nouvelles forces productives de qualité révolutionnaires comme pièce maîtresse. Une pléthore d'entreprises innovantes, caractérisées par une productivité avancée et une qualité supérieure, se sont réunies pour dévoiler la nouvelle « force magnétique » au sein de l'industrie. La section de l'électronique et des appareils électroménagers s'est démarquée avec plus de 3 100 exposants, démontrant l'immense puissance productive générée par les nouvelles technologies et les nouveaux modèles.

Zhuoyuan Co., Ltd., une entreprise pionnière dans le domaine de la réalité virtuelle (RV), a présenté ses appareils de RV de pointe alimentés par de nouvelles forces productives de qualité. L'entreprise possède de nombreuses technologies de base, y compris une technologie de contrôle dynamique avec engrenage servo-motorisé et une technologie de capteur pour détecter le mouvement humain. Le VR Magic UFO est équipé d'une technologie d'engrenage breveté et d'une technologie de rotation complète à 360°, et il est doté d'effets spéciaux comme des vibrations à l'arrière, une capacité de souffler de l'air et une prise de vue, offrant une expérience à la fois immersive et vraiment divertissante. Pour de plus amples renseignements, visitez le site https://goo.su/ovp5.

ECOVACS Robotics Co., Ltd., qui se spécialise dans la recherche et le développement novateurs, est profondément investi dans la conception et la fabrication de robots de service, se consacrant à tirer parti de la technologie intelligente pour créer un nouveau monde pour l'avenir. Lors de sa dernière présentation à la Foire de Canton, ECOVACS a présenté son aspirateur robot DEEBOT T30 PRO OMNI comme preuve de son engagement à développer de nouvelles forces productives de qualité. Ce produit promet aux consommateurs une solution de nettoyage intelligente grâce à sa technologie adaptative de nettoyage des rebords TruEdge et à son ensemble de dents ZeroTangle. Pour en savoir plus, cliquez ici : https://goo.su/6SUeDTR.

Ansjer Electronics Co., Ltd. s'est taillé un créneau dans le développement et la fabrication de produits de surveillance vidéo intelligent numérique, en réseau et à haute définition. Sa caméra d'appel vidéo bidirectionnel C519M a attiré l'attention de l'industrie grâce à ses caractéristiques fonctionnelles et technologiques novatrices. Cette caméra d'appel vidéo intelligente de pointe est non seulement équipée d'un écran couleur haute définition de 2,5 K pour des images nettes et détaillées, mais elle prend également en charge les appels vidéo bidirectionnels simples au moyen d'un bouton ou de gestes. De plus, elle dispose d'une suite d'algorithmes d'apprentissage de l'IA, y compris la détection humaine et la reconnaissance des gestes, et permet le suivi d'humains, simplifiant le processus d'identification et de verrouillage des sujets. Pour en savoir plus, consultez le site https://goo.su/3GEQ3.

Ces présentations ne sont qu'un aperçu de la façon dont les entreprises tirent parti de nouvelles forces productives de qualité pour redéfinir les normes de l'industrie et les attentes des consommateurs en matière d'électronique et d'appareils électroménagers à la 135e Foire de Canton. Veuillez vous inscrire à l'adresse https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16pour obtenir de plus amples renseignements.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2389682/image_1.jpg

SOURCE Canton Fair

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Yang Zhou, [email protected]