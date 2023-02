La 133e Foire de Canton physique prépare des services sans soucis et vous invite cordialement à vous réunir en avril

GUANGZHOU, Chine, 17 février 2023 /CNW/ - La 133e Foire d'importation et d'exportation de Chine (« Foire de Canton » ou « la Foire »), dont l'ouverture est prévue en avril 2023, intégrera pleinement les expositions en ligne et physiques à mesure que la politique d'entrée de la Chine sera ajustée et deviendra moins contraignante. La demande d'invitation à la Foire de Canton et la préinscription pour le badge d'acheteur ont récemment commencé afin d'aider les acheteurs du monde entier à suivre les procédures de participation en temps opportun et de façon simple pour se joindre à l'exposition hors ligne.

La plateforme Buyer E-service Tool (BEST) est un outil multifonctionnel en ligne, gratuit, conçu par la Foire de Canton spécialement pour les acheteurs internationaux. Les acheteurs du monde entier peuvent ouvrir une session dans BEST pour présenter une demande d'invitation, s'inscrire à l'avance pour le badge d'acheteur, inviter des amis à la Foire de Canton, chercher des produits et des exposants, gérer des renseignements personnels ou d'entreprise et profiter des services de voyage d'affaires. La Foire de Canton a optimisé les procédures d'exploitation de la plateforme BEST afin d'améliorer l'efficacité et l'expérience globales des hommes d'affaires du monde entier et de mieux les soutenir dans leur participation à l'exposition physique.

Les nouveaux acheteurs qui participent à la Foire pour la première fois peuvent ouvrir un nouveau compte gratuitement sur BEST et demander une invitation après s'être inscrits à l'avance pour un badge d'acheteur. Le processus est simple, clair, pratique et rapide. Une fois la préinscription approuvée, les acheteurs peuvent se procurer leur badge au bureau d'enregistrement du Complexe de la Foire de Canton à Guangzhou ou au bureau de la Foire à Hong Kong avec l'« accusé de réception» et des pièces d'identité valides pour une visite de la foire commerciale sans soucis.

La 133e Foire de Canton se déroulera bientôt, et son exposition hors ligne sera lancée en trois phases. Le nouveau projet d'agrandissement du Complexe de la Foire de Canton sera également mis en œuvre pour la prochaine édition, ce qui fera passer la superficie d'exposition totale de 1,18 million de mètres carrés à 1,5 million de mètres carrés. La Foire de Canton du printemps 2023 optimisera également ses catégories d'expositions en fonction des nouvelles tendances du commerce international et des demandes des commerçants mondiaux. Grâce à une mise à niveau complète de l'échelle des expositions et des services, la 133e Foire de Canton offrira des possibilités commerciales illimitées.

La Foire de Canton se réjouit d'accueillir des hommes d'affaires du monde entier à Guangzhou, en Chine. Veuillez visiter BEST pour vous tenir au courant et vous préparer à l'exposition (https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16).

Pour toute demande, veuillez communiquer avec : Mme Wu, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2004794/image_1.jpg

SOURCE Canton Fair