GUANGZHOU, Chine, 18 mars 2023 /CNW/ -- La 133e Foire de Canton aura lieu à Guangzhou du 15 avril au 5 mai en 3 phrases. Elle continuera d'offrir un service en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aux participants.

Depuis 2020, de nouveaux modèles ont été introduits et la Foire de Canton s'est tenue en ligne pendant six sessions consécutives, ce qui a contribué à maintenir la fluidité des chaînes industrielles et d'approvisionnement du commerce extérieur de la Chine et à stabiliser les fondamentaux du commerce extérieur et de l'investissement. Comme la Chine a optimisé et ajusté ses mesures de prévention de la COVID-19, les entreprises chinoises et étrangères peuvent désormais participer à la Foire hors ligne. À compter de la session du printemps de cette année, la Foire de Canton reprendra pleinement ses activités hors ligne.

Selon Shu Jueting, porte-parole du Ministère du Commerce, la 133e Foire du Canton tirera parti pour la première fois de son site nouvellement construit, la zone D, faisant passer la zone d'exposition de 1,18 million à 1,5 million de mètres carrés, un record. 54 sections d'exposition spécialisées seront mises en place, accueillant plus de 30 000 exposants sur place, dont plus de 5 000 entreprises de grande qualité, comme des entreprises manufacturières de champions uniques et des entreprises nationales de haute technologie, etc. La qualité des exposants sera constamment améliorée. Entre-temps, tous les exposants qualifiés peuvent participer à la Foire de Canton en ligne afin que plus d'entreprises puissent en bénéficier. On estime que le nombre d'exposants participant en ligne dépassera 35 000, a déclaré Mme Shu, lors d'une conférence de presse régulière du Ministère le 16 mars.

Les campagnes de marketing se sont intensifiées pour la prochaine foire de Canton afin d'attirer davantage d'acheteurs canadiens et étrangers. Plus de 40 activités de jumelage « Trade Bridge » seront organisées pour aider les entreprises à obtenir des commandes et à développer leurs marchés. Au cours de la 133e Foire de Canton, le deuxième Forum commercial international de la rivière des Perles, une série de forums industriels et spécialisés et près de 400 activités de soutien à la promotion du commerce seront également organisés pour stimuler le développement intégré de la Foire.

La Foire de Canton est une fenêtre importante pour l'ouverture de la Chine et une plateforme de premier plan pour le commerce extérieur, servant de canal essentiel pour les entreprises chinoises dans le développement du marché international. Les sessions précédentes de la Foire de Canton ont attiré l'attention du monde des affaires et de tous les milieux.

Pour en savoir plus sur les dernières nouvelles concernant la 133e Foire du Canton, veuillez vous inscrire avec ce lien https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Mme Cai, [email protected]